Kanelbulle, cinnamon rolls, cynamonki… Cały świat je kocha i chciałby choć trochę tej słodko-cynamonowej tradycji zachować tylko dla siebie. Przepis jest banalnie prosty, a efekt cudownie rozgrzewający – w sam raz na jesienne dni, do popołudniowej kawy.

Amerykanie mają swoje tradycyjne pulchne, lukrowane cinnamon rolls, podczas gdy cała Skandynawia (wraz z Finlandią) za przewodem Szwecji również objada się drożdżowymi, pachnącymi cynamonem kanelbulle. Nawet fikcyjne postaci ze szwedzkich kryminałów sięgają po ten specyfik – Erica Falck, bohaterka cyklu powieści Camilli Läckberg, w przerwie między uganianiem się za kolejnymi mordercami piecze (lub odmraża) cynamonowe bułeczki. Coś w nich musi być, skoro krwawe zbrodnie nie odbierają dzielnej pisarce i jej mężowi policjantowi apetytu.

Mniejsza o to, skąd pochodzą, ważne, jak smakują!

Proponujemy zatem instrukcję krok po kroku, jak przygotować cynamonki, aby nie odbiegały smakiem od amerykańsko-szwedzkich wzorców.

Zaczynamy.

Bułeczki cynamonowe – składniki

Ciasto

0,5 szklanki letniego mleka

1 jajko

300 g mąki pszennej

50 g cukru

60 g roztopionego masła

20 g świeżych drożdży lub 10 g suchych

szczypta soli

Nadzienie

30 g roztopionego masła

60 g cukru - białego lub brązowego (można je też połączyć)

kilka łyżek cynamonu

Lukier

szklanka cukru pudru

kilka łyżek wrzątku

Bułeczki cynamonowe – krok pierwszy: ciasto drożdżowe

Ciasto drożdżowe możemy przygotować zarówno z suszonych, jak i ze świeżych drożdży w tym drugim przypadku należy jednak zrobić rozczyn (fot. AKam)

Jeśli używamy suchych drożdży, to mieszamy je z mąką, a jeśli świeżych – przygotowujemy najpierw z nich zaczyn. Następnie łączymy wszystkie składniki, na końcu dodając tłuszcz, i wyrabiamy ciasto, aż zrobi się mniej klejące i elastyczne.

Bułeczki cynamonowe – krok drugi: wyrastanie ciasta

Ciasto drożdżowe podczas wyrastania powino podwoić swoją objętość (fot. AKam)

Ciasto przekładamy do miski, obsypujemy lekko mąką, przykrywamy ściereczką i zostawiamy w ciepłymi miejscu, aby wyrosło, czyli podwoiło swoją objętość. Proces ten może potrwać kilkadziesiąt minut albo nawet półtorej godziny – wszystko zależy od temperatury składników i otoczenia, a także mocy drożdży. Dlatego nie patrzymy na czas, tylko na stan ciasta. Nasze wyrastało tylko 45 min, ponieważ miskę z ciastem wstawiłam do piekarnika nagrzanego do 40 st. C.

Bułeczki cynamonowe – krok trzeci: przygotowanie bułeczek

Do posypania blatu możemy użyć cukru białego trzcinowego albo wymieszać oba (fot. AKam)

Ciasto wałkujemy na duży, dość cienki placek. Dobrze podsypać placek mąką, żeby ładnie odchodził od stolnicy. Następnie smarujemy ciasto rozpuszczonym masłem, cukrem i cynamonem, a potem zwijamy wzdłuż długiego brzegu w rulon, który kroimy na plastry. Utworzone w ten sposób bułeczki układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.

Ciasto zwijamy jak roladę i kroimy na plastry - tak powstają cynamonki (fot. AKam)

Bułeczki cynamonowe – krok czwarty: wyrastanie bułeczek

Tak wyglądają cynamonki po ok. półgodzinnym wyrastaniu - gotowe do pieczenie (fot. AKam)

Przykryte ściereczką bułeczki zostawiamy znów w ciepłym miejscu do wyrośnięcia na ok 30 min.

Bułeczki cynamonowe – krok piąty: pieczenie bułeczek

Cynamonki podczas pieczenia posklejają się - to nic złego, taki ich urok (fot. AKam)

Gdy bułeczki zwiększą objętość, wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 st. C i pieczemy ok. 20-30 min.

Bułeczki cynamonowe – krok szósty: lukrowanie bułeczek

Lukier z cukru pudru i wrzątku szybko stygnie (fot. AKam)

Ciepłe bułeczki przekładamy na kratkę i kiedy stygną, przygotowujemy lukier, czyli ucieramy cukier puder z gorącą wodą, dodając ją stopniowo, aby kontrolować konsystencję. Lukrujemy jeszcze ciepłe bułeczki.

Bułeczki cynamonowe – krok siódmy: degustacja

Zestaw obowiązkowy: cynamonki + kawa (fot. AKam)

Gdy lukier zastygnie, nie pozostaje nic innego, jak rozkoszować się smakiem lekko ciepłych, rozpływających się w ustach cynamonowych bułeczek.