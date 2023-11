7 listopada 2023 roku miała miejsce konferencja prasowa w ramach kontynuacji kampanii społecznej BASF Polska pod nazwą „Chemia jest Kobietą”. Tym razem firma skoncentrowała się na młodszej grupie społecznej - dziewczynkach i młodych kobietach. Cel - wsparcie dziewczęcej energii w edukacji, w łamaniu stereotypów i umacnianiu przywództwa młodych kobiet. Zwłaszcza w branży chemicznej.

W 2022 roku Firma Kantar Polska, na zlecenie BASF Polska oferującej m.in. rozwiązania dla rolnictwa i we współpracy z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego przygotowała raport pt. Kobiety w Chemii. Było to pierwsze badanie nt. równości płci i różnorodności w sektorze chemicznym. Podczas spotkania przy okrągłym stole zorganizowanym przez BASF Polska, zaproszeni eksperci z instytucji naukowych, fundacji wspierających dziewczynki a także przedstawiciele mediów oraz branży chemicznej dyskutowali o wynikach raportu. Podczas dyskusji zaproszeni goście zgodzili się, że stereotypy dotyczące kobiet w branży chemicznej, ale także ogólnie w biznesie i w ich życiu, rodzą się dużo wcześniej, już na etapie szkoły podstawowej.

Dlatego też w tym roku BASF Polska postanowiła dotrzeć do sedna problemu, i tegoroczną edycję kampanii społecznej „Chemia jest Kobietą” dedykować dziewczynkom i młodym kobietom.

- Tegoroczna edycja kampanii Chemia jest Kobietą jest dla nas takim naturalnym krokiem w naszych aktywnościach. Mamy już wiedzę, że stereotypy, które dotyczą kobiet w ich karierze zawodowej mają swoje podłoże w stereotypowym podziale ról już na etapie edukacji w szkole podstawowej. Dlatego zdecydowaliśmy się w tym roku skierować nasze działania właśnie do dziewczynek, aby zainspirować je i wesprzeć ich chęć do podążania za marzeniami - zaznacza Katarzyna Byczkowska, Dyrektor Zarządzająca BASF Polska.

Dyrektor Katarzyna Byczkowska, fot. BASF

Dziewczyny i przywództwo

W ramach tegorocznych działań, we współpracy z Fundacją Kosmos dla Dziewczynek powstał niezwykle inspirujący insert do Magazynu KOSMOS dla Dziewczynek: „Eksperymentuj z żywiołami”! To 16 stron fantastycznych eksperymentów opracowanych przez kosmicznego Wojciecha Mikołuszko – przyrodnika i dziennikarza naukowego. Insert miał zachęcać dziewczynki do odważnego odkrywania swoich zainteresowań bez względu na stereotypy, a także podążać za swoimi talentami i ciekawością.

W październiku 2023 roku BASF Polska objęła strategicznym partnerstwem konferencję organizowaną przez Inspiring Girls Polska pt. Dziewczyny i Przywództwo. Jak wspierać potencjał przywódczy młodych. Podczas spotkania odbyła się premiera najnowszego raportu Fundacji Inspiring Girls Polska „DZIEWCZYNY I PRZYWÓDZTWO. Jak wspierać potencjał przywódczy młodych.”, a także debata, podczas której zostały poruszone takie kwestie jak wspieranie najmłodszego pokolenia dziewczyn, by ich potencjał przekuwał się w przywództwo na niwie profesjonalnej i publicznej, czy jak młodzi postrzegają i rozumieją przywództwo, a jak postrzegają swój własny potencjał przywódczy. BASF Polska w debacie reprezentowała Ewa Dolegacz, Dyrektorka HR w BASF Polska, która podzieliła się podczas rozmowy swoim prywatnym i biznesowym doświadczeniem.

Podczas konferencji nie zabrakło także samych dziewczynek. Równolegle do debaty odbyły się warsztaty o charakterze mentoringowym dla uczennic jednej ze szkół podstawowych biorących udział w programie edukacyjnym Inspiring Girls Polska. Role Modelkami dla dziewczynek były ekspertki z BASF: Katarzyna Jedynak, Head of Sales Industrial Chemicals, BASF Polska oraz Anna Tarasewicz, Regional Head of HR EMEA & Board Member, BASF ECMS. Anna i Katarzyna opowiadały dziewczynkom o swojej karierze, drodze do swoich obecnych stanowisk, a także o przeszkodach w dążeniu do swoich marzeń i o sposobach, jak te trudności pokonywać.

Stereotypy płciowe mają silny wpływ na edukację

W ramach tegorocznej odsłony kampanii „Chemia jest Kobietą” powstały także artykuły eksperckie poświęcone studentkom i dziewczynkom. Pierwszy z nich poruszał temat ścieżki kariery studentek na kierunkach chemicznych. Okazuje się bowiem, że studentki i studenci chemii mają ograniczoną świadomość możliwości rozwoju zawodowego w branży chemicznej, w tym w działach biznesowych. Studia chemiczne koncentrują się głównie na zajęciach laboratoryjnych i przedmiotach ścisłych, które przygotowują do pracy w charakterze analityka laboratoryjnego lub inżyniera. Program studiów nie zawiera natomiast elementów związanych z biznesem, co utrudnia studentom i studentkom rozumienie pełnego spektrum możliwości, jakie oferuje branża chemiczna.

Artykuł o dziewczynkach poruszał z kolei problem stereotypów dotyczących dziewczynek w szkole podstawowej. Stereotypy płciowe wciąż mają silny wpływ na polską edukację. Dziewczynki, które są postrzegane jako mniej zdolne w zakresie przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, mogą z czasem zacząć wątpić w swoje możliwości w tych dziedzinach. To może prowadzić do spadku ich zainteresowania tymi przedmiotami i ograniczać ich przyszłe możliwości.

fot. BASF

Sposoby umacniania przywództwa młodych kobiet

Zwieńczeniem prowadzonych działań w tym roku była konferencja prasowa, która odbyła się 7 listopada - w dniu urodzin Marii Skłodowskiej-Curie - w Warszawskiej Elektrowni Powiśle. Kluczowym punktem konferencji, oprócz podsumowania wszystkich działań w kampanii, była natomiast debata ekspertek nt. stereotypów dotyczących dziewczynek i młodych kobiet, ich aspiracji, postrzegania liderskości, a także sposobów umacniania przywództwa młodych kobiet.

O wyzwaniach i rozwiązaniach w tych obszarach dyskutowała Katarzyna Kowalewska, Starsza Specjalistka ds. Relacji z Mediami i CSR z: prof. Anną Chrobok, Politechnika Śląska; Aleksandrą Dzierżawską, Fundacja Kosmos dla Dziewczynek - Cosmos for Girls Foundation; Elizą Durką, Fundacja Inspiring Girls Polska; dr Justyną Pokojską, Uniwersytet Warszawski; dr inż. Anną Zalewska, BASF Polska.

Poniżej kilka wypowiedzi ekspertek z debaty:

Dr Justyna Pokojska:

- Pamiętam badania terenowe, które prowadziłam wśród 10-letnich uczniów i uczennic z miejscowości niedaleko Zakopanego. Na początku zadałam dzieciom pytanie: „Kim będziesz w przyszłości?”. Chłopcy przekrzykiwali się, że będą grać w piłkę jak Robert Lewandowski, będą skoczkami jak Kamil Stoch. W tej samej sali, w kółeczku siedziały także dziewczynki i żadna się nie odezwała. Więc pytam: „A ty, Marysiu, Zosiu, kim będziesz?”. A one mówiły: „Ja to nie wiem… Będę jak moja mama”. „A kim jest twoja mama?” – dopytywałam. „Moja mama zajmuje się domem i dziećmi. To chyba będzie moje życie. Nie mam innego pomysłu” – słyszałam. I oczywiście, te dziewczynki mogą robić to samo co ich mamy, absolutnie naturalny jest taki wzór. Ale uderzyło mnie to, że 10-latka nie ma wyobrażenia, marzenia, że będzie księżniczką, baletnicą, tancerką, Anią Lewandowską.

Eliza Durka, Fundacja Inspiring Girls Polska:

- Ważne jest, by pokazywać dziewczynkom, ale i chłopcom różne wzorce i modele jeśli chodzi o ich przyszłość. Fundacja Inspiring Girls Polska łączy dziewczynki z inspirującymi kobietami, aby pomóc im odkryć swoje możliwości. W ramach programów o charakterze mentoringowym prowadzonych przez Fundację, dziewczynki spotykają się z kobietami z różnych środowisk zawodowych i społecznych. W ramach naszych programów na spotkania z młodzieżą przychodzą zarówno prezeska korporacji, redaktorka naczelna czy uznana artystka, jak i specjalistka z korporacji, dziennikarka pracująca jako wolny strzelec czy aktywistka społeczna. Te kobiety, zwane z angielskiego role modelkami, szczerze opowiadają o swojej drodze, doświadczeniu, sukcesach i porażkach oraz o blaskach i cieniach zawodu, który wykonują. Dziewczynki, ale i chłopcy, widzą inspirującą kobietę, która jest spełniona. Mają szansę zdobyć wiedzę nt. różnorodnych zawodów, ścieżek rozwoju, ale przede wszystkim urealnić swoje wyobrażenia na ich temat. W ten sposób inspirujemy oraz podnosimy aspiracje edukacyjne i zawodowe młodych.

Aleksandra Dzierżawska, Fundacja KOSMOS dla Dziewczynek:

- Stereotypy to szufladki, niepotrzebnie ograniczające nasze możliwości. Jako dorośli, powinniśmy rozmawiać z dziećmi o tym, że każdy jest inny i ma prawo do wyboru. Nie musimy narzucać im określonych ról i zachowań tylko dlatego, że są dziewczynkami lub chłopcami. Ważna jest tu komunikacja i słowo „mówione”. Unikajmy kategoryzowania ludzi na podstawie płci. Dostrzegajmy człowieka z jego realnymi zainteresowaniami, a nie nasze wyobrażenie o tym czym dany chłopiec czy dziewczynka 'powinni się interesować' Rozmawiajmy z dziećmi o różnych możliwościach zawodowych i życiowych, dostosowanych do ich indywidualnego potencjału.

Prof. Anna Chrobok, Politechnika Śląska:

- Z punktu widzenia instytucji naukowej, istotne jest prezentowanie studentkom i studentom różnych możliwości, jakie daje im studiowanie na kierunkach chemicznych czy technicznych. Kluczowe jest także przedstawianie wachlarza ścieżek zawodowych, jakie mogą oni obrać po studiach. Pomocna jest w tym współpraca z biznesem już od pierwszych lat studiów, w ramach której studenci mogą zobaczyć, z czym konkretnie wiąże się praca np. w firmach z branży chemicznej. Jeśli chodzi o ilość kobiet w kadrze naukowej – zauważam już tu zmianę na lepsze – mamy np. coraz więcej pań Dziekan. Nadal jednak zbyt mało kobiet sięga po tytuły np. Profesora Belwederskiego. Zdajemy jednak sobie sprawę, że jest to proces zmiany, który musi trochę potrwać. Dlatego podejmujemy wiele działań na uczelni, które mają na celu przyspieszenie tej transformacji.

Dr inż. Anna Zalewska, BASF Polska:

- Kobiet na wydziałach chemicznych jest dużo, a nawet było nas na kierunku 60%, a na moich studiach doktoranckich nawet 90%. W tak zwany męski świat w przemyśle chemicznym wkroczyłam podczas mojego doktoratu, gdzie na specjalistycznych konferencjach czy wydarzeniach tych kobiet pojawiało się już tylko 5%, i były one traktowane z przymrużeniem oka. Natomiast moje spotkanie ze światem biznesowym rzeczywiście pokazało mi różne możliwości mojej dalszej drogi zawodowej. Wtedy też uwierzyłam już w swoją eksperckość, wiedzę i doświadczenie. I myślę, że to jest główne wyzwanie – żeby kobiety szybciej zauważały, że są po prostu dobre i wystarczająco merytorycznie doświadczone.

Graficzne i niezwykle inspirujące podsumowanie tej debaty stworzyła Magdalena Arażny – Magda Rysuje.

fot. BASF

Więcej informacji nt. kampanii „Chemia jest Kobietą” można znaleźć na stronie www.chemiajestkobieta.pl