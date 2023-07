Ayran to napój wytwarzany z jogurtu i wody. Doskonale orzeźwia i gasi pragnienie, dzięki czemu jest bardzo popularny na Bilskim Wschodzie oraz Bałkanach. Zyskuje także uznanie wśród polskich konsumentów. Ten kwaśno-słony napój jogurtowy od teraz dostępny jest także pod marką Mlekpol.

Ayran zyskuje uznanie wśród polskich konsumentów

Polacy dużo podróżują i są otwarci na nowe smaki, toteż po powrocie do kraju szukają produktów spożywczych, które poznali zagranicą. Jednym z takich wyrobów mleczarskich jest Ayran, cieszący się coraz większą popularnością turecki napój jogurtowy, teraz dostępny także pod marką Mlekpol.

Zaletą ayranu jest prosty skład

Składa się on jedynie z trzech składników: jogurtu, wody i soli. Ayran ma konsystencję idealną do picia, doskonale orzeźwia i gasi pragnienie w upalne dni.

Dzięki poręcznemu opakowaniu z kategorii on the go 330 mililitrów, które chroni produkt przed działaniem promieni słonecznych, Ayran od Mlekpolu świetnie sprawdza się jako samodzielna przekąska poza domem. Doskonale komponuje się z ostrymi daniami. Pasuje też do wytrawnych pierogów czy placków ziemniaczanych, a tradycyjnie podawany jest w towarzystwie kebabu.

Packshoty: Mozzarella w plastrach marki Mlekpol, 150 g oraz Ayran pod marką Mlekpol, 330 ml.

