Przydomowe ogródki warzywne to nie tylko hobby, ale coraz częściej sposób na pozyskanie zdrowych produktów. Przy czym bez podstawowej ochrony może się nie obejść.

Co jest groźne dla warzyw w ogrodach? Oczywiście szkodniki oraz choroby. Podczas wegetacji te są w stanie niejednokrotnie całkowicie uszkodzić rośliny

Szkodniki to te atakują niemal przez cały okres wegetacji warzyw. W zależności od fazy rozwojowej zagrożenie z ich strony jest zmienne

Jak zwalczyć ślimaki?

W zasadzie przez cały czas, kiedy warzywa pozostają w ogrodzie, dużym zagrożeniem są ślimaki. Nie są one wybredne jeśli chodzi o menu. Z reguły uszkadzają liście wygryzając w nich dziury. Szczególnie groźne są w miejscach o dobrym uwilgotnieniu, a dodatkowo zacienionych.

Samo zwalczanie ślimaków jest żmudne, ale jak najbardziej możliwe. Jedną z metod jest pułapka piwna. Polega ona na ułożeniu w ziemi pojemnika ze złocistym napojem (tak by minimalnie wystawał ponad glebę). Ślimaki zwabione zapachem piwa będą starały się dotrzeć jak najbliżej, a w konsekwencji wpadną do środka.

Można również pomiędzy grządkami usypywać ścieżki z wapna gaszonego - zadziała ono parząco na skórę ślimaka doprowadzając do śmierci szkodnika. Oprócz wapna gaszonego ścieżki pomiędzy grządkami mogą być także obsypane ostrym kamieniem lub żwirem - ślimaki nie będą w stanie dotrzeć do roślin, ponieważ tak usypana ścieżka rani ich skórę.

Są również dostępne metody chemiczne. Zastosować można np. moluskocydy - są to preparaty oparte m.in. o metaldehyd czy fosforan III żelaza. Produkty te są granulatem, a na ślimaka działają w sposób kontaktowy oraz żołądkowy.

W przypadku pędraków, które żerują w glebie i uszkadzają rośliny poprzez korzeń, nie ma aktualnie chemicznych rozwiązań. Najlepszą metodą jest głębokie przekopywanie ogrodu.

Mszyce

Najgroźniejsze w tym zestawieniu wydają się być mszyce. Nie tylko uszkadzają powierzchnię asymilacyjną liści poprzez wysysanie soków komórkowych, ale mogą również być wektorem chorób. Po ich żerowaniu liście pozostają nie tylko zdeformowane, ale często zauważymy także warstwę spadzi, która powstaje podczas żerowania mszyc.

Warzywa mogą być chronione m.in. preparatami naturalnymi - te nie posiadają okresu karencji. Niemniej w przypadku silnego pojawu mszyc na warzywach skuteczniej jest ograniczać je chemicznie (choćby poprzez zastosowanie np. acetamiprydu czy lambda-cyhalotryny). W przypadku zabiegów zabiegu środkiem chemicznym koniecznie trzeba pamiętać, by takowy wykonać po oblocie pszczół. Zwracamy też uwagę, by dokładnie czytać etykietę.

Choroby najpopularniejszych warzyw w przydomowych ogrodach

Niewątpliwie pomidor jest jedną z najpopularniejszych roślin uprawianych w przydomowych warzywniakach. Najgroźniejsze choroby, które pojawiają się na pomidorze, to m.in. szara pleśń, rak bakteryjny pomidora, alternarioza pomidora czy zaraza.

I tak np. alternarioza jest najgroźniejsza dla pomidorów uprawianych w gruncie. Największe presja występuje w wysokich temperaturach i przy deszczowej aurze.

W istocie praktycznie wszystkie choroby prowadzą do zamierania liści. Jeśli chodzi o zwalczanie chorób to mamy dostępne zarówno fungicydy biologiczne, jak i chemiczne. W przypadku chemicznych rozwiązań do dyspozycji mamy kilka substancji aktywnych - m.in. azoksystrobina, difenokonazol czy mandipropamid.

Chyba równie popularne ogórki podatne są na infekcje m.in. mączniakiem rzekomym dyniowatych, mączniakiem rzekomym dyniowatych, antraknozą dyniowatych. Występują tu także choroby bakteryjne, jak np. bakteryjna kanciasta plamistość ogórka. W zwalczaniu chorób w ogórku przydatna może być miedź, ale także substancje chemiczne takie jak mankozeb, dimetomorf, fluopikolid czy cyjazofamid.

Równowaga między "eko" a jakością

Oczywiście chcemy mieć w przydomowych warzywniakach produkty jak najbardziej "eko", jak najlepszej jakości. Niestety jednak musimy wspomniane "eko" zrównoważyć z wysoką jakością. Bez pomocy środków ochrony roślin lub preparatów biologicznych (które oczywiście ze wszech miar polecamy do przydomowej ochrony) uprawa nawet na niewielką skalę, czysto amatorska, niekoniecznie musi się udać. Stosując jednak środki chemiczne koniecznie trzeba zwracać uwagę na okres karencji. pamiętajmy też, że podawane zgodnie z etykietą środki ochrony roślin są całkowicie bezpieczne dla naszego zdrowia, a często to jedyna droga by uratować rośliny w przydomowych ogrodach.