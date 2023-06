Ceny styropianów zatoczyły krąg i spadły do poziomu sprzed 2 lat i spadły poniżej 250 zł za metr sześcienny .Foto. e-gabi, Pixabay

Ceny styropianów znowu zaczynają osiąga rekordowe ale tym razem spadki. Sprzedawcy i hurtownicy materiałów budowlanych odnotowują kolejne spadki cen styropianów budowlanych w czerwcu br., mimo że sezon budowlany w pełni. Ceny styropianów zatoczyły krąg i spadły do poziomu sprzed 2 lat.

Jeszcze na początku 2021 r. średnia cena styropianów budowlanych utrzymywała się na poziomie ok. 150 zł/m 3 . Pierwszy szok cenowy miał miejsce w marcu 2021 r. Wtedy prywatni inwestorzy budujący swoje domu i musieli zapłacić ok. 300 zł za m 3 styropianu budowlanego..

Rok 2022 przyniósł kolejne wzrosty cen, a w kwietniu 2022 r. za 1 m 3 przebił barierę 500 zł. Od tamtego czasu można było zaobserwować stopniowy spadek ceny tego surowca – w czerwcu 2022 r. cena spadła poniżej 400 zł/m 3 , aby do końca 2022 roku ustabilizować się na poziomie około 300 zł za 1 m3.

W marcu 2023 r. cena wynosi tyle samo, co w kwietniu 2021 roku, czyli około 250 zł za 1 m 3 .

. W czerwcu br., ceny styropianów zatoczyły krąg i spadły do poziomu sprzed 2 lat i za 1 m3 styropianu budowlanego zapłacimy poniżej 250 zł w wielu hurtowniach materiałów termoizolacyjnych i u dystrybutorów materiałów budowlanych.

Jeszcze rok temu, czyli na przełomie maja i czerwca 2022 r., hurtownie styropianu styro24.pl czy HurtowniaStyropianu.pl nie nadążały za aktualizacją cenników styropianów budowlanych.

Tak dynamicznie rosły ceny styropianu budowlanego. Ponadto odnotowywali oni ogromny problem z dostępnością do styropianu grafitowego.

Mija kolejny rok i hurtownie i dystrybutorzy materiałow budowlanych odnotowują kolejne rekordowe, ale spadki cen styropianów budowlanych.

Kiedy ceny styropianu budowlanego zaczęły tak dynamicznie rosnąc?

Cena za zakup styropianu budowlanego utrzymała się na poziomie 300 zł/m3 niemal do końca 2021 roku, jednak nic nie wskazywało na to, by cena styropianu miałaby się obniżyć.

Jak zmieniały się ceny za styropian budowlany na przełomie tych trzech ostatnich miesięcy 2023 r.?

Ile zapłacimy za styropian budowlany w czerwcu 2023 r.?

Sezon budowlany w pełnia a ceny styropianów budowlanych spadają z miesiąca na miesiąc.

W maju ceny styropianów budowlanych stały w miejscu praktycznie od 2 miesięcy . Czy mogło być jeszcze taniej? Czerwiec pokazał że spadki cenowe na rynku materiałów budowlanych to już stały tren.

W czerwcu br., ceny styropianów zatoczyły krąg i spadły do poziomu sprzed 2 lat.

Cena styropianu tąpnęła w dół w czerwcu br. Średnio spada o 5% w zależności od producenta i produktu. Rekordowo niska cena gazu, tania ropa, słaby tegoroczny popyt na rynku materiałów budowlanych i mamy rekordowo niskie ceny styropianów budowlanych. - podkreśla Tomasz Patoka, właściciel hurtowni styropianu styro24.pl. - Aktualizacja wykresu na którym widać ostatnie dwa lata zmiany cen styropianu najczęściej przez Was wybieranego. Potaniał przez rok o 50% i cena zrównała się ostatecznie z tą sprzed dwóch lat..