Dmitrij Iwanowicz Sosnowski w latach 40. XX wieku przemierzał kaukaskie zbocza i badał tamtejszą florę. Botanik odkrył około 130 gatunków i sklasyfikował je. Wśród nich znalazł się wyjątkowo niebezpieczny okaz nazwany imieniem swego odkrywcy.

Barszcz Sosnowskiego został odkryty w 1944 roku przez wspomnianego radzieckiego botanika, po czym dokładniej opisany przez gruzińską botaniczkę Idę Panowną Mandenową. Od lat 50. cieszył się popularnością w krajach bloku wschodniego jako roślina pastewna, a także ozdobna, uprawnia w ogródkach. Z biegiem czasu jednak barszcz zaczął przysparzać rolnikom coraz więcej problemów. Nie dość, że niezbyt zasmakował zwierzętom, to na domiar złego wymykał się spod kontroli, nadmiernie rozsiewał się, a przede wszystkim zagrażał zdrowiu człowieka. Zaczęto zatem porzucać uprawy, nie mogąc wyeliminować go z pól, a roślina w szybkim tempie zawłaszczała już nie tylko pala, lecz także łąki, przydroża, skraje lasów. Ze względu na brak wymagań co do słonecznego stanowiska, przedostawała się nawet w głąb lasów.

Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego

Trudność w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego widoczne są do dziś, ponieważ ma ogromną zdolność do regeneracji. Ilość nasion, które produkuje jest ogromna, a każde z nich w glebie zachowuje zdolność do kiełkowania przez kilka lat. Barszcz można najczęściej spotkać we wschodniej i centralnej części naszego kraju, a więc w województwie warmińsko-mazurskim i mazowieckim, ale kilka lat temu spotykany był nawet w okolicach Kołobrzegu, a więc w województwie zachodniopomorskim. Najbezpieczniej przyjąć, że może pojawić się wszędzie. Obecnie występuje prawny zakaz uprawy, rozmnażania i sprzedaży na całym terenie naszego kraju.

Barszcza Sosnowskiego. Kaukaski gigant

Barszcz Sosnowskiego jest największą rośliną zieloną na świecie! Dorasta zwykle od 1 do 4 m wysokości (zwykle jednak są to ok 2 m). Z łatwością widać go już z daleka, a jego okazałych baldachów na długich łodygach na pewno się nie przegapi, co z kolei pomaga nam się go wystrzegać. Należy do rodziny selerowatych, więc może być mylony z innymi roślinami z tej grupy, a więc: Barszczem Mantegazziego, czyli innym, równie groźnym, barszczem kaukaskim, z naszym rodzimym barszczem zwyczajnym (Heracleum sphondylium) lub może nieco rzadziej z łopianem większym lub chronionym arcydzięglem litworem (Angelica archangelica) lub dzięglem leśnym (Angelica sylvestris). Wszystkie te roślin dorastają do dwóch metrów i są okazałe, jednak po dokładnym przyjrzeniu się im poradzimy sobie z ich rozróżnieniem. Warto zwłaszcza poznać różnice między barszczem Sosnowskiego a chociażby bardzo wartościową rośliną zielarską – arcydzięglem litworem.

Problem w odróżnieniu mogą nastręczać przybysze kaukascy. Oba barszcze bowiem są do siebie bardzo podobne i niejednokrotnie w literaturze często opisywane są razem, przy tym są równie niebezpieczne dla człowieka.

Poniżej dla porównania dzięgiel litwor. Podobnie jak Barszcz Sosnowskiego, prócz występowania w pasie górskim, pojawia się na terenie całego kraju, także na Pomorzu Zachodnim, a nawet w pasie rzeki Parsęta w Kołobrzegu. Obydwa gatunki kwitną w podobnym czasie: na przełomie czerwca i lipca, więc najlepiej zwracać również uwagę na baldachy. U chronionego dzięgla są one drobne, zebrane w duże kuliste kwiatostany o zielonkawym kolorze, natomiast kwiaty barszczu Sosnowskiego są białe. Podobnie jak u dzięgla także zebrane są w baldach, ale nie kulistego kształtu, lecz bardziej płaskiego.

Arcydzięgiel litwor (Angelica archangelica), fot. Shutterstock

Bukiet od Stalina

Pod koniec XX wieku w krajach byłego Związku Radzieckiego roślinę nazywano "zemstą Stalina", a to dlatego, że sprowadzano ją z Kaukazu niedługo przed śmiercią dyktatora (do Polski w latach 60.) i stała się ona prawdziwym utrapienie, a wręcz zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi.

Uwaga na Barszcz Sosnowskiego

Mimo naszej ciekawości lub lekkomyślności należy zdecydowanie unikać kontaktu złą rośliną, ponieważ dotknięcie jej powoduje zmiany skórne, będące poparzeniami powodowanymi przez substancje zawarte furanokumarynami, znajdującymi się w świeżym soku roślin. Związki te pod wpływem światła słonecznego, wiążą się z DNA komórek skóry i powodują oparzenia II i III stopnia, przypominające te wywołane wrzątkiem. Często są to ogromne bąble surowicze oraz zaczerwienienia. W upalne dni samo przebywanie w niedalekiej odległości już może być ryzykowne, ponieważ wspomniane związki ulatniają się i osadzają na skórze.

W upalne dni samo przebywanie w niedalekiej odległości od barszczu Sosnowskiego może być ryzykowne, fot. Shutterstock

Podsumowując, podchodźmy do barszczu Sosnowskiego z rozwagą i rezerwą. W razie napotkania jego stanowisk, najlepiej zgłośmy jego występowanie strażakom. Miejmy jednak na uwadze także to, że w naszym klimacie występuje wiele roślin nie tylko selerowatych, lecz także z innych rodzin, które mogą osiągać spore rozmiary. Najlepiej na spokojnie przyjrzyjmy się zdjęciom barszczu, zapamiętajmy opis i cechy charakterystyczne, a to ułatwi nam rozpoznanie. Na koniec polecamy serwis informacyjno-edukacyjny: http://barszcz.edu.pl/. Znajdziecie tam więcej zdjęć barszczu Sosnowskiego, a także innych gatunków, z którymi często bywa mylony.