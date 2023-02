Zobacz galerię

To jeden z najzdrowszych owoców. Ma wiele właściwości odżywczych i prozdrowotnych, jednak nie każdemu pasuje jego delikatny, lekko mdły smak. Jest na to sposób.

Obawy może również budzić wysoka kaloryczność – 100 g awokado dostarcza ok. 170 kcal, czyli średni owoc zawiera ok. 250 kcal. Jednak kalorie kaloriom nierówne. Awokado składa się głównie z wody, jednonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6. Zawiera niewielkie ilości białka i węglowodanów oraz nie obciąża organizmu cholesterolem. Jest za to nośnikiem tak pożytecznych składników, jak: błonnik, fitosterole, potas, miedź, fosfor, magnez, żelazo, witaminy C, A, E, K, grupa B, kwas foliowy.

Awokado stosuje się w profilaktyce chorób cywilizacyjnych takich, jak cukrzyca (ma niski indeks glikemiczny i mało cukrów prostych – reguluje zatem glikemię poposiłkową i obniża insulinooporność), miażdżyca i wysoki cholesterol (sterole obniżają poziom cholesterolu we krwi i zmniejszają jego wchłanianie). Wspomaga również odporność i odchudzanie – jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe oraz błonnik zmniejszają uczucie głodu i zapewniają na dłużej uczucie sytości. Oczywiście, kaloryczność owocu należy wkalkulować w dietę, ale spożywając go regularnie, szybko okaże się, że możemy jeść mniej bez napadów głodu.

Jak jeść awokado, żeby smakowało? Ci, którym nie odpowiadają smak i konsystencja owocu, powinni podkręcić lekko mdły smak nieco ostrzejszymi, wyrazistymi dodatkami. Dobrym towarzystwem dla awokado będą: rukola, czosnek, łosoś, krewetki, kurczak, jajko. W ten sposób przygotujemy sycące sałatki, atrakcyjne wrapy, tosty czy kanapki.

Popularnością cieszą się również pasty z awokado – najsłynniejsza z nich to guacamole (z dodatkiem czosnku, soku z limonki i chilli), znana za sprawą kuchni meksykańskiej, gdzie podaje się ją z tacos lub nachosami. Pasty z awokado (np. dodatkiem jajka lub krewetek) można również podawać bardziej „po polsku” – na pieczywie.

Dobrą metodą jest też wkomponowanie awokado w potrawę – zblendowane można dodać do koktajlu, sosu, który podamy z makaronem, albo nawet do… deseru.

1. Jajko na boczku w łódeczce z awokado

2 awokado

4 małe jajka

kilka plastrów bekonu

dymka

sól, pieprz

Piekarnik rozgrzać do 200°C. Awokado umyć, przekroić i usunąć z niego pestkę. Połówki umieścić w naczyniu do zapiekania tak, aby się nie przesuwały. Do każdej „miseczki” wlać ostrożnie jajko, posolić i oprószyć pieprzem. Posypać z wierzchu kawałkami bekonu. Zapiekać 15-20 min, aż jajko się zetnie. Podawać ciepłe, posypane posiekaną dymką.

2. Tarta czekoladowa

ciasto

100 g mąki

100 g płatków owsianych

125 g masła

40 g cukru pudru

1 czubata łyżka kakao

½ łyżeczki proszku do pieczenia

1 jajko

krem

1 dojrzałe awokado

2 banany

2 łyżki kakao

cukier trzcinowy lub miód do smaku

2 łyżki posiekanych pistacji

Płatki owsiane miksujemy. Dodajemy mąkę pszenną, kawałki masła i pozostałe składniki ciasta. Szybko wyrabiamy, aby masło się nie rozpuściło. Schładzamy przez ok. pół godziny w lodówce. Następnie pieczemy w 180°C – 10 min pod obciążeniem (np. grochem ułożonym na folii aluminiowej), a następnie kolejne 10 bez przykrycia. Jeśli pieczemy jedną dużą tartę zamiast kilku małych, czas pieczenia należy nieco wydłużyć.

Składniki kremu miksujemy na gładką masę. Dosładzamy, jeśli trzeba – zależy to od naszych upodobań i stopnia dojrzałości owoców.

Krem wykładamy na upieczony i ostudzony spód. Posypujemy z wierzchu posiekanymi pistacjami. Chłodzimy w lodówce.

3. Trufle czekoladowe

1 dojrzałe awokado

150 g gorzkiej czekolady

3 łyżki cukru trzcinowego

3 łyżki kakao

(+ kakao do dekoracji)

(+ kakao do dekoracji) szczypta soli

nasiona wanilii lub odrobina ekstraktu waniliowego

Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej, dodajemy cukier i pozostałe składniki, na razie bez awokado. Mieszamy do rozpuszczenia i studzimy masę. Awokado blendujemy na krem i dodajemy do masy. Po wymieszaniu wstawiamy do lodówki na co najmniej pół godziny.

Gdy masa zacznie tężeć, za pomocą łyżki formujemy trufle – obtaczamy je w kakao i schładzamy w lodówce.

4. Wędzony kurczak z mango

rukola

1 awokado

1 dojrzałe mango

1 wędzona pierś z kurczaka

1 łyżka orzeszków piniowych

na sos:

oliwa, białe wino, musztarda francuska, miód, sól, czosnek

Na półmisku układamy: rukolę oraz pozostałe, pokrojone składniki: obrane awokado i mango oraz pokrojonego wędzonego kurczaka. Orzeszki piniowe prażymy przez chwilę na suchej patelni i posypujemy nimi sałatkę.

W 3 łyżkach białego wina rozpuszczamy szczyptę soli. Dodajemy 6 łyżek oliwy. Dokładnie mieszamy, żeby powstała zawiesina. Sos nie powinien się rozwarstwiać. Dodajemy pozostałe składniki: łyżkę musztardy francuskiej, ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę i ½ łyżki miodu. Sałatkę polewamy sosem tuż przed podaniem.