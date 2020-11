Andrzejki w czasie pandemii?

W tym roku andrzejki na pewno będą nietypowe. Pandemia ograniczy nas towarzysko i zatrzyma w domach, ale nie jest to powód, żeby całkowicie z zabawy zrezygnować. Spróbujmy odnaleźć dawną tradycję w nowej rzeczywistości.

Tradycje andrzejkowe znane są w Polsce dawna. Jak podają źródła internetowe, najstarsze świadectwa literackie sięgają nawet XVI w. Początkowo była to zabawa dla dziewcząt – najpierw indywidualna, później wspólna, podczas której panny próbowały zajrzeć za zasłonę przeznaczenia i z drobnych symboli odczytać swoją przyszłość, zwłaszcza tę dotyczącą zamążpójścia. Z czasem wróżby stały się pretekstem do dobrej, wspólnej zabawy, a andrzejki – obok karnawału, ostatków czy Tłustego Czwartku – weszły na stałe do imprezowego kalendarza, którego rytm kiedyś wyznaczany był przez rok liturgiczny.

Skąd wzięły się andrzejki?

Andrzejki, podobnie jak inne polskie tradycje, to ciekawe połączenie wpływów chrześcijańskich z elementami obrzędowości pogańskiej. Wszak wróżbiarstwo nie mieści się w tradycji chrześcijańskiej, a polowania na czarownice, procesy o czary i płonące stosy wpisały się niechlubnie w historię średniowiecznego Kościoła katolickiego. Jednak na zabawy ludowe patrzono z przymrużeniem oka, traktując je jak wentyl bezpieczeństwa – nieco ugrzecznione, kontrolowane pogaństwo. Najlepszą metodą oswojenia ludowych zwyczajów było wpisanie ich w kalendarz liturgiczny i tradycję Kościoła katolickiego. W ten sposób ostatnia w pełni listopadowa noc stała się czasem wróżb i radosnej zabawy.

Zabawę we wróżby powiązano z postacią świętego Andrzeja, pierwszego apostoła, brata świętego Piotra oraz męczennika, patrona narodów słowiańskich i ekumenizmu. Andrzejki urządzano w wigilię dnia upamiętniającego tę postać, które to święto przypada w ostatni dzień listopada i wypada w okolicy końca roku liturgicznego. Adwent, rozpoczynający nowy rok liturgii, zaczyna się w czwartą niedzielę poprzedzającą Boże Narodzenie, czyli między 27 listopada a 3 grudnia. Andrzejki wypadają zatem albo pod koniec roku liturgicznego, albo na samym jego początku – w obecnym nietypowym również pod innymi względami roku dokładnie tego samego dnia, kiedy zaczyna się adwent.

Andrzejki od kuchni

Jeśli chodzi o kulinarną stronę wieczoru andrzejkowego, to nie wiąże się z nim żadna szczególna potrawa. Andrzejki to typowa impreza składkowa. Stół zastawiano tym, co przynosili goście. Jako poczęstunek dobrze sprawdzały się niewielkie ciasteczka, kanapki i drobne przekąski, które łatwo wziąć w rękę, na szybko, pomiędzy zabawami. Jeśli impreza miała trwać długo w noc, to warto było przygotować coś ciepłego. Z czasem popularne stały się ciasteczka z wróżbami, na które podajemy przepis w naszej galerii.

Jak urządzić andrzejki w czasie pandemii?

Dziś nikt wróżb nie traktuje jako gwarancji przyszłości, ale andrzejki stanowią mocny element polskiej tradycji i okazję do dobrej zabawy, dlatego w naszej galerii przypominamy niektóre popularne andrzejkowe wróżby. W tym roku raczej nie będziemy bawić się na andrzejkowych imprezach. Możemy jednak wylać wosk indywidualnie albo w gronie rodzinnym, a efektami podzielić się online, np. za pomocą mediów społecznościowych. Tradycja ma to do siebie, że kolejne pokolenia zachowują jej sens, jednocześnie delikatnie wzbogacając ją o nowe elementy. Czas zatem na nasze modyfikacje dostosowane do aktualnych potrzeb i możliwości. A jakie czasy, taka tradycja.