To dość bliska kuzynka naszego polskiego rosołu. Wywar z warzyw i mięsa zarówno według tradycyjnej medycyny chińskiej, jak i polskiej tradycji jest doskonałym lekarstwem na wzmocnienie. Jak ugotować rosół, każdy wie. Sprawdź, jak przyrządzić chińską zupę mocy.

Długo gotowany wywar z warzyw i mięsa według tradycyjnej medycyny chińskiej (TMC) daje moc – wspomaga odporność, przywraca siły po chorobie, wzmacnia słabych, ogrzewa zziębniętych, poprawia nastrój i ponoć leczy nawet depresje. Lecznicze właściwości rosołu znane były naszym babkom i prababkom – nie bez przyczyny zwany był kiedyś „żydowską penicyliną”. Proponowana w tym przepisie wersja zawiera nieco więcej składników niż nasza polska i istotna jest kolejność, w jakiej trafiają one do garnka. Ważne jest również powolne i długie gotowanie zupy – na małym ogniu, prze 4-6 godzin. Według tradycji chińskiej ogień daje moc, więc im dłużej gotujemy, tym więcej jej przejdzie do potrawy.

Chińska zupa mocy – składniki

mięso: ½ kg kury (z własnej hodowli lub sklepowy kurczak zagrodowy), ½ wołowiny z kością

przyprawy: 5-6 listków laurowych, 6-8 ziaren ziela angielskiego, 6-8 pieprzu, 1 łyżeczka czarnuszki, po 0,5 łyżeczki majeranku, rozmarynu i tymianku, 2 zgniecione ząbki czosnku, 2-3 suszone grzyby (lub 5-6 grzybków mun lub shitake), ½ łyżeczki soku z cytryny lub octu jabłkowego, 3-5 daktyli, ¼ łyżeczki kurkumy, sól himalajska do smaku (ewentualnie sos sojowy)

warzywa: 5 marchewki, 1 por, 2 cebule, plaster świeżego imbiru (ok. 1-2 cm), 2 korzenie pietruszki, 1 średni seler

świeże zioła: natka pietruszki, lubczyk – po 2-3 łodyżki

Chińska zupa mocy – przepis

Do garnka wlać 4-6 l wody – zagotować. Włożyć marchew i gotować przez 2-3 min. Następnie dodać: ziele angielskie, liść laurowy, czarnuszkę, pora, cebule, imbir, wołowinę. Po kolejnych 2-3 min dodać sól, a następnie natkę pietruszki i kurczaka. Dalej kolejno co 2-3 minuty dokładać: 1) lubczyk, majeranek, rozmaryn, tymianek; 2) seler, korzeń pietruszki, suszone grzyby; 3) czosnek.

Gotować na małym ogniu przez ok. 2 godzin. Po tym czasie dodać kolejno: 1) sól / sos sojowy (do smaku); 2) kolejną porcję natki; 3) sok z cytryny lub ocet, kurkumę; 4) daktyle, 5) pieprz, ewentualnie raz jeszcze sól. Gotować przez kolejne 2 godziny

Podawać jak tradycyjny rosół, np. z makaronem, lub popijać ciepły wywar w ciągu dnia tak, aby wypić ok. litra dziennie.