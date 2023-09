Sezon grzewczy już się zbliża. Sprawdzamy więc ceny drewna kominkowego oraz drewna opałowego w składach pod koniec września 2023 r. Podajemy też aktualne ceny pelletu pod koniec września 2023 r.

Ceny drewna opałowego we wrześniu 2023 r. wahały się od 300 zł do nawet 900 zł/m 3 . Standardowo cena drewna opałowego jest uzależniona od rodzaju gatunku.

Nadciąga ochłodzenie od października, a więc sezon grzewczy już zaraz się rozpocznie na dobre. Warto zaopatrzyć się w opłat. Podajemy więc ceny pelletu oraz drewna opałowego i kominkowego pod koniec 2023 r.

Ceny pelletu do pieca pod koniec września 2023 r.

Ceny pelletu we wrześniu wahają się od 1350 zł brutto za tonę do ponad 1700 zł brutto za tonę. Dystrybutorzy wprowadzają 4-7% rabaty żeby zachęcić klientów do sprzedaży.

Warto dodać że do powyżej podanych cen trzeba doliczyć ok. 250-300 zł za transport. W przypadku pelletu oferowanego przez Lasy Państwowe to ceny sięgają ok. 2100-2200 zł z tonę.

Oczywiście na innych serwisach sprzedażowych możemy kupić pellet jeszcze w niższej cenie ale jest on zazwyczaj niecertyfikowany i może mieć obniżoną kaloryczność i podwyższoną wilgotność.

A jak będą kształtować się ceny pelletu w najbliższych miesiącach?

Ciężko jednoznacznie określić ceny na jakikolwiek surowiec. Ostatnie lata pokazały, że nikt z nas nie ma na to wpływu. Jako Izba Gospodarcza zrzeszamy nie tylko producentów urządzeń grzewczych, ale także producentów pelletu , dzięki czemu możemy wspólnie działać dla dobra ogółu i aby ceny paliwa nie były sztucznie zawyżana. Rozmawiamy z naszymi członkami i próbujemy dojść do takiego momentu, gdzie każdego będzie spokojnie stać na ogrzewanie swoich domów pelletem i montowanie ekologicznych kotłów pelletowych. Dobrej jakości pellet może kosztować 1200,00 zł. za tonę - podkreśla Aleksandra Jurkowska, wiceprezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE.

Ceny drewna opałowego i kominkowego we wrześniu 2023 r.

Ceny drewna opałowego we wrześniu 2023 r. wahały się od 300 zł do nawet 900 zł/m3. Standardowo cena drewna opałowego jest uzależniona od rodzaju gatunku. Pod koniec września br., najtańsze było drewno opałowe z sosny/świerku tu płaciliśmy od 249 zł/m3, oraz brzoza tu ceny rosły od 349 zł/m3.

W przypadku zakupu dębu za 1 m3 trzeba zapłacić ok. 300-500 zł. Z kolei za grab zapłacimy nawet powyżej 700 zł/m3.

W przypadku drewna kominkowego ceny brutto we wrześniu br. wahają się:

olcha od 300 zł/ 3 ;

; dąb od 400 zł/m 3 ;

; jesion, brzoza i buk od 440 zł/m 3 ;

; grab od 450 zł/m3.

Pamiętajmy że do powyższej ceny należy doliczyć koszty transportu, Przy zakupie do 4m3 dostawa wyniesie od 300 zł wzwyż. Im więcej drewna zamawiamy tym niższe koszty dostawy, ale liczy się też odległość transportu drewna.