Burgery i pulpety z owadów jadalnych?

- Niektóre zagraniczne firmy oferują burgery, pulpety czy „mięso mielone” z owadów jadalnych i myślę, że za jakiś czas takie produkty będą dostępne również w Polsce - mówi serwisowi portalspozywczy.pl, Urszula Nizio, współzałożycielka firmy FoodBugs, mgr dietetyki.

- Owady są przede wszystkim świetnym źródłem białka – zawierają ok. 40-60% białka w zależności od gatunku. Oprócz aminokwasów egzogennych zawierają także cenne witaminy i składniki mineralne tj. magnez, cynk czy żelazo. Moglibyśmy je nazwać nowym superfoods, ponieważ ich dodatek do potraw znacząco poprawia wartości odżywcze posiłku. Niektóre zagraniczne firmy oferują burgery, pulpety czy „mięso mielone” z owadów jadalnych i myślę, że za jakiś czas takie produkty będą dostępne również w Polsce - mówi.

Owady jadalne w diecie człowieka

Zdaniem mgr dietetyki, włączenie owadów do diety może znacząco poprawić wartość odżywczą diety poprzez uzupełnienie w niej składników niedoborowych. Warto też wspomnieć, iż ich hodowla jest przyjazna środowisku.

- Do wyprodukowania 1kg białka z owadów potrzebujemy 13-krotnie mniejszego terenu, ok. 22 tys. litrów mniej wody oraz 6 razy mniej paszy w porównaniu do wyprodukowania takiej samej ilości białka ze zwierząt hodowlanych - podkreśla Urszula Nizio.

Więcej na portalspożywczy.pl