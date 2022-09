Ogromne koszty realizacji budowy oraz wzrosty cen materiałów budowlanych spowodowały, że wielu inwestorów wstrzymuje się z budową domów. Dodatkowo wzrost kosztów kredytowania takich inwestycji rośnie z powodu podniesionych stóp procentowych. Jak mocno podrożała budowa domu?

Inwestorzy, którzy wzięli kredyt na budowę np. domów jednorodzinnych, nie są w stanie realizować inwestycji, gdyż ceny materiałów budowlanych tak podskoczyły, że środki pozyskane z kredytów nie pokrywają wydatków związanych z budową. Dodatkowo koszty realizacji inwestycji budowlanych tak wzrosły, że w tym okresie wiele osób chcących budować domy już dawno doszło do wniosku, że nie opłaca się rozpocząć budowy domów w drugiej połowie 2022 r.

Przekraczamy budżety na budowę domów

W Raporcie o budowie domów w Polsce, opracowanym przez Oferteo.pl, ankietowani wskazali, że najczęściej planowali zapłacić za budowę domu między 400 a 600 tysięcy złotych. W tym przedziale znalazło się blisko 31 proc. wszystkich inwestycji. Następne były zakresy 200-400 tysięcy i 600-800 tysięcy złotych, stanowiąc odpowiednio 25 proc. i 20 proc. Najmniej wycen kosztów znalazło się w przedziałach poniżej 200 tysięcy (13 proc.) i powyżej 800 tysięcy (11 proc.). W 2021 roku najwięcej domów wybudowanych zostało w województwach mazowieckim i śląskim. Stanowiły one 17 proc. i 12 proc. wszystkich projektów tego typu realizowanych w Polsce. To właśnie w tych regionach powstawało najwięcej inwestycji kosztujących powyżej 800 tysięcy złotych.

Dlaczego nie mamy pieniędzy na realizację budowy?

Ubiegły rok upłynął pod znakiem rosnących kosztów budowy. Z tego powodu szacunkowe wyceny nie zawsze znajdowały odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dla blisko 77 proc. Polaków ostateczny koszt budowy był wyższy niż zaplanowany na starcie inwestycji. Zaledwie 5 proc. osób poniosło niższe wydatki na budowę, niż wcześniej założyło.

Najczęściej nieoczekiwane dodatkowe koszty dotyczyły cen materiałów. Sytuację taką zasygnalizowało 89 proc. osób, które ostatecznie zapłaciły więcej, niż planowały. We znaki dała się im również podwyżka stawek za robociznę (58 proc.) oraz nieprzewidziane, dodatkowe naprawy i prace (33 proc.). Wzrost kosztów wynosił zazwyczaj ok. 20 proc. względem całości szacowanego budżetu.

Ile kosztuje budowa domu w 2022 r.?

Pomimo spadku cen stali budowlanej i wyhamowania cen styropianów budowlanych budowa domu nadal jest bardzo kosztowna w 2022 r.

Jak podali eksperci Expandera, najniższe koszty poniesiemy przy budowaniu domu w stanie surowym zamkniętym, na nieco wyższe musimy się przygotować przy doprowadzeniu inwestycji do stanu otwartego surowego. Najdroższe będzie zakończenie budowy do etapu stanu deweloperskiego.

Przybliżony koszt budowy domu o prostej formie i powierzchni ok. 100 m2 to około 450 tys. zł netto w przypadku doprowadzenia domu do stanu deweloperskiego. Z kolei koszt budowy domu 140 m2 wzrośnie do ponad 576-630 tys. zł (netto). Jeśli decydujemy się na budowę dużego domu o powierzchni 200 m2, to koszt powstania takiej nieruchomości wyniesie ponad 700-800 tys. zł (netto).

Ile zapłacimy za budowę domu o powierzchni 120 metrów kwadratowych?

Jak podają eksperci Rockwool Polska, koszty budowy domu o powierzchni 120 m2 mogą wynieść ok. 500 tys. zł. Doprowadzenie do stanu zerowego wyniesie ok. 25-35 tys. zł, oczywiście przy założeniu, że pozostajemy przy koncepcji piętrowego domu bez piwnicy. Doprowadzenie naszej nieruchomości do stanu surowego otwartego to kwota rzędu 172-185 tys. zł, stan zamknięty zaś to łącznie 224-240 tys. zł przeznaczone na budowę. Koszty sfinalizowania stanu deweloperskiego powinny zamknąć się w granicy 323-353 tys. zł netto, po czym nadchodzi czas na wykończenie. Jak podaje ekspert Rockwool Polska, trzeba przyjąć, że na wykończenie i wyposażenie takiego domu należy przeznaczyć 170-190 tys. zł netto. Koszty budowy i wykończenia domu o powierzchni 120 m2 w 2022 r. szacunkowo wynosić będą 493-543 tys. zł netto, możemy więc oszczędzić nawet ok. 80-100 tys. zł w stosunku do domu o 20 m większego.

Na koszty budowy domu wpływ ma także wybór technologii wznoszenia

Jednym z najważniejszych parametrów, które wpływają na koszt budowy domu, jest zastosowana technologia wznoszenia domu.

W przypadku domu szkieletowego mamy do czynienia z drewnianą konstrukcją. Odpowiednio wykonana jest równie stabilna i silna, co konstrukcja murowana. W zależności od powierzchni, liczby kondygnacji, liczby ścian i otworów okiennych, rodzaju i konstrukcji dachu, a także rodzaju instalacji grzewczej, koszt budowy może być bardzo różny. W przypadku stanu surowego zamkniętego będzie to od 1500 zł do 3000 zł za metr kwadratowy. Koszt stumetrowego domu może więc wynieść od 150 tys. zł do 300 tys. zł.

Z kolei w przypadku domu z bali za metr kwadratowy (wykończenie w stanie surowym zamkniętym) zapłacimy średnio od 1500 zł do ponad 4000 zł za metr kwadratowy. Kosz zbudowania stumetrowej nieruchomości wyniesie więc odpowiednio od 150 tys. zł do ponad 400 tys. zł w przypadku stanu surowego zamkniętego.

Ile dopłacimy za wykończenie domu?

Jeśli zbudujesz dom w stanie deweloperskim, aby w nim zamieszkać, musisz jeszcze wykończyć wnętrza. Ile zapłacisz za wykończenie nieruchomości? W zależności od standardu za każdy metr kwadratowy wykończenia domu będzie to od 1000 zł w górę. Jeśli zależy ci na dobrym standardzie, będzie to co najmniej 1500-2000 zł za metr. Czyli w przypadku domu o powierzchni użytkowej 100 m2 należy liczyć się z kosztem nawet do 200 tys. zł.

Przyjmując środek tych widełek, wydatek rzędu ok. 200-220 tys. zł (netto) pozwoli nam wykończyć nasz dom w standardzie, który zachowa swój poziom przez długi czas. Łącznie więc możemy oszacować, że za budowę i wykończenie domu o powierzchni 140 m2 w 2022 r. zapłacimy ok. 576-630 tys. zł netto. Do tego trzeba jeszcze oddzielnie doliczyć koszt działki, przyłączenia mediów, urządzenia ogrodu i ogrodzenia naszej posesji.

Problemy ze znalezieniem ekipy budowlanej

Jedną z przeszkód, na które inwestorzy natrafiali w 2021 r., był przedłużony czas oczekiwania na podjęcie prac przez fachowców. W 27 proc. przypadków na rozpoczęcie realizacji trzeba było czekać od 2 miesięcy do nawet pół roku. Często okres ten wynosił od 2 do 4 tygodni (21 proc.) oraz od 1 do 2 miesięcy (20 proc.). Zaledwie 13 proc. osób budujących dom mogło liczyć na podjęcie prac w przeciągu tygodnia.

Źródło: Oferteo.pl