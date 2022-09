Zapowiadane wzrosty cen prądu i gazu niepokoją wielu Polaków. A w poszukiwaniu oszczędności w trudnych czasach zaczynamy przyglądać się kosztom codziennego gotowania. Co jest bardziej opłacalne - gotowanie na gazie czy to, z wykorzystaniem urządzeń zasilanych na prąd?

Rosnąca inflacja odbija się coraz mocniej na zasobności naszych portfeli. Dlatego na bieżąco ograniczamy wiele działań, starając się lepiej przystosować do tego trudnego okresu. Szukamy także oszczędności w codziennym gotowaniu. Niestety, i tu czeka nas wzrost kosztów. Czego wiec możemy spodziewać się w najbliższym czasie?

Co bardziej podrożeje: gaz czy prąd w 2023 roku?

- Na dzień dzisiejszy nie ma potwierdzonych danych dotyczących konkretnych stawek podwyżek cen gazu – a te, które się pojawiają, są bardzo „płynne” i uzależnione od aktualnych stawek za gaz na giełdach światowych. Jednak mimo wszystko wiemy, że jeżeli wzrosty się pojawią, to będą one mniej znaczne niż w przypadku prądu. Warto też dodać, że gotowanie na gazie pozostaje wciąż tańszą alternatywą niż przy wykorzystaniu energii elektrycznej – na przykład w kuchni indukcyjnej – wyjaśnia Kamila Prałat, ekspertka Solgaz..

A co ze wzrostem cen prądu? Jak podaje ekspertka Solgaz , informacje na ten temat pojawiają się w mediach już od bardzo dawna: Ceny prądu na pewno wzrosną od przyszłego roku, natomiast na ten moment nikt nie jest jeszcze w stanie określić, w jakim stopniu.

Szacuje się, że będą to dużo większe podwyżki, niż w przypadku cen gazu. Niektórzy analitycy twierdzą, że będą to wzrosty nawet do kilkudziesięciu procent – i to w przypadku gospodarstw domowych.

Słono zapłacimy nie tylko za gaz i prąd

Czy na koszty gotowania będzie miał również wpływ wzrost cen żywności? Ekspertka Solgaz tłumaczy:

- Wzrost cen żywności to pokłosie polityki inflacyjnej, tego co się dzieje na rynku zbóż i nawozów oraz wojny na Ukrainie. Natomiast pamiętajmy, że ceny energii gazowej nadal będą niższe niż ceny energii elektrycznej, co w konsekwencji doprowadzi to tego, że koszty gotowania na gazie będą dużo niższe.

Wiele osób zastanawia jednak fakt, dlaczego ceny gotowania na gazie nie odnotowują tak wysokich wzrostów, jak w przypadku kosztów ogrzewania gazowego.

Jak wyjaśnia Kamila Prałat, jest to związane z różnymi taryfami cenowymi - o ile gaz używany do gotowania objęty jest ochroną ze strony państwa i przez pewien czas jego ceny będą regulowane, to taryfy gazu przeznaczonego do ogrzewania kierowane są do firm, które nie posiadają państwowych ulg, w związku z czym odwzorowują podwyżki cen gazu na światowych rynkach.

Czy zabraknie gazu w gospodarstwach domowych?

Niepokój Polaków związany z aktualną sytuacją energetyczną związany jest nie tylko z kwestią podwyżek. W medialnym szumie informacyjnym trafiają do nas niekiedy informacje o tym, że w pewnym momencie może nam zabraknąć gazu. Czy jest to prawdą?

- Myślę, że nie. Jesteśmy dobrze zaopatrzeni, mamy zapasy gazu i odpowiednio zorganizowane dostawy tego surowca. Jest to aktualnie jeden z bezpieczniejszych nośników energii, jakie mamy w kraju – zwłaszcza w przypadku zapowiedzianych blackoutów, czyli przerw w dostawie energii elektrycznej – mówi Kamila Prałat, ekspertka z firmy Solgaz.

Ekspertka dodaje także, że w obliczu planowanych blackoutów, bezpieczeństwo oraz spokój może przynieść nam korzystanie – na przykład – z płyt gazowych, które w trakcie przerw w dostawie energii, umożliwiają bezproblemowe, codzienne przygotowanie posiłków.

– To, że nasze płyty są po części sterowane przy użyciu energii elektrycznej nie stanowi problemu – dzięki zasilaczom rezerwowym przez dwa dni mogą bez przeszkód działać na prąd z akumulatora. W ten sposób gotowanie w trakcie blackoutu nie będzie już problemem, co skutecznie zmniejszy obawy domowników w tym stresującym czasie - podkreśla ekspertka.