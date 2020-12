Ciepło i sucho pod dachem

Każdy dach skośny wymaga ocieplenia. Jeśli jest pod nim użytkowe poddasze, czyli ogrzewane wnętrza, termoizolacja musi znaleźć się w połaciach dachu. Gdy poddasze nie jest użytkowe, zamiast w połaciach izolacja cieplna może być ułożona w linii stropu nad ostatnią kondygnacją budynku.

Prawidłowo ocieplony dach może prowadzić nawet do oszczędności 25-30 proc. energii przeznaczonej na ogrzewanie domu w czasie sezonu grzewczego. Do termoizolacji przestrzeni użytkowej znajdującej się pod dachem najlepiej sprawdzi się w miarę lekki i sprężysty materiał, który nie obciąży konstrukcji, a jednocześnie pozwoli wypełnić całą przestrzeń pomiędzy krokwiami, dzięki czemu unikniemy strat ciepła wynikających z niedokładnego dopasowania materiału izolacyjnego. Dopuszczalne jest też ocieplenie pomieszczeń użytkowych od zewnętrznej strony dachu, czyli nakrokwiowo. Materiał wykorzystywany do termoizolacji dachów skośnych musi także dobrze wytłumić dźwięki, np. kropel deszczu rozbijających się o poszycie dachu, aby w pełni zapewnić komfort życia na poddaszu użytkowym. Jaki więc materiał najlepiej się sprawdzi przy ocieplaniu poddasza małego domu?

Idealny materiał do ocieplenia dachów

Do ocieplenia części dachu od strony małych poddaszy wykorzystuje się najczęściej wspomnianą wełnę mineralną, ale też styropian oraz płyty XPS i PIR. Inwestor, który zdecyduje się na szklaną wełnę, może ocieplić elementy dachu płytami lub matami o niedużej gęstości rzędu 20-45 kg/m3. Maty i płyty komprymowane po rozpakowaniu powinny chwilę poleżeć, aby rozprężyć się i osiągnąć właściwą grubość wynoszącą od 5 cm do 20 cm. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (λ) dla szklanej wełny mineralnej wynosi od 0,032 do 0,042 W/(mK). Sprężysta wełna sama utrzyma się pomiędzy krokwiami pod warunkiem, że jest odpowiednio przycięta na wymiar. Łączna grubość ocieplenia z wełny szklanej powinna wynieść 20-30 cm. Wełna dodatkowo pełni doskonałą izolację akustyczną poddasza i czasowo zabezpiecza drewniane elementy więźby przed działaniem ognia, czego nie można powiedzieć o materiałach wykonanych z polistyrenu czy poliuretanu. Należy pamiętać, że wełna mineralna jest za to mniej odporna na działanie wilgoci i wody.

Z kolei polistyren ekstrudowany spełni swoje funkcje, jeśli będzie układany od zewnątrz dachu na sztywnym poszyciu z płyt drewnopochodnych. Płyty przytwierdza się do poszycia mechanicznie. Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) dla polistyrenu XPS wynosi 0,031-0,038 W/(mK). Warto wspomnieć, że polistyren jest wyjątkowo odporny na działanie wody i wilgoci. Płyty PIR stosowane do ocieplenia dachu wyróżniają się grubością 30-180 mm. Ich boki są specjalnie wyprofilowane, aby zagwarantować szczelne połączenie na pióro-wpust. Dodatkowo płyty PIR są obustronnie powleczone welonem szklanym zwykłym albo bitumizowanym, folią aluminizowaną, aluminium, wzmocnionym papierem lub membraną dachową. Mimo że są twarde i lekkie, wyróżniają się bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła (λ) – dochodzącym nawet do 0,022 W/(mK).

Dzięki temu grubość takiej poliuretanowej izolacji nie musi być duża, żeby uzyskać wymaganą izolacyjność cieplną dla dachu. Płyty poliuretanowe PIR stosuje się głównie do ocieplania nakrokwiowego. Ostatnim rodzajem materiału stosowanego na dachy są folie termoizolacyjne. Są one metalizowane i przekładane folią bąbelkową lub specjalną włókniną. Mocuje się je do krokwi od spodu, używając do tego zszywacza. Folie mają znakomitą izolacyjność termiczną przy niewielkiej grubości 1-2 cm. Ich współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi 0,019-0,033 W/(mK). Należy również pamiętać, że oprócz termoizolacji ważna jest też szczelność wykonanego dachu.

Zminimalizować mostki termiczne

Właściwe funkcjonowanie systemu ociepleń w dużej mierze zależy od poprawnej instalacji. Jedną z podstawowych zasad, którymi powinni kierować się wykonawcy systemów, jest unikanie mostków cieplnych, czyli przerw w izolacji. Nie da się ich wyeliminować zupełnie, można jednak spróbować ograniczyć ich liczbę, a co za tym idzie, ujemne oddziaływanie. Mostki termiczne mogą zwiększyć zapotrzebowanie domu na energię nawet o 50 kWh/m2 rocznie. Mamy z nimi do czynienia w przypadku nadproży, wieńców stropowych, podciągów, więźb dachowych oraz wszelkich połączeń, np. okien ze ścianami czy ścian fundamentowych z podłogą na gruncie. Warto zadbać o perfekcyjne wykonanie oraz staranną izolację tych miejsc, aby nie dopuścić do powstawania niepotrzebnych strat ciepła. Istnieją sprawdzone metody zapobiegające powstawaniu mostków termicznych. Należą do nich: staranne i dokładne mocowanie płyt termoizolacyjnych; ocieplenie ścian fundamentowych oraz cokołów; prawidłowe obróbki wokół okien; połączenie ściany zewnętrznej z połacią dachu w sposób gwarantujący zachowanie ciągłości warstwy termoizolacyjnej; fachowa obróbka płyt balkonowych; wzmocnione ocieplenie zamocowań balustrad, markiz, zadaszeń; zabezpieczenie miejsc mechanicznego mocowania płyt termoizolacyjnych; odpowiednie zamocowanie dodatkowych elementów na ocieplonej elewacji.

Metoda na ciepłe poddasze

Możemy z grubsza wyróżnić dwie najważniejsze metody ocieplenia poddasza. W zależności od jej wyboru dobierane są odpowiednie materiały termo-, paro- i hydroizolacyjne. I tak układanie ocieplenia między krokwiami i pod nimi jest zasadne, gdy na dachu już jest ułożona hydroizolacja i pokrycie. Warstwy termoizolacji (najczęściej jest to wełna mineralna) umieszczane są między krokwiami. Istotne jest, aby szczelnie wypełniała przestrzeń międzykrokwiową. Między wełną a sztywnym deskowaniem trzeba pozostawić 4-5-centymetrową szczelinę służącą do wentylacji połaci. Jeśli dach jest zaizolowany membraną wysokoparoprzepuszczalną, taka szczelina wentylacyjna nie będzie potrzebna. Należy pamiętać, że zazwyczaj wysokość krokwi nie jest wystarczająca, aby umieścić odpowiednio grubą warstwę termoizolacji. Konieczna jest dodatkowa warstwa, umieszczana od spodu połaci, pod krokwiami. Ma ona też tę dodatkową zaletę, że osłania krokwie, aby nie utworzyły mostków termicznych.

Kolejną metodą na ciepłe poddasze jest ułożenie sztywnej warstwy ocieplenia pod krokwiami. Takie materiały termoizolacyjne, jak płyty PIR czy specjalne folie termoizolacyjne dekarz może montować od spodniej części krokwi. Wtedy nie ma potrzeby umieszczania ocieplenia między krokwiami. Należy pamiętać, że przy tej metodzie istotne jest użycie materiałów izolacyjnych o mniejszej grubości, o bardzo niskim współczynniku przewodzenia ciepła, gdyż zazwyczaj nie stosujemy dodatkowej warstwy ocieplenia.

Termoizolacja od dachu

Istnieje też możliwość montażu ocieplenia poddasza od zewnątrz na sztywnym poszyciu. Materiałami termoizolacyjnymi najczęściej stosowanymi przy wykorzystaniu tej metody są płyta PIR o grubości sięgającej do 15-20 cm lub polistyren ekstrudowany (XPS) o grubości 15-20 cm. Ta metoda wymaga także zastosowania materiałów termoizolacyjnych o niższym współczynniku przewodzenia ciepła. Zewnętrzna, górna warstwa płyt XPS musi być specjalnie wyprofilowana, aby dekarz mógł zawieszać na nim dachówki. Płyty PIR i XPS mocuje się po ułożeniu tzw. kontrłat. Te ostanie dekarz przykręca przez warstwę z płyt PIR lub XPS do krokwi. Ułożenie ocieplenia od zewnątrz połaci pozwala na pozostawienie niezabudowanej więźby, której elementy będą widoczne od strony poddasza. Ta metoda sprawdzi się przy docieplaniu istniejących dachów z poddaszem użytkowym. Dekarz po wcześniejszym zdemontowaniu pokrycia układa ocieplenie na krokwiach. W ten sposób uniknie się uszkodzenia zabudowy poddasza.

Izolacja termiczna wyrażona na dwa sposoby

Po pierwsze – przy pomocy greckiej litery – λD, która określa współczynnik przewodzenia ciepła (lambda). W indeksie tej litery powinno znajdować się „D”, które oznacza wartość deklarowaną zgodnie z przepisami. Współczynnik „lambda” pokazuje nam, ile ciepła przeniknie przez materiał niezależnie od jego grubości. Im mniejsza „lambda”, tym lepiej.

Po drugie – przy pomocy litery RD, również z indeksem „D”, co oznacza opór cieplny. Im większe „R”, tym lepiej.

Źródło: Isover