Ciepło prosto z kotła

Jednym z dylematów właścicieli przyszłych i już zbudowanych domów jest wybór odpowiedniego systemu grzewczego. Chcemy ogrzewać pomieszczenia nie tylko ekonomicznie, lecz także ekologicznie. Wielu z nas chce też zainwestować w kocioł grzewczy, tak aby obniżyć rachunki za ogrzewanie. Jaki kocioł grzewczy wybrać: gazowy czy na paliwo stałe, aby spełnić te wszystkie wymagania?

O wyborze kotła, który dostarczy ciepło niezbędne do ogrzania naszego domu (C.O.) oraz wody użytkowej (C.W.U.), decyduje wiele czynników. Jednym z nich jest nie tylko koszt zakupu takiego urządzenia, lecz tak dostęp do mediów, takich jak choćby gaz ziemny, czy też zautomatyzowana i bezproblemowa obsługa. Jaki rodzaj kotła wybrać – gazowy czy na paliwo stałe?

Ogrzewanie na paliwo stałe

Wybierając kocioł, w pierwszej kolejności trzeba określić, z jakiego rodzaju paliwa będziemy korzystać najczęściej. Mimo że większość kotłów na paliwo stałe technicznie jest przystosowana do spalania różnego rodzaju surowców, to parametry i efektywność pracy urządzenia są różne w zależności od zastosowanego typu paliwa. Na przykład kocioł osiągający najwyższą klasę przy spalaniu pelletu może jej już nie osiągać przy spalaniu np. węgla.

Przy wyborze kotła na paliwo stałe warto dodatkowo zwrócić też uwagę na klasyfikację i certyfikację tych urządzeń grzewczych. Obowiązujące normy regulują parametry, jakie powinny spełniać kotły wprowadzone do obrotu na rynku, przypisując im klasy od 3. do 5.

Kocioł w klasie 5. emituje najmniejszą ilość tlenku węgla oraz lotnych związków organicznych, a także produkuje najmniejszą ilość pyłu, jednocześnie wykazując najwyższą sprawność wynoszącą 90 proc. i więcej. Klasa kotła powinna być potwierdzona certyfikatem akredytowanego laboratorium.

Ciepło z kondensacją gazu

Z kolei dzięki zainstalowaniu kotła kondensacyjnego możliwe jest zmniejszenie kosztów eksploatacji, bardziej ekologiczne pozyskiwanie energii i efektywniejsze wykorzystywanie paliwa. Sprawność znormalizowana urządzenia przekracza 100 proc. Jak to jest możliwe?

Technika kondensacyjna jest popularnym rozwiązaniem stosowanym w kotłach nowoczesnej generacji, dzięki czemu urządzenia te cechują się wyższą wydajnością niż modele konwencjonalne. Wszystko za sprawą konstrukcji wymiennika ciepła, który spalając taką samą ilość gazu, jak w standardowych urządzeniach, zyskuje więcej energii.

Kocioł kondensacyjny, oprócz energii ze spalania paliwa, wykorzystuje również energię ciepła pary wodnej ze spalin. W przypadku standardowych kotłów energia cieplna pary wodnej uchodzi niewykorzystana przez komin wraz ze spalinami. W modelach nowej generacji pozyskiwanie energii cieplnej ze spalin jest możliwe dzięki specjalnie zaprojektowanemu wymiennikowi ciepła. Technika kondensacyjna generuje oszczędność nawet na poziomie 30 proc. kosztów w porównaniu do standardowych kotłów – straty kominowe energii wynoszą jedynie 1 proc., co jest znaczącą różnicą w porównaniu do 17 proc. strat generowanych przez kotły konwencjonalne. Co więcej, urządzenie wykorzystujące technikę kondensacji emituje mniej zanieczyszczeń do atmosfery. Jest również świetną inwestycją, która podnosi wartość nieruchomości.

Jeżeli moc urządzenia jest mniejsza niż 20 kW, to do zainstalowania kotła kondensacyjnego nie wymaga się budowy komina oraz przygotowywania specjalnej kotłowni. Spaliny odprowadzane są przez poziomy wyrzut, a kondensat usuwany do kanalizacji (w pozostałych przypadkach można często wykorzystać istniejący szacht kominowy, w który wkłada się przewód odprowadzenia spalin). Urządzenie jest ciche, nie wychładza pomieszczenia, a jeżeli nie będzie pobierać powietrza do spalania z obszaru, w którym się znajduje, może być zamontowane (w wersji wiszącej lub stojącej) w przestrzeni o kubaturze tylko 6 m3.

Ile za kocioł na paliwo stałe?

Kotły na paliwa stałe są zazwyczaj zasilane ekogroszkiem, pelletem, drewnem oraz samym węglem (te ostatnie są wycofywane z uwagi na smog). Koszt takiego pieca waha się od 5 tys. do nawet 15 tys. zł wraz z zasobnikiem wody. W tym wypadku także istotną rolę odgrywa cena paliwa, powierzchnia, jaką trzeba ogrzać, a także to, jak dobrze jest ocieplony dom oraz czy zużywamy energię na podgrzanie wody użytkowej.

Ogrzanie domu o pow. 140 m2 (4 osoby w rodzinie i standardowe zużycie na ogrzanie 90 kWh/m2rok) wraz z ogrzaniem wody użytkowej przez 325 dni przy pomocy pelletu drzewnego będzie kosztowało ok. 3000 zł (zużycie od ok. 4 do 5 ton). Natomiast jeżeli posiadamy kocioł na ekogroszek, przy szacunkowym zużyciu ok. 5 t koszt ogrzania domu o identycznej powierzchni oraz C.W.U. przez 325 dni sięgnie ok. 2700 zł.

Ile za kocioł na gaz?

Cena jednego kotła wraz z zasobnikiem ciepłej wody waha się od 3 tys. zł do ponad 20 tys. zł w zależności od tego, czy jest to kocioł kondensacyjny, a także od mocy i pełnionych funkcji. Należy jednak pamiętać, że musimy mieć dostęp do gazu w przypadku kotłów zasilanych gazem. Można też zainwestować w zbiornik gazu, ale to dodatkowa inwestycja na poziomie ponad 10 tys. zł.

Wyróżniamy kotły jednofunkcyjne, służące tylko do podłączenia do c.o., oraz dwufunkcyjne, które dodatkowo podgrzewają wodę użytkową. Dobrej jakości kocioł kondensacyjny na gaz jest w stanie wyprodukować 1 kWh przy koszcie ok. 0,25 zł. Oznacza to, że za ogrzewanie domu oraz C.W.U. zapłacimy od 3250 zł do 3500 zł, przyjmując, że rocznie nasz dom zużywa ok. 13 500 kWh. Oczywiście, zakładamy, że w domu o powierzchni 140 m2 mieszka 4-osobowa rodzina, a standardowe zużycie energii na ogrzanie wynosi 90 kWh/m2rok, a liczony okres korzystania z instalacji grzewczej to 325 dni. W przypadku kotła na gaz starego typu (bez kondensacji) koszt ten wyniesie nawet 5,5 tys. zł. Warto więc zastanowić się nad modernizacją instalacji grzewczej, zważywszy, że można ją sfinansować częściowo lub w całości z programu Czyste Powietrze.

Wymień piec w ramach programu Czyste Powietrze 2.0

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Opierając się na obowiązujących od 15 maja 2020 r. nowych zasadach w programie Czyste Powietrze 2.0, osoby fizyczne o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe) mają szansę na dotację do 60 proc. poniesionych kosztów realizacji ekoinwestycji (maksymalnie do 37 tys. zł). Pozostali beneficjenci Czystego Powietrza, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu). To oznacza, że mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła, np. pieca oraz montażu instalacji fotowoltaicznej, a nawet do 30 tys. zł, jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej