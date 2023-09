Zobacz galerię

Najwięcej polskich brzoskwiń dojrzewa właśnie teraz, w sierpniu. To również czas na soczyste, pełne słońca i słodyczy morele.

Letnie owoce najlepiej smakują na świeżo. Nie da się jednak najeść na zapas, a cieszyć się nimi możemy tylko przez krótki okres lata. Taki mamy klimat.

Warto więc wykorzystywać na bieżąco dobrodziejstwa sadu w najróżniejszych, czasem nieoczywistych, połączeniach, a co można – przetworzyć i zachować na zimę. Oczywiste skojarzenia to kompoty i dżemy, owoce suszone (zwłaszcza morele), w syropie i mrożonki (jeśli ktoś dysponuje odpowiednią ilością miejsca). Morele są wdzięcznym dodatkiem do ciast kruchych i ucieranych oraz tart, a brzoskwinie dobrze komponują się z sernikiem na kruchym spodzie i z galaretką, zresztą w wielu przepisach można stosować je wymiennie.

Oprócz walorów smakowych owoce te mają wiele właściwości korzystnych dla naszego zdrowia. Dostarczają przede wszystkim witamin A i C, a także z grupy B (brzoskwinie) i E (morele), jak również błonnika oraz fosforu, magnezu i potasu, który bierze udział w regulacji ciśnienia krwi oraz w pracy mięśni i nerek. Morele są też źródłem przeciwutleniaczy, w tym beta karotenu, mają dość niską kaloryczność – ok. 48 kcal/100 g i w zależności od zawartości wody i cukru niski lub średni indeks glikemiczny (34-57). W tej kategorii wygrywają brzoskwinie z kalorycznością na poziomie 39 kcal/100 g i niskim indeksem glikemicznym wynoszącym 35 – mogą zatem stanowić bezpieczny posiłek dla diabetyków i osób zmagających się z insulinoopornością. Trzeba jednak pamiętać, że owoce zawierają fruktozę, która podnosi glikemię równie szybko co glukoza, dlatego przy cukrzycy są dozwolone jedynie w niewielkich ilościach. Dziennie można zjeść nie więcej niż 300 g owoców, w porcjach po 100 g i najlepiej z białkowym dodatkiem w postaci jogurtu, kefiru lub białego sera, a dietetycy często zalecają również, żeby posiłki „owocowe” spożywać do południa.

Nie ma jednak diety uniwersalnej. Każdy najlepiej zna swój organizm, jego potrzeby i ograniczenia, dzięki czemu mądrze wybiera korzystne dla siebie produkty i potrawy, również spośród naszych propozycji.

1. Morele na start

1 kg moreli

200 g rukoli

200 sera z niebieską pleśnią

200 cienko pokrojonej szynki dojrzewającej

garść jagód

garść orzechów

sos miodowo-musztardowy: 1 łyżeczka miodu, 1 łyżeczka musztardy, 1 ząbek czosnku, 1 łyżka octu z czerwonego wina, 4 łyżki oliwy, po szczypcie: soli, chili i rozmarynu

Morele myjemy, osuszamy i kroimy na połówki. Rozgrzewamy patelnię grillową i krótko grillujemy owoce, aż się przyrumienią i nabiorą dymnego aromatu, ale nie zmiękną za bardzo i nie stracą kształtu.

Przygotowujemy sos: czosnek wyciskamy przez praskę i łączymy z pozostałymi składnikami.

W misce układamy rukolę, część grillowanych moreli, kawałki szynki i jagody. Posypujemy siekanymi orzechami i pokruszonym serem pleśniowym. Skrapiamy sosem miodowo-musztardowym.

Część grillowanych moreli podajemy z pieczywem, a część z szynką parmeńską lub kruszonym serem pleśniowym. Doprawiamy solą, pieprzem i rozmarynem. Możemy skropić oliwą.

2. Polędwiczki w winie z morelami i porzeczkami

1 polędwiczka wieprzowa

0,5 kg moreli

garść czarnych porzeczek

sól, pieprz, olej, rozmaryn

kieliszek czerwonego wina

Polędwiczkę pokroić na plastry, posolić, oprószyć pieprzem, obsmażyć na rozgrzanym oleju przez kilka minut z każdej strony, aż plastry zarumienią się z obu stron. Dodać czerwone wino, rozmaryn, morele pokrojone na ćwiartki oraz porzeczki. Dusić chwilę pod przykryciem, a następnie – jeśli jest potrzeba odparowania sosu – zdjąć pokrywkę.

3. Morelowa tarta tatin

opakowanie ciasta francuskiego

ok. 1 kg moreli

4 łyżki cukru

2 łyżki masła

ok. 1/2 szkl. soku pomarańczowego

migdały

Cukier, masło i sok pomarańczowy podgrzewamy, aż powstanie jednolity sos karmelowy – sok wlewamy stopniowo, aby kontrolować konsystencję.

Gotowy sos przelewamy do formy na tartę (nie może być z wyjmowanym dnem) i ciasno układamy na nim wypestkowane i przekrojone na pół morele. Wierzch przykrywamy ciastem francuskim i uszczelniamy brzegi, przyklejając ciasto do brzegów formy. Pieczemy ok. 30-40 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C.

Upieczoną tartę wyjmujemy z piekarnika, odstawiamy na ok. 10 min, a następnie odwracamy do góry nogami. Najłatwiej zrobić to, kładąc na wierzchu ciasta talerz i energicznie odwracając tak, aby ciasto znalazło się na spodzie. Wierzch, czyli morele w karmelu, dekorujemy siekanymi migdałami. Czekamy, aż ciasto ostygnie albo podajemy na ciepło np. z lodami waniliowymi.

4. Konfitura brzoskwiniowa z likierem pomarańczowym

1 kg brzoskwiń

0,8 kg cukru

laska wanilii

150 ml likieru pomarańczowego

Brzoskwinie zalać wrzątkiem, odczekać kilka minut, schłodzić w zimnej wodzie, obrać ze skórki, pokroić w kostkę i przełożyć do garnka o grubym dnie. Owoce zasypać cukrem i zostawić na chwilę, aż nieco puszczą sok. Dodać likier i ziarna wanilii, podgrzać całość i gotować na wolnym ogniu, aż woda odparuje i otrzymamy odpowiednią konsystencję (wystudzona powinna mieć konsystencję gęstego żelu). Konfitury nie należy mieszać łyżką, tylko poprzez potrząsanie garnkiem, aby zachować kawałki owoców w całości.

Gotową, gorącą konfiturę przekładamy do wyparzonych słoików, zakręcamy i stawiamy na zakrętce. Można też zakręcone słoiki zapasteryzować w garnku lub piekarniku.