Święta Wielkanocne tuż-tuż. Niewątpliwie większość gospodyń ma już zaplanowane tradycyjne świąteczne menu i przygotowane listy zakupów. Zawsze można jednak coś zmienić – jeśli nie potrawę, to sposób jej przygotowania albo podania, żeby było smaczniej, zdrowiej i ładniej.

Nie bez powodu mówi się, że „jemy oczami” – estetyka dania ma znaczący wpływ na nasze kulinarne wybory. Im ładniej danie podane, tym chętniej po nie sięgamy. Okazuje się, że zależność tę możemy rozszerzyć na wszystkie nasze zmysły. Sięgając po określone danie, kierujemy się nie tylko smakiem…

– W kuchni bardzo ważna jest wielozmysłowość – karmimy zmysły. Nie kierujemy się tylko smakiem i zapachem, ale również dotyk, wzrok i słuch są bardzo ważne. Gotowanie to sztuka, która pobudza wszystkie zmysły. Od koloru i doskonałej jakości mięsa, które przyrządzamy, przez jego idealną strukturę, sprężystą lub chrupiącą skórkę po smak i aromat, które nie mają sobie równych. Mmm... i to apetyczne skwierczenie, gdy szykuje się coś pysznego! – mówi Grzegorz Zawierucha, kucharz, zwycięzca 8. edycji MasterChefa oraz ambasador V ogólnopolskiej kampanii promocyjno-informacyjnej „Marka Polskie Mięso. Polska smakuje” Związku Polskie Mięso, której tegoroczne hasło brzmi: „Polskie mięso karmi zmysły”.

Eksperyment: czy smak nam wystarczy?

Tezę tę potwierdza eksperyment przeprowadzony podczas konferencji prasowej inaugurującej tegoroczną kampanię „Marka Polskie Mięso. Polska smakuje”. Pod czujnym okiem mistrza kuchni Grzegorza Zawieruchy przygotowano 4 rodzaje mięsa – kaczkę, polędwiczkę wieprzową, żeberko i kurczaka – w tej samej marynacie, z dodatkiem tych samych przypraw. Czterech uczestników konferencji zostało zaproszonych do eksperymentu – z zawiązanymi oczami próbowali kolejnych, losowo podanych mięs. Prowadzący notował odpowiedzi. Okazała się, że tylko dwoje uczestników (czyli połowa) bezbłędnie rozpoznało każdy rodzaj mięsa. Pozostali, gdy mieli do dyspozycji tylko zmysł smaku i w pewnym stopniu węchu, popełnili błędy. Niewątpliwie, gdyby mogli zobaczyć serwowane im danie, a także poczuć jego strukturę pod naciskiem widelca, nie pomyliliby się.

Na świątecznym stole na pewno nie zabraknie mięs i wędlin. Warto zatem zadbać o ich jakość już od samego początku – na etapie wyboru. Najlepiej sięgać po mięso świeże i ze sprawdzonego źródła. Kolejne, bardzo ważne kroki wpływające na ostateczny kształt i smak potrawy to przechowywanie i przygotowywanie mięsa. Co radzą fachowcy?

Jak przechowywać mięso?

– Na pewno musimy przechowywać mięso w stałych warunkach temperaturowych. Bardzo niekorzystne jest, jeśli temperatura ciągle się zmienia. W niższej temperaturze drobnoustroje namnażają się dużo wolniej. Zatem nawet w warunkach domowych, robiąc porządki w lodówce czy zamrażarce nie powinno się wyjmować mięsa na dłużej niż na 3-5 minut – mówiła podczas konferencji prasowej „Polskie mięso karmi zmysły” prof. Agnieszka Wierzbicka z Katedry Techniki i Projektowania Żywności SGGW w Warszawie, ekspertka kampanii.

Nie powinniśmy też zbyt wcześnie wyjmować mięsa z opakowania. Dlaczego?

– Na 20-30 minut przed obróbką termiczną powinniśmy wyjąć mięso z opakowania. Nie należy robić tego wcześniej. Najlepiej przechowywać mięso zapakowane w warunkach przemysłowych, które ma chronioną atmosferę. W takich warunkach jest bezpieczne, ponieważ jest np. pakowane w warunkach beztlenowych z dwutlenkiem węgla, więc nie namnażają się wtedy drobnoustroje – odpowiada profesor Wierzbicka.

Czy mięso należy myć?

Ekspertka nie zaleca również mycia mięsa – co może wiele osób zdziwić. Technologicznie niepożądane jest wprowadzanie wody na powierzchnię mięsa i wypłukiwanie cennych składników. Podobnych odpowiedzi na pytanie, myć czy nie myć mięsa, udziela mistrz kuchni Grzegorz Zawierucha: – Ja nie myję. Podczas obróbki termicznej wszystko, co chcemy zmyć, zostanie wyeliminowane. A poza tym podczas mycia chlapiemy dookoła, więc wszystko, co chcemy zmyć znajdzie się dookoła, na naszym zlewozmywaku, blacie, na podłodze, kaflach kuchennych…

Jak przygotować mięso, aby było smaczne i zdrowe?

Smaczne mięso kojarzy nam się najczęściej z chrupiącą, często również spieczoną i twardą skórką. Mamy tendencję do przesuszania, spiekania mięsa i przygotowywania go w zbyt wysokiej temperaturze, co niestety wiąże się z utratą smaku i właściwości odżywczych. Sucha pieczeń, zwęglone żeberka, karków w czarnej skorupce… przecież nie o to nam chodziło.

– Nie należy zbyt długo realizować obróbki termicznej, aż do momentu, aż skórka będzie brązowa, twarda, chrupka. Powszechnie uważamy, że im dłużej tym lepiej, a to przekonanie jest błędne. Ze względów sensorycznych możemy np. raz na pół roku pozwolić sobie na chrupiącą skórkę, ale ani mięsa, ani warzyw nie powinniśmy na co dzień tak przygotowywać, ponieważ to nam nie służy – produkty te zawierają składniki, które nie mogą być zbyt długo poddawane obróbce termicznej, ponieważ wytwarzają się w nich wtedy substancje antyodżywcze – mówi profesor Agnieszka Wierzbicka.

Jak zatem przygotować mięso, aby było zarówno smaczne, aromatyczne, jak i zdrowe? Aromat zapewnimy poprzez wcześniejsze zamarynowanie mięsa, aby wchłonęło smak przypraw. A na etapie przygotowania najlepiej przygotować się – w zależności od mięsa – na kilka minut na patelni lub dłuższe pieczenie, ale w niższej temperaturze, np. zamiast 60 minut w 180 st. C lepiej zastosować 120 minut w 150-160 st. C.

– Jedną z moich ulubionych metod – ze względu na oszczędność czasu i walory smakowe – jest metoda sous-vide, która powstała w latach 60. We Francji i polega na obróbce mięsa w stosunkowo niskich temperaturach, zaczynając od ok. 55 st. C do ok. nieco ponad 80. Obróbka trwa od 30 min do nawet 24 godzin. Doprawione mięso wkładam do torebki termicznej i do cyrkulatora, który utrzymuje temperaturę przez zadany czas. Aby dało się wyczuć aromat ziół, można mięso na zakończenie przeciągnąć na patelni, dosłownie przez 30-60 sekund. Ale dzięki metodzie sous-vide mięso będzie soczyste w środku, aromatyczne, nieprzypalone – bardzo smaczne i dużo zdrowsze – radzi mistrz kuchni Grzegorz Zawierucha.

Większość z nas nie ma w domu cyrkulatora, ale możemy zastosować tradycyjną metodę parzenia mięsa, pieczenia w rękawie w niskiej temperaturze lub gotowania na parze zamarynowanej pieczeni – dzięki temu mięso będzie delikatne, nieprzesuszone i aromatyczne. Czas i temperaturę dobieramy, oczywiście, w zależności od rodzaju mięsa. Aromatyczną skórkę możemy natomiast uzyskać, korzystając z rady mistrza Zawieruchy – gotowe mięso przeciągnąć przez chwilę na patelni, aż się delikatnie zarumieni.

Zapraszamy do przetestowania świątecznego przepisu mistrza kuchni Grzegorza Zawieruchy oraz naszych tradycyjnych propozycji wielkanocnych.