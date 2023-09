Forum Energii szacuje, że wzrost cen energii w 2024 r. może wynieść nawet do 70%, jeśli nie zostaną wprowadzone żadne mechanizmy osłonowe. Właściciele domów szukają różnych sposobów na ograniczenie wzrostu kosztów za ogrzewanie i prąd. Jednym z nich jest smart home.

Według francuskiej Agencji ds. Przemian Ekologicznych (ADEME) obniżenie temperatury ogrzewania o zaledwie jeden stopień pozwala zaoszczędzić do 7% energii.

Największy wzrost rachunków energetycznych, szczególnie w okresie zimowym, dotyka tych, którzy korzystają z ogrzewania gazowego, elektrycznych kotłów, pomp ciepła czy bojlerów. Dla tych użytkowników ograniczenie zużycia energii i jej efektywne wykorzystanie staje się szczególnie istotne.

Ceny prądu ostro w górę od 2024 r.

Podczas gdy ceny nadal rosną, wielu konsumentów starannie analizuje swoje rachunki i monitoruje zużycie energii.

Jeśli w przyszłym roku nie będzie tarcz solidarnościowych czy mrożenia cen energii i wróci VAT na energię, sumarycznie jej cena wzrośnie o 70 proc. względem tej, którą płacimy obecnie - zauważa dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, analityczka Forum Energii.

Zgodnie z prognozą Forum Energii, ceny prądu dla gospodarstw domowych na przyszły rok wyniosą ok. 1,57 zł za 1 kWh. Właściciele gospodarstw domowych odczują to jednak jako wzrost ceny o 67 groszy (0,90 gr + 0,67 gr), względem ile płacą w systemie cen zamrożonych w 2023 r.

Eksperci Forum Energii prognozują że sektor MŚP oraz producenci rolni rozliczający rachunki za prąd w taryfie C będą płacić ok. 1,40 zł/kWh. Niby mniej niż w 2023 r., gdzie zgodnie z analizą koszty te wynosił aż 2,63 zł/kWh brutto.

Pamiętajmy jednak, że do tego skumulują się w 2024 r., podwyżki cen dystrybucji, podatek VAT który podskoczył do 23%, akcyzy oraz opłaty przejściowe, kogeneracyjne, mocowe, OZE dystrybucyjne stałe, abonamentowe.

Monitorowanie temperatury to oszczędność w parze z wygodą w domu

Rozwiązania z zakresu inteligentnego domu pozwalają na bardziej świadome korzystanie z urządzeń, które mogą generować niepotrzebne koszty.

Inteligentny termostat stanowi jedno z najważniejszych narzędzi do optymalizacji systemu grzewczego w domu lub mieszkaniu. Urządzenie umożliwia tworzenie harmonogramów uruchamiania kotła, pompy ciepła czy ogrzewania podłogowego.

Gdy domownik wychodzi do pracy, źródło ciepła zostaje automatycznie wyłączone lub jego praca jest ograniczona co pozwala na oszczędzanie energii. Inteligentny termostat uruchomi ogrzewanie przed powrotem do domu, aby zapewnić komfortową temperaturę. W zależności od preferencji użytkowników, urządzenie może dostosowywać temperaturę, np. obniżając ją podczas snu i podnosząc rano.

Dzięki zaworom termostatycznym można również regulować temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach. Zaleca się spanie w chłodniejszym otoczeniu, w temperaturze wynoszącej około 16-17°C, jednak poranny prysznic przyjemniej jest brać w ciepłej łazience – podkreśla Caudy.

Inteligentne rozwiązania to dobry sposób na podwyżki rachunków w domu

W przypadku ogrzewania elektrycznego, użytkownicy również mogą dostosować harmonogram pracy kotła do taryf energetycznych. Dodatkowo, zdalne sterowanie inteligentnym termostatem umożliwia wyłączenie ogrzewania w przypadku zmiany planów w ciągu dnia.

Połączenie inteligentnego termostatu z czujnikami otwarcia okien pozwala uniknąć marnotrawienia energii podczas wietrzenia pomieszczeń, gdy zapomni się o wyłączeniu kaloryferów. Termostat samoczynnie wyłączy ogrzewanie po wykryciu otwartych okien.

Ponadto, inteligentny termostat generuje raporty dotyczące zużycia energii i oszczędności oraz informuje o ewentualnych problemach w pracy grzejników, co pozwala jego posiadaczom na bieżąco monitorować zużycie energii w swoim domu.

Według ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników Netatmo, aż 90%[1z nich twierdzi, że zaoszczędziło energię od czasu zainstalowania Inteligentnego Termostatu. Co więcej, 72% z tych osób stwierdziło, że obniżyło temperaturę ogrzewania w celu oszczędności energii, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu cieplnego. To dowodzi, że inteligentne rozwiązania grzewcze pozwalają utrzymać komfortową temperaturę w domu, nawet przy niższym zużyciu energii.

Dzięki rozwojowi technologii smart home, optymalizacja zużycia energii staje się coraz bardziej dostępna i wygodna dla konsumentów, co przyczynia się do ograniczenia wpływu kryzysu energetycznego na ich budżety i środowisko.