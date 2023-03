Konferencja była poświęcona tematom związanym z działalnością KGW dotyczących przede wszystkim pozyskiwania funduszy i realizacji projektów w społecznościach lokalnych.

– Jestem dumna, że mam wkład w to, że koła gospodyń wiejskich zostały upodmiotowione i że dofinansowanie w sposób znaczny przyczynia się do pięknych działań. Życzę wam, żebyście integrowały się i były pionierkami dobrych przedsięwzięć na rzecz lokalnych społeczności, a także chęci do pielęgnowania kultury, tradycji i tego, co jest najcenniejsze – mówiła podczas spotkania europosłanka Beata Mazurek.