Jak spędzić najlepiej długi weekend? Każdy lubi co innego!, fot. shutterstock

Długi weekend sprzyja odpoczynkowi. Podsuwamy Wam kilka pomysłów jak ciekawie wykorzystać wolny czas.

Aktywnie, leniwie, czy przy stole? W subiektywnym rankingu Farmera podpowiadamy Wam jak spędzić wolne dni.

Rozrywka pod znakiem adrenaliny

Dla tych, którzy lubią poczuć dreszczyk emocji, idealnym sposobem na spędzenie wolnego czasu będą parki rozrywki.

Energylandia - Zator

Idealnym miejscem na rodzinną wycieczkę z zastrzykiem adrenaliny, będzie park Energylandia w Zatorze, w województwie małopolskim.

Największe w Europie rollercoastery, zapierające dech w piersiach zjeżdżalnie i wodne miasteczko, w którym można schłodzić się podczas upału. Czego więcej trzeba do szczęścia?

Park jest miejscem dostosowanym do potrzeb odwiedzających w każdym wieku. Doskonale odnajdą się w nim zarówno maluchy, jak i starsi wielbiciele wszelkiej maści kolejek.

Wielbiciele szybkich kolejek górskich z pewnością znajdą w Energylandii wszystko czego oczekują, fot. pixabay

Park ma doskonałe zaplecze gastronomiczne. Warto zaopatrzyć się w dużą ilość wody i bilon (będzie przydatny jeśli będziecie chcieli skorzystać np. z suszarek przy atrakcjach wodnych). Przy każdej z atrakcji są zamykany elektronicznie szafki, w których można bezpiecznie zostawić swoje rzeczy.

Rozrywka co prawda do najtańszych nie należy, ale zapewniamy Was, że warto!

Za bilet dla osoby powyżej 140 cm wzrostu zapłacimy 179 zł. Bilet na dwa dni kosztuje 319 zł.

W przypadku dzieci poniżej 120 cm zapłacimy odpowiednio 129 zł i 229 zł.

Dzieci do trzech lat i jubilaci wchodzą do parku za symboliczna złotówkę.

Mandoria – park dla mniejszych

Kolejny park, o których chcemy Wam powiedzieć to Mandoria, która znajduje się w okolicach Łodzi. To największy w Polsce całoroczny park rozrywki. Wszystkie atrakcje znajdują się pod dachem, zatem przy tej wyprawie pogoda nie ma większego znaczenia.

Beczki, największa w kraju karuzela wenecka, czy jeżdżące w ciemności rollercoastery to dopiero przedsmak tego co Was czeka po przekroczeniu bram tego parku.

Któż z Was nie lubi karuzel weneckich?, fot. pixabay

Z założenia atrakcje w parku dedykowane są najmłodszym, ale z cała pewnością także dorośli będą się w nim świetnie bawili.

Całodniowe wejście do parku kosztuje 139 zł. Dzieci do 85 cm wzrostu wchodzą do parku za darmo, a jubilaci za symboliczną złotówkę.

Planeta Zalesie

W małej miejscowości Zalesie Górne, w okolicach Warszawy znajdziecie fantastyczne miejsce, w którym doskonale będą bawili się zarówno dorośli, jak i dzieci.

Planeta Zalesie to edukacyjno-rozrywkowy park dla rodzin z dziećmi. Znajdziecie w nim przede wszystkim Dzielnicę Filmowa, w której możecie zobaczyć repliki najsłynniejszych samochodów i motocykli filmowych, czy robotów znanych z popularnych produkcji filmowych. Duże wrażenie robią gigantyczne grzyby, monster trucki, duże ludziki z żołędzi. Z historią dinozaurów zapoznać się można na ścieżce discovery. Wiele radości sprawią z całą pewnością gry plenerowe XXL i wystawa muzyczna z interaktywnymi skrzyniami muzycznymi. Znaleźć tu można też samolot, helikopter, strefę militarną, salę zabaw, mini golf, punkty gastronomiczne i place zabaw.

Eksponaty w Dzielnicy Filmowej wprawią w zachwyt i małych i dużych, fot. dzielnicafilmowa.pl

Dodatkowo można odwiedzić znajdująca się na terenie ośrodka strefę wodną z nowoczesnym basenem ze zjeżdżalniami lub skorzystać z wypożyczalni rowerów wodnych i kajaków.

Bilet rodzinny obejmujący dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci kosztuje 210 zł. Bilety indywidualne to koszt 58 zł za wejście osoby dorosłej i 51 zł za wejściówkę dla dziecka.

Całodzienne, jednorazowe wejście do strefy wodnej kosztuje 43 zł, w przypadku biletu normalnego i 38 zł za bilet ulgowy.

Wypoczynek na świeżym powietrzu dla aktywnych

Doskonałym sposobem na spędzenie długiego weekendu jest tez wypoczynek na świeżym powietrzu. Gdzie wybrać się, aby trochę się zmęczyć, a jednocześnie nacieszyć oczy wyjątkowymi widokami? Podpowiadamy!

Góry Stołowe

Góry Stołowe to jedne z najpiękniejszych szklaków pieszych w Polsce. Wystarczająca reklamą niech będzie, że wraz z Labiryntem Błędne Skały były miejsce, w którym nakręcono „Opowieści z Narni”! Góry Stołowe oferują wiele ciekawy tras pieszych o rożnym stopniu trudności, a pobliskie uzdrowisko Kudowa – Zdrój zapewniają świetną bazę kulinarno- noclegową.

Najbardziej znane atrakcje tego regionu to Błędne Skały, Skalne Grzyby i Szczeliniec Wielki.

Szczyt Szczeliniec to jeden z obowiązkowych punktów do zwiedzenia w Górach Stołowych, fot. pixabay

Błędne Skały to jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Gór Stołowych. To właśnie tutaj kręcono sceny do „Opowieści z Narnii”! Bloki skalne położone na wysokości 853 m n.p.m. tworzą swoisty labirynt i gwarantują niezapomniane wrażenia.

Skalne Grzyby to kolejna bardzo przyjemna trasa, którą biegnie przez las usłany zjawiskowymi skałami. Wiele z nich przypomina kształtem właśnie grzyby.

Ze szczytu Szczelińca, na który wejdziemy w ciągu 30 minut można podziwiać cała panoramę Gór Stołowych – zapewniamy – jest zachwycająco.

Wejście na część szlaków jest płatne. Ceny biletów kształtują się w granicach 20 złotych.

Roztocze

Roztocze nazywane jest polską Toskanią. Jest to najbardziej nasłoneczniony region w Polsce słynący z czystego powietrza i dużego stężania jodu porównywalnego do tego na Pomorzu. To zielone lasy, srebrzyste rzeki, kolorowa mozaika falistych pól i kontakt z naturą.

Jedną z najpiękniejszych atrakcji Roztocza jest Rezerwat Czartowe Pole z 1,5 – kilometrową ścieżką dydaktyczną, gdzie oprócz podziwiania przyrody można natknąć się na cmentarzysko z symbolicznymi mogiłami będące miejscem pamięci narodowej poświęconej partyzantom poległym podczas walk z niemieckim okupantem w 1943r., czy ruiny dawnej papierni.

Szumy nad Tanwią to jedna z najpiękniejszych atrakcji Roztocza, fot. pixabay

Będąc na Roztoczu nie sposób pominąć Rezerwatu Nad Tanwią tuż obok wsi Rebizanty. Chroni on przełom rzeki Tanew z 24 progami skalnymi tworzącymi na odcinku około 1 km brzegu rzeki niewielkie wodospady zwane szumami, szypotami, sopotami lub porohami. W pobliżu tego miejsca znajdziemy też wodospad nad Jeleniem, który jest największym wodospadem na Roztoczu liczącym ponad 1,5 m wysokości i ponad 9 m szerokości.

Szwajcaria Kaszubska

Udając się na północ kraju dotrzemy do Szwajcarii Kaszubskiej. Charakterystycznym elementem tutejszego krajobrazu są malownicze jeziora rynnowe oraz zalesione wzgórza z wciśniętymi pomiędzy, niewielkimi miejscowościami. To doskonałe miejsce na piesze i rowerowe wycieczki.

Najbardziej malowniczym regionem Szwajcarii Kaszubskiej są bogato zalesione Wzgórza Szymbarskie z najwyższym wzniesieniem na Niżu Środkowoeuropejskim – Wieżycą (328,6 m n.pnm). Będąc w tych okolicach nie można pominąć także zapierającej widokowo dech w piersiach Drogi Kaszubskiej.

Z wieży widokowej w Wieżycy można podziwiać malownicze widoki, fot. pixabay

Jeśli już wystarczająco nacieszycie się przyroda warto zajrzeć do Zamku w Łapalicach, gdzie możecie zwiedzić 52 pomieszczenia na 5 piętrach, 12 wieżyczek, a także salę balową.

Aktywnie nad wodą

Wielbiciele aktywnego wypoczynku z cała pewnością doskonale odnajdą się na spływach kajakowych. Biorąc pod uwagę doskonała pogodę, taka forma wypoczynku z pewnością zyska wielu amatorów. W zależności od regionu i konkretnego spływu cena za wypożyczenie kajaka zaczyna się już od 65 zł.

Kajaki na Krutyni

Jednymi z ciekawszych spływów z cała pewnością spływy po Krutyni. Mazurska przyroda potrafi zachwycić i zaskoczyć!

W zależności od kondycji można wybrać trasę krótszą lub dłuższą, przy czym nawet najkrótszy spływ dostarczy nam niesamowitych wrażeń widokowych. Spływ jest raczej spokojny i mało wymagający zatem doskonale nadaje się na wypad całymi rodzinami.

Spływ Krutynią to proste, ale bardzo malownicze trasy, fot. pixabay

Jeśli chcielibyście pokonać w kajaku całą trasę spływu potrzebujecie na to całkiem sporo czasu! Ta przepiękna malownicza trasa kajakowa na Mazurach ma około 100 km długości. Rzeką Krutynią płynie się na trasie Sorkwity – Ruciane Nida. Całość można pokonać w około tydzień, ale lepiej zarezerwować na to więcej, około 10 dni.

Spływy Dunajcem

Dunajec to chyba najpopularniejsze miejsce w Polce przeznaczone do raftingu oraz znane ze spływów z flisakami. Znajdują się tu jednak także szlaki kajakowe.

Szlak Dunajca ma aż 200 km, ale jest to szlak wyjątkowo wymagający. Odpłaca za to jednak zapierającymi dech w piersiach widokami.

Spływy kajakowe Dunajcem wymagają doświadczenia, fot. pixabay

Pokonanie najkrótszych odcinków trasy zajmuje około 2 – 3 godzin.

Dla bardziej wprawionych wioślarzy polecamy rafting i spływy pontonowe! Niezapomniane przeżycia gwarantowane!

Biebrza – oaza spokoju

Dla tych, którzy lubią spędzać czas raczej w odosobnieniu polecamy spływy Biebrzą, płynie przez odosobnione równiny i tworzy bagienne rozlewiska.

Biebrza to idealne miejsce na spokojny odpoczynek w ciszy, fot. pixabay

Najczęściej spływ zaczyna się w Sztabinie lub Dolistowie i płynie do ujścia do Narwi. Trasa jest łatwa, nurt spokojny, a szlak idealny dla początkujących.

Turystyka kulinarna? Czemu nie!

O miejscach do aktywnego wypoczynku można pisać cały dzień. Warto jednak znaleźć kilka miejsc, w których doskonale odnajdą się wielbiciele lokalnego jedzenia. Kto w końcu powiedział, że turystyka gastronomiczna nie jest fajna?

Podlaska kiszka ziemniaczana

Jedną z większych atrakcji gastronomicznych na Podlasiu jest miejsce, w którym lokalni gospodarze wypiekają fantastyczną kiszkę ziemniaczaną.

Kiszka ziemniaczana to jeden z najbardziej znanych smaków Podlasia, fot. canva

Niedaleko Siemiatycz, w miejscowości Wiercień Mały można nie tylko kupić lokalny wyrób na wynos, ale też zjeść go od razu na miejscu, na ciepło. Jeśli już skusicie się na wizytę w Wiercieniu, koniecznie spróbujcie też tamtejszych pierogów.

Zapewniamy, że warto!

Piaseckie flaki

Jeśli lubicie flaki, to na kulinarnej mapie Polski koniecznie musicie zaznaczyć Piaski, koło Lublina.

To małe miasteczko od lat sześćdziesiątych słynie z najlepszych w kraju flaków. Niezmiennie można je zjeść w restauracji Rarytas, która znajduje się przy głównej drodze miasta.

Małe miasteczko na Lubelszczyźnie, Piaski, słynie z flaków, fot. canva

Za jedyne 16 złotych za talerz będziecie mieli okazję spróbować jak powinny smakować prawdziwe flaki.

Warto zaznaczyć, że w miasteczku odbywa się corocznie Festiwal Flaków. W tym roku będzie miał on miejsce 18 czerwca.

Podhalańskie moskole

Moskole to placki z ugotowanych ziemniaków wywodzące się z regionalnej kuchni Podhala. Zazwyczaj wypiekane są na blasze w piecu kuchennym.

Moskole to rodzaj placków ziemniaczanych, fot. canva

To obowiązkowy punkt do zaliczenia podczas pobytu na Podhalu.