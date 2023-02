Słoma oraz siano są jednymi z najprostszych w przetworzeniu surowców opałowych i co ważniejsze – najbardziej dostępnych w gospodarstwie rolnym. Rolnik może z nich wytwarzać brykiet, który całkowicie nie zastąpi węgla opałowego, ale może obniżyć koszty ogrzewania w gospodarstwie rolnym. Produkcja własnego brykietu wymaga jednak inwestycji w brykieciarkę. Dlaczego warto rozważyć zakup brykieciarki do gospodarstwa rolnego?

Każdy rolnik z dostępem do własnych zasobów słomy oraz siana powinien zastanowić się nad produkcją własnego brykietu opałowego. Jeżeli prowadzenie działalności rolniczej wymaga od niego ciągłego zaopatrywania się w paliwa opałowe, takie jak węgiel, i nie ma możliwości pozyskania własnego drewna, powinien tym bardziej pomyśleć o inwestycji w brykieciarkę.

Czy brykiet może zastąpić węgiel w gospodarstwie rolnym?

Brykiet wyprodukowany ze słomy lub siana możemy z powodzeniem zaliczyć do jednej z najtańszych i najłatwiej pozyskiwanych form opału w gospodarstwie rolnym. Możemy nim bez problemu zastąpić drewno. Zresztą sam brykiet drzewny można także wykonywać z drewna. Kaloryczność wytworzonego brykietu ze słomy wynosi 14,3-17,5 MJ/kg i jest to ekwiwalent 1,3-1,5 t węgla. W praktyce, aby zastąpić 1 t węgla kamiennego, potrzeba wyprodukować od 1,25 t do 1,5 t słomianego brykietu. W porównaniu do brykietów węglowych ma on stałą temperaturę spalania i zapłonu. Brykiety wyprodukowane ze słomy są czystszym i bardziej ekologicznym źródłem energii. W trakcie spalania wytwarzają niewiele dymu, sadzy i osadu z węgla. Jednak na mniej kalorycznym paliwie, jakim jest brykiet ze słomy, kocioł zasypowy generuje w czasie spalania niższą moc, która przekłada się na niższe temperatury ogrzewania. W czasie mroźnych dni może się okazać, że kaloryczność brykietu jest po prostu niewystarczająca. Skutkuje to koniecznością ciągłego dorzucania słabszego paliwa do kotła. W gospodarstwie rolnym oznacza to szybsze zużycie wyprodukowanego i zmagazynowanego brykietu.