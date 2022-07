Ceny materiałów budowlanych mimo, żew czerwcu br. odnotowywały wzrosty, zaczynają powoli hamować... tak jak inwestycje budowalne. Inwestorzy wstrzymują się z budową domów lub dokończeniem budowy, gdyż nie stać ich na realizację kolejnych etapów. Wszystko to nie pozostaje bez wpływu na ceny materiałów budowlanych.

Jak sygnalizuje Polski Związek Pracodawców Budownictwa materiały budowlane nigdy nie były dla przedsiębiorców tak kosztowne, jak obecnie. Właściwie w komunikatach PZPB jest to stała pozycja, w której eksperci podkreślają wzrosty cen i problemy z dostępnością do materiałów budowlanych.

Z kolei, jak podaje PSB ceny materiałów rosną średnio o ok. 5% miesiąc do miesiąca. Ceny czerwcu br. średnio wzrosły o ponad 30% w stosunku do czerwca 2021 r.

Co ciekawe, PSB nie odnotowuje już tak dynamicznych wzrostów cen materiałów termoizolacyjnych, czy płyt OSB, które osiągały ponad 100% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Warte jest podkreślenia, że w PSB nie ma grupy towarowej, w której ceny materiałów budowlanych choćby się zatrzymały.

Praktycznie miesiąc w miesiąc PSB odnotowuje wzrosty we wszystkich oferowanych produktach budowlanych. Jednak jak podkreślają eksperci najprawdopodobniej to były ostatnie podwyżki materiałów budowlanych.

Wiele budów jest wstrzymywanych z powodu zbyt dużych kosztów

Wiele budów zarówno domów jednorodzinnych, jak większych budynków wielorodzinnych zostaje wstrzymane. Oczywiście Jeszcze wieku zleceń na większe inwestycje budowlane jest zakontraktowanych do września br., ale i one się skończą.

Jednak inwestorzy którzy wzięli kredyt na budowę np. domów jednorodzinnych nie są w stanie realizować inwestycji, gdyż ceny materiałów budowlanych tak podskoczyły że środki pozyskane z kredytów nie pokrywają wydatków na ich materiałów i budowę.

Ogromne koszty realizacji budów oraz wzrosty cen materiałów budowlanych spowodowały, że wielu inwestorów wstrzymuje prace budowlane. Po prostu nie są w stanie dokończyć tych etapów realizacji inwestycji, które pozwolą im uruchomić kolejne transze kredytowe

Dodatkowo koszty realizacji inwestycji budowlanych tak wzrosły, że w tym okresie wiele osób chcących budować domy już dawno doszło do wniosku, że nie opłaca się rozpocząć budowy domów w drugiej połowie 2022 r.

Koszty kredytowania inwestycji budowlanych będą dalej rosnąć?

Większość z nich wstrzymuje się lub przekłada decyzję o rozpoczęciu lub dokończeniu inwestycji w obawie lub w nadziei na nadejście recesji. Warto dodać, że NPB kolejny i na pewno nie ostatni raz podniosło stopy procentowe do 6.50% żeby stłumić dwucyfrową inflację.

Eksperci finansowi przewidują, że NBP podniesie stopy nawet do 8,50%. Dopóki co stopy procentowe są na poziomie 6,50% a to oznacza że za każde 100 tys. zł kredytu oddamy miesięcznie o 35 zł więcej. Przy kwocie 500 tys. zł rata kredytu wzrośnie więc nawet o 175 zł miesięcznie. Koszty kredytowania inwestycji budowlanych cały czas rosną w 2022 r. Inwestorów którzy już zaciągnęli kredyty i mierzą się z większymi płatnościami spowodowanymi wzrostem miesięcznych rat kredytowych.

Z kolei osoby myślące o zaciągnięciu kredytów są zniechęcone rosnącymi kosztami oraz coraz większymi wymaganiami, jakie stawiają im banki.

Wszystko to powoduje firmy budowlane odnotowują mniej rozpoczętych budów domów nawet ok. 70% w porównaniu do roku ubiegłego. Kompletne spadki zatrzymują duże firmy deweloperskie, które kończą budowy i to realizacja tych inwestycji jeszcze utrzymuje wyższe ceny materiałów budowlanych.

Coraz mniej chętnych na kupowanie materiałów budowlanych?

Jednak do hurtowni i składów budowlanych wkradła się powoli stagnacja z powodu spadającego zainteresowania zakupem materiałów budowlanych. Ceny materiałów budowlanych, od materiałow termoizolacyjnych czy chemii budowlanej zaczynają stawać w miejscu.

Widmo recesji połączone z dwucyfrową inflacją wraz z dynamicznie rosnącymi cenami materiałow budowlanych i napompowanym rynkiem nieruchomości spowodował zastój w inwestycjach budowlanych. Hurtownie i składy budowlane zaczynają odnotowywać spadek popytu i obniżają ceny materiałów budowlanych.

Ceny stali budowlanej mocno się obniżyły w lipcu br. w niektórych przypadkach nawet o połowę w stosunku do marca br.

Ceny styropianu budowlanego już odnotowują spadki poniżej 100 zł za opakowanie. Pojawiają się coraz częściej promocje, które mają przyciągnąć i zachęcić do dokonywania większych zakupów, gdyż mali inwestorzy budowlani nie mają środków na zakup materiałow budowlanych.

Producenci budowlani przyzwyczajeni do dużych obrotów i ciągłego zwiększania produkcji odczuwają spadek zamówień. Zbliżamy się do momentu, w którym wzrosty ceny materiałów budowlanych doszły do tak zwanej ściany. Nie tylko staną w miejscu, ale i zaczną spadać.

Kto ma pieniądze powinien wstrzymać się z kolejnym etapami budowy?

Wydaje się że najrozsądniejszym rozwiązaniem dla tych inwestorów, którzy mają pieniądze albo nie mogą dokończyć kolejnego etapu budowy, gdyż maja wstrzymane transze kredytu pozostaje czekać na nadejście recesji. Oczywiście wszystko zależy czy uda się stłumić inflację i rosnące ceny materiałów budowlanych, gdyż nie jest to takie oczywiste. W czasie recesji, inwestorzy mogą ciągle mierzyć się z wysokimi cenami materiałów i usług budowlanych przy dalej rosnących kosztach kredytowania inwestycji. Jednak wielu ekspertów wskazuje że już we wrześniu ceny materiałow budowlanych powinny zalicza mocniejsze spadki, gdyż wiele większych inwestycji będzie się kończyć, a nowych raczej za dużo nie będzie się zaczynać.

Czy scenariusz z spadającymi cenami się sprawdzi? Czas pokaże