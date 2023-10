Aksamitna zupa z pieczonej dyni

Zupę dyniową można przygotować zarówno na słodko, jak i w wersji wytrawnej (fot. AKam)

Tegoroczna jesień nie dała nam się jeszcze we znaki przejmującym chłodem, jednak chętnie już teraz sięgamy po rozgrzewające, aromatyczne, pożywne zupy. A jednym z jesiennych hitów jest zupa dyniowa. Co do niej dodać, żeby się udała?

Sezon na dynie trwa w najlepsze, nic więc dziwnego, że aksamitna zupa krem stała się hitem ostatnich jesieni, zresztą nie tylko u nas. Przygotowuje się ją w wielu odmianach uznawanych za typowe dla danej kuchni regionalnej, z różnymi dodatkami i na wszystkich niemal kontynentach, no może z wyjątkiem Antarktydy, czyli wszędzie tam, gdzie klimat pozwala dyniom rosnąć. Czytaj więcej Przepisy z cebulą w roli głównej: zupa cebulowa, krążki cebulowe i inne inspiracje Z czym do dyni? Zupę dyniową możemy przyprawić na słodko – olejkiem migdałowym, cynamonem, mleczkiem kokosowym, śmietaną, kurkumą, imbirem – wtedy nabierze łagodnego, nieco orientalnego aromatu albo też na ostro, dodając curry, czarnuszkę, pieprz, czosnkiem lub chilli. Można przyrządzić ją na bulionie wołowym lub drobiowym albo w wersji wegetariańskiej – z samej tylko dyni albo też z udziałem innych warzyw (jak np. ziemniaki, pomidory, marchew) lub owoców (np. z pomarańczą). Zawsze jednak powinna być gęsta, sycąca i rozgrzewająca – idealna na jesienne, coraz chłodniejsze dni. Dużą rolę odgrywają także dodatki – mogą to być prażone pestki dyni lub słonecznika, grzanki, karmelizowana cebulka, smażone paseczki boczku, świeże zioła lub ser, np. z niebieską pleśnią. Czytaj więcej Zupa – najstarsze danie świata? Zupa dyniowa – składniki na ok. 2-3 l zupy 1 średnia dynia (np. hokkaido, piżmowa, muszkatołowa, masłowa – najlepiej wybrać odmianę o zwartym, niewodnistym, pomarańczowym miąższu i zdecydowanym smaku) 1-2 marchewki 1 cebula 1 l bulionu warzywnego lub drobiowego przyprawy: 2-3 ząbki czosnku, suszona papryczka chilli, szczypta gałki muszkatołowej, sól 1 serek topiony ½ szkl. śmietany Zupa dyniowa – przepis Dynię kroimy na kawałki i pozbawiamy pestek. Układamy na blasze skórką do dołu, dodajemy obraną i pokrojoną na kawałki marchewkę. Warzywa pieczemy przez ok. 30 min w 200 st. C. Wyjmujemy, gdy zrobią się miękkie. Ostateczny czas pieczenia zależy od wielkości i rodzaju dyni. Nasza wersja zupy jest wytrawna, więc cebulę i czosnek smażymy na złoto na oddzielnej patelni. Upieczoną dynię (jeśli skórka jest miękka, to ją zostawiamy, np. w przypadku dyni hokkaido) i marchew zalewamy bulionem i gotujemy chwilę. Następnie dodajemy cebulę z czosnkiem serek topiony, połowę śmietany oraz przyprawy i blendujemy zupę na aksamitny krem. Próbujemy i doprawiamy do smaku. Podajemy z grzankami i kleksem śmietany albo też z prażonymi pestkami dyni, drobno pokrojonym, niebieskim serem i pokruszoną papryczką chilli. Czytaj więcej Chińska zupa mocy

