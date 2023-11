Jak podaje Polski Alarm Smogowy, ceny węgla, ekogroszku oraz drewna kominkowego ustabilizowały się i są niższe o ok. 7-8% niż w 2022 r. Ceny pelletu pozostały beze zmian. Wszystko przez zalegający węgiel z Kolumbii i Kazachstanu. Mimo tego palenie w piecu węglem czy drewnem jest jedną z droższych metod ogrzewania domu. Czym taniej ogrzewać dom na przełomie 2023-2024 r.?

Ceny opału stabilizują się przez zalegający węgiel zagraniczny często niższej jakości. Jak czytamy w raporcie: „Na składach zalega znaczna ilość węgla zagranicznego, często pochodzenia kolumbijskiego. Najczęściej dostępny jest jednak opał pochodzący z Kazachstanu".

Polski Alarm Smogowy opublikował kolejny raport cen paliw stałych. Dane pochodzą z września 2023 r. Po wysokich cenach z trzeciego kwartału 2022 roku obserwujemy lekki spadek cen wszystkich paliw stałych.

Ceny węgla, ekogroszku i drewna w dół. Ceny pelletu bez zmian w 2023 r.

Ankieta przeprowadzona w 32 składach we wszystkich województwach pokazała nieznaczny spadek cen węgla w porównaniu do kwietnia 2023 r (-7% węgiel orzech, -8% ekogroszek). Staniało również drewno kawałkowe (-11%). Ceny pelletu pozostały bez zmian.

Średnie ceny węgla opałowego, ekogroszku, drewna i pelletu pod koniec września 2023 r. Źródło: PAS

Ceny węgla typu orzech oraz pelletu powróciły do poziomu z pierwszego kwartału 2022. Porównanie cen paliw w okresie od stycznia 2021 do września 2023 pokazuje, że węgiel orzech podrożał o 103%, pellet o 85% i drewno kominkowe aż o 242%.

Ceny ekogroszku i węgla typu orzech jak zmieniały się na przełomie lat 2022-2023. Źródło: PAS

Stabilizacja cen węgla to prawdopodobnie efekt nagromadzonych zapasów węgla z importu – komentuje Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego. – Agencja Rozwoju Przemysłu szacowała, że pod koniec lipca zapasy sięgały 3,5 mln ton. Domyślam się, że część tego paliwa jest niskiej jakości, stąd zawieszenie norm jakości węgla dla gospodarstw domowych aż do końca tego roku. Niestety spalanie węgla słabej jakości oznacza ryzyko pogorszenia stanu powietrza. Liczymy na odwieszenie norm już od nowego roku, tym bardziej, że są one jednym z warunków odblokowujących pieniądze z KPO, które pójdą na termomodernizację polskich domów – dodaje Siergiej.

Ceny drewna kominkowego i pelletu drzewnego, jak zmieniały się na przełomie lat 2022-2023. Źródło: PAS

Ceny stabilizują się przez zalegający węgiel zagraniczny często niższej jakości

Jak czytamy w raporcie: „Na składach zalega znaczna ilość węgla zagranicznego, często pochodzenia kolumbijskiego. Najczęściej dostępny jest jednak opał pochodzący z Kazachstanu.

Podane w raporcie kwoty to ceny brutto dla klienta indywidualnego z reguły zwierające koszty transportu do 10 km.

Kontroli poddano po dwa składy z każdego województwa – w całej Polsce 32 składy opału. Wybrano składy zlokalizowane w różnych miejscowościach. Kontrola cen dotyczyła ceny węgla typu Orzech oraz ekogroszku o najwyższej kaloryczności.

Duża rozpiętość cen węgla wynika z faktu, że węgiel dostępny na składach pochodzi z różnych krajów, a co za tym idzie jego cenę kształtuje wypadkowa różnych elementów: rzeczywista jakość opałowa, aktualna podaż, koszty transportu oraz niemniej istotny czynnik jakim jest zaufanie konsumentów do produktu – najdroższy jest węgiel polski, najtańszy kazachstański.

W trakcie badania pozyskiwano również ceny drewna kominkowego oraz pelletu. Dostępność drewna w tym kanale sprzedażowym jest niska. Drewno dostępne było w połowie składów, pellet w większości. Dodatkowo sprawdzono ceny tych paliw w najpopularniejszych sieciach DIY oraz na internetowych platformach sprzedażowych.

Ceny pelletu skontrolowano również w kanale internetowym – bezpośrednio na stronach producentów. W analizie uwzględniono wyłącznie paliwo oferowane w pakiecie z gratisowym transportem obejmującym całą Polskę.

Drewno kominkowe wykazuje znaczną rozpiętość cenową, stąd dynamika zmian jego cen jest najtrudniejsza do oszacowania.

Należy pamiętać również, że osoby, które korzystają z drewna w większych ilościach, z reguły posiadają własne źródła taniego lub nawet darmowego paliwa.

W niektórych składach można również nabyć rosyjski węgiel z Syberii. W regionach południowych szeroko dostępne jest również paliwo z Czech. Polski węgiel jest droższy od węgla importowanego, średnio około 100 zł za tonę.”

Koszty ogrzewania także spadły w dół pod koniec 2023 r.

Wraz z obniżonymi cenami paliw spadły nieco koszty ogrzewania domu, co sprawdzić można w kalkulatorze kosztów ogrzewania opublikowanym przez PAS (link na końcu).

Cena ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody dla średnio ocieplonego domu o powierzchni 150 m2, zamieszkanego przez cztery osoby to roczny koszt od 13 000 do 6 200 zł. Najdroższym paliwem jest olej opałowy (koszt ogrzewania niemal 13 000 zł).

Wysoką cenę zapłacą również ogrzewający się “kopciuchem” na drewno (9 560 zł) oraz kopciuchem na węgiel (ok. 9 400 zł). Tańszy okazuje się kocioł na gaz (7 800 zł) czy ekoprojektowy kocioł na drewno (7 300 zł).

Trzy najtańsze sposoby ogrzewania to: pompa ciepła powietrzna z ogrzewaniem podłogowym (7 250 zł), kocioł na węgiel klasy ekoprojekt (7 180 zł) oraz gruntowa pompa ciepła z ogrzewaniem podłogowym (6 250 zł). To ostatnie rozwiązanie jest znacząco tańsze od reszty.

To docieplenie domu obniży znacznie koszty ogrzewania

Poza aktualnymi kosztami ogrzewania, kalkulator pokazuje również jak ważne jest ocieplenie domu.

Biorąc pod uwagę np. ogrzewania gazowe, to w przypadku wspomnianego wyżej domu, przy słabym ociepleniu zapłacimy za rok grzania pomieszczeń i wody około 10 500 zł. Przy dobrym ociepleniu ten koszt spada niemal dwukrotnie do 5 700 zł.