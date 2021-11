Co powoduje najczęstsze usterki instalacji elektrycznych w domach?

Z badania przeprowadzonego przez firmę Eaton wynika, że najczęstszymi problemami z instalacją elektryczną w polskich domach są przeciążenia (36%) oraz zwarcia i przepięcia (30,5%). Często powodują je uszkodzenia przewodów oraz gniazd lub włączników.

Nawet z pozoru niewielka awaria instalacji elektrycznej może spowodować poważne skutki, jak porażenie prądem czy pożar. Usterka nie musi przy tym zdarzyć się od razu – czasami zagrożenie może narastać dniami lub tygodniami.

Z badania przeprowadzonego przez firmę Eaton wynika, że w polskich domach problemy z instalacjami są powodowane przede wszystkim przez uszkodzenie przewodów i gniazd oraz przeciążenie instalacji. Tylko w 1 na 10 przypadków usterka wynika z błędów fachowców lub użytkowników. Na co należy zwracać uwagę, aby dbać o bezpieczeństwo?

Przeciążenia, zwarcia i przepięcia najczęstszymi źródłami awarii

Badanie przeprowadzone wśród elektroinstalatorów wykazało, że najczęstszymi problemami z instalacją elektryczną w polskich domach są przeciążenia (36%) oraz zwarcia i przepięcia (30,5%). Często powodują je uszkodzenia przewodów oraz gniazd lub włączników. Usterki elementów instalacji związane z jej zużyciem powodują problemy częściej niż złe wykonanie czy dobór produktów.

– Problemy z instalacją elektryczną mogą pojawić się w każdym budynku, także w nowych domach. Coraz więcej jest w nich sprzętu elektronicznego, który może spowodować zwarcie lub iskrzenie. Wielu użytkowników ma też niewłaściwe nawyki, które prowadzą do uszkodzeń i awarii, np. zostawianie zagiętych lub naciągniętych przewodów i poluzowanych gniazd, przystawianie kabli meblami czy korzystanie z uszkodzonych urządzeń – tłumaczy Bartłomiej Jaworski, senior product manager w firmie Eaton.

Często dochodzi do tzw. zwarć łukowych, czyli iskrzenia między dwoma przewodami lub w ramach jednego z uszkodzoną izolacją. Wpływają one na wytworzenie dużej ilości ciepła na bardzo małej powierzchni, co może prowadzić do pożaru instalacji elektrycznej, a przez to całego domu.

Zwarcie może trwać kilka minut, ale też kilka godzin, a nawet dni. Usterki instalacji czasami narastają więc miesiącami i stanowią niewidoczne dla mieszkańców zagrożenie.

Konserwacja instalacji i okresowe kontrole zmniejszają ryzyko awarii

Niebezpieczne nawyki to nie tylko niewłaściwe obchodzenie się z kablami, ale też zaniedbywanie konserwacji, kupowanie sprzętu niskiej jakości, samodzielne wykonywanie instalacji czy przeróbek, złe dobieranie zabezpieczeń.

– W przypadku instalacji elektrycznych najważniejsze jest ich odpowiednie wykonanie. Jeśli na tym etapie coś zostanie zrobione nieprawidłowo, może przynieść później poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa, a nawet zdrowia i życia domowników. Dlatego kluczowe jest, aby instalację wykonał fachowiec z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, a przede wszystkim uprawnieniami. Podobnie w przypadku wszelkich usterek – nigdy nie należy naprawiać ich samodzielnie. Aby zmniejszać ryzyko awarii ważne jest także dbanie o konserwację i okresowe kontrole instalacji oraz edukowanie konsumentów o odpowiednim obchodzeniu się z przewodami, gniazdami i sprzętem na co dzień – podsumowuje Bartłomiej Jaworski.