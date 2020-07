Akumulatorowa czy spalinowa? Wybieramy pilarkę do cięcia drewna

Pilarki do cięcia drewna to uniwersalne urządzenia, które sprawdzą się zarówno przy pracach ogrodowych i sadowniczych, jak i przy większej wycince drzew. Podpowiadamy, jakiego rodzaju pilarki sprawdzą się w gospodarstwie rolnym.

Wybierając pilarkę musimy kierować się jej zastosowaniem. Im więcej będziemy wykonywali przy ich użyciu prac, które wymaga ciągłości cięcia i mocno obciążą te urządzenia, tym lepiej postawić na większą moc.

Ponadto długotrwała i ciągła praca pilarką może stać się męcząca, szczególnie przy mniej korzystnych warunkach atmosferycznych. Warto więc postawić na rozwiązania, które pozwolą nam wybrać lekką, dobrze wyważoną i nie przenoszącą drgania na użytkownika oraz wyposażoną w ergonomiczne uchwyty.

Liczy się przeznaczenie pilarki

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze pilarki? Otóż w pierwszej kolejności musi zastanowić się do jakiego rodzaju prac będziemy wykorzystywać naszą pilarkę do drewna. Czy będą to tylko prace w ogrodzie i sadzie polegające na przycinaniu, czy też czeka nas grubsza wycinka drzew w gospodarstwie rolnym?

- Wybór odpowiedniego modelu uzależnij od planowanego zastosowania, wówczas zarówno komfort jak i efekty pracy będą dla ciebie satysfakcjonujące. Budowa pilarki, rodzaj napędu (spalinowy, akumulatorowy), innowacyjne rozwiązania (np. wysięgnik) to czynniki, które pozwolą na wybór najodpowiedniejszego modelu do danego rodzaju prac. Zadania o większej trudności, ścianie drzew zwłaszcza o twardym drewnie, wymagają większej mocy oraz odpowiedniego osprzętu tnącego. Zbyt mała pilarka do tego typu prac, zostanie poddana dużemu obciążeniu i niepotrzebnemu zużyciu - podkreśla Paweł Przywózki, manager działu maszyn profesjonalnych Husqvarna Poland.

Z kolei, jak zauważa Sebastian Cybulski, szef regionu zachodniego w firmie Stiga: Przy pracach w gospodarstwie rolnym potrzebne jest urządzenie uniwersalne zarówno do prac drobnych, czyli cięcia gałęzi, jak i do wyrobienia grubizny, czyli np. przygotowania kilkunastu metrów przestrzennych opału.

Na rynku elektronarzędzi i urządzeń ogrodowych dostępne są pilarki zasilane prądem (akumulatorowe) oraz (spalinowe) paliwem. Każde z tych urządzeń ma swoje wady i zalety, które ułatwią lub utrudnią nam wycinkę, w zależności od rodzaju i długości prac. Innego rodzaju urządzenia sprawdzą się przy mniej obciążających pracach ogrodowych i pielęgnacyjnych, a zupełnie inne maszyny i rozwiązania przy ciągłej i bardziej obciążającej wycince większych drzew.

Wydajna i mocna spalinowa

Jeżeli będziemy prowadzili na większą skalę wycinkę drzew w lesie, sadzie lub w ogrodzie w celu m.in. pozyskania drewna o średnicy większej niż 30 cm np. do opału, to w tym wypadku najlepiej sprawdzą się pilarki spalinowe.

Piły spalinowe do cięcia wyposażone są w najczęściej silniki dwusuwowe o pojemności od 32 do 54 cm3. W przypadku rolnika lub sadownika sprawdzą się pilarki do maksymalnej pojemności 118,8 cm3. Te o większej pojemności przeznaczone są do profesjonalnej pracy. Wyróżniają się one mocą sięgającą od 1,5 do 9 koni mechanicznych (KM). Dobór odpowiedniej długości prowadnicy łańcucha ma ogromne znaczenie na grubość ciętego drewna. Pilarki o długości prowadnicy 30-50 cm przeznaczone są do wycinki drewna o mniejszej grubości. Te długość prowadnicy powyżej 50 cm sprawdzą się przy wycince grubszych elementów drewnianych.

Ciężar różnych modeli wynosi 3-10 kg, więc większe urządzenia mogą być mniej poręczne i powodować szybsze zmęczenie przy ciągłej pracy. Warto pamiętać, że pracująca pilarka spalinowa generuje ogromny hałas przekraczający 110 dB, emituje dużo spalin i trzeba mieć zapas paliwa, aby zachować ciągłość pracy. Zaletami pilarek spalinowych jest wysoka moc i wydajność oraz duża mobilność. Sprawdzą się one w profesjonalnych pracach i przy cięciu większych drzew.

Z kolei pilarki akumulatorowe wyróżnia cicha prac i brak emisji spalin. Ten lekki poręczny sprzęt także sprawdzi się w ogrodzie lub gospodarstwie, ale na razie nie są w stanie skutecznie zastąpić pił spalinowych.

- Urządzenia akumulatorowe są grupą urządzeń stale rozwijających się. W swojej ofercie posiadamy również pilarki akumulatorowe. Ich parametry, czyli krótka prowadnica, czas pracy do 20 minut na naładowanym akumulatorze wskazuje, że są to idealne urządzenia do cięcia gałęzi i są dobrym rozwiązaniem jako uzupełnienie prac urządzeniem spalinowym. Wszędzie tam, gdzie priorytetem staje się ochrona środowiska urządzenia akumulatorowe są niezastąpione - podkreśla Sebastian Cybulski, szef regionu zachodniego w firmie Stiga.

Cicha i lekka "akumulatorówka"

Pilarki akumulatorowe cicho pracują i oczywiście nie emitują spalin, ale pewnym ograniczeniem jest tu wydajność akumulatorów. Istotne jest czy przy mocniejszym obciążeniu silnik się nie przegrzewa, bo to oznacza zwiększony pobór energii teleelektrycznej pracy. Liczy się tu dwa ważne parametry czas pracy na 1 akumulatorze oraz czas jego ładowania.

Akumulatory litowo-jonowe wyróżnia krótki czas ładowania ok. 25 min daje 80% naładowania baterii lub 40-90 minut do pełnego naładowania. Dlatego przy zakupie akumulatorowej pilarki warto pomyśleć o zakupie 2 akumulatorów. Gdy jeden się ładuje, to możemy na drugim akumulatorze pracować. Ładowanie naprzemienne zapewnia ciągłość pracy pilarki akumulatorowej, ale jest to też większy wydatek, nawet jeśli producenci tych elektronarzędzi w standardowym wyposażeniu dokładają drugi akumulator.

Najczęściej przy definiowaniu wydajności pilarek akumulatorowych producenci podają często liczbę cięć jakie możemy średnio wykonać na jednym w pełni naładowanym akumulatorze. Przykładowo akumulatorze naładowanym w 100% możemy wyciąć 150 pędów grubości 5 cm itd. Niestety ogniwa akumulatorowe szybko się zużywają i przy ciągłej i profesjonalnej pracy liczba cięć jakie możemy wykonać na pełnym akumulatorze zacznie spadać z biegiem czasu.

Niewątpliwie zaletami pilarek akumulatorowych jest mała waga, wahająca się od 2,8 do 4 kg oraz – niski poziom emitowanego hałasu, wynoszący maksymalnie 93-94 dB. Długość prowadnicy akumulatorowych pilarek wynosi najczęściej 25-30 cm, więc nie ma sensu nastawiać się na wycinkę drewna o większej grubości. Pilarki akumulatorowe bardziej się sprawdzą w pracach ogrodowych i w sadzie, co nie znaczy że nie możemy ich użyć od czasu do czasu przy cięciu grubszego drewna o średnicy powyżej 30 cm.