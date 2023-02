Większość ogrodzeń posesji ma dość uniwersalny charakter, co wynika z ich geometrycznych kształtów oraz neutralnej kolorystyki. Foto. Materiały Prasowe Firmy

Kiedy i od czego zacząć budowę ogrodzenia? Który materiał wybrać, tak aby było ono w miarę tanie, ale dopasowane do wyglądu naszego domu oraz spełniało swoją funkcje? To tylko niektóre z pytań, które zadajemy sobie przed budową ogrodzenia posesji.

Nie ulega wątpliwości, że ogrodzenie to bardzo ważna część każdego projektu. Wyznacza ono granicę nieruchomości, chroni naszą prywatność, zapewnia bezpieczeństwo, a ponadto wieńczy aranżację każdej posesji. Wybór materiału do jego budowy nie jest łatwy, gdyż wśród możliwych rozwiązań można wymienić drewno, kamień, metal, tworzywa sztuczne czy po prostu rośliny. Tego typu konstrukcje są jednak coraz częściej wznoszone także z elementów betonowych.

O ich rosnącej popularności zadecydował nie tylko fakt, że umożliwiają one łatwą i szybką realizację ogrodzenia, lecz także gwarantują jego trwałość i odporność na uszkodzenia.

Nie wymagają specjalnych zabiegów konserwacyjnych, jak płoty drewniane czy metalowe, zaś ich elementy nie płowieją od promieni UV, jak może to mieć miejsce w przypadku tworzyw sztucznych.

Betonowe pustaki, z których wznosimy ogrodzenie, mają zazwyczaj geometryczne kształty, są minimalistyczne w designie i utrzymane w odcieniach szarości, niekiedy również beży, co sprawia że są one niezwykle uniwersalne.

Przekłada się to na szerokie możliwości ich komponowania zarówno w nowoczesnych aranżacjach, jak i bardziej klasycznych projektach. Zanim jednak dobierzemy betonowe bloczki do naszej kompozycji i zdecydujemy się na konkretny rodzaj ogrodzenia, powiemy kilka słów o jego budowie.

Liczy się czas i wykonanie ogrodzenia

Najlepiej rozpocząć budowę jeszcze zanim wykonamy inne elementy aranżacji w otoczeniu naszego domu, gdyż łatwiej jest dopasować spadki nawierzchni w kierunku ogrodzenia niż na odwrót. Nie oznacza bynajmniej, że musimy je wznieść w całości.

Tak naprawdę na początek wystarczy odpowiednio rozplanować ogrodzenie i wytyczyć je w terenie. Na tym etapie niezwykle ważne jest ustalenie, gdzie będą znajdować się bramy lub furtki. To właśnie w ich kierunku będziemy wytyczać podjazd czy alejki.

Prace zaczynamy od wykonania fundamentu o szerokości minimum 30 cm i głębokości do strefy przemarzania charakterystycznej dla danego regionu geograficznego.

Po 24 godzinach wykonujemy szalunki ławy żelbetowej. Jej wysokość wynosi minimum 30 cm, zaś szerokość nie powinna przekraczać szerokości samego muru.

Wławie należy umieścić elementy zbrojenia, które wzmocnią fundament oraz umożliwią przygotowanie konstrukcji pod wzniesienie słupków. Następnie elementy poziome należy zalać betonem klasy C20/25. Po tej czynności wykonujemy izolację poziomą, która zapobiegnie podsiąkaniu kapilarnemu wilgoci i niszczeniu ogrodzenia od strony gruntu.

Kolejnym krokiem jest budowa nawierzchni do podjazdu oraz ścieżki do furtki. Dopiero po zakończeniu tych prac kończymy montaż ogrodzenia. W tym celu łączymy na mokro jego poszczególne elementy.

Oczywiście musimy pamiętać także o tym, że jeśli chcemy zamontować przęsła, bramy lub furtki, to konieczne jest wykonanie odpowiednich mocowań i zachowanie właściwych rozstawów pomiędzy słupkami.

Na koniec ogrodzenie można zwieńczyć daszkiem, który ochroni jego konstrukcję przed warunkami atmosferycznymi.

Ogrodzenie idealne, czyli jakie?

Nie ma jednego, idealnego przepisu na ogrodzenie. Zawsze musimy je dopasować do charakteru posesji, a także stylu, w którym został wzniesiony nasz dom.

Jeśli nasza nieruchomość znajduje się przy ruchliwej drodze, w terenie o gęstej zabudowie lub gdy chcemy ochronić się przed wzrokiem wścibskiego sąsiada, zwykle zaleca się budowę pełnego ogrodzenia.

Powstały w ten sposób lity mur odgrodzi nas skutecznie od otoczenia, a także będzie stanowił barierę akustyczną. Mankamentem tego rozwiązania jest jednak mniejszy dostęp światła do naszego ogrodu, co może być niekorzystne dla niektórych gatunków roślin.

Ponadto z punktu widzenia urbanistyki prowadzi ono do tworzenia się enklaw w miastach. Dlatego dużo powszechniejsze jest stosowanie ażurowych ogrodzeń, w których słupki są wykonane z elementów betonowych, zaś przęsła z metalu, drewna lub rzadziej – tworzyw sztucznych.

Czasem stosowane są również rozwiązania hybrydowe. Gdy już zdecydujemy się, jaki charakter ma mieć nasze ogrodzenie, należy jeszcze wybrać pustaki betonowe do jego budowy.

Stwórz ogrodzenie dostosowane do twoich potrzeb w aplikacji

Skoro już wiemy, jak przygotować się do budowy ogrodzenia oraz wybraliśmy idealne pustaki, to warto jeszcze dowiedzieć się, ile to będzie mniej więcej kosztowało. Takiej informacji dostarczy nam kalkulator ogrodzeń.

Ten darmowy program opracowany przez ekspertów z firmy Polbruk, pozwala zbudować wymarzone ogrodzenie! Jest on niezwykle intuicyjny i poprowadzi nas za „rękę” przez cały proces projektowania. Najpierw musimy wybrać styl naszego domu (klasyczny albo nowoczesny), a następnie wygląd elewacji oraz preferowaną kolorystykę elementów ogrodzenia. Kolejnym krokiem jest jego narysowanie na płaszczyźnie.

Program sam podpowiada, gdzie najlepiej umieścić w strefie wejściowej furtkę i bramę wjazdową, ale jeśli nam to nie odpowiada, to możemy tę propozycję zmodyfikować zgodnie z naszym pomysłem.

To samo dotyczy np. długości przęseł czy wysokości podmurówki. Wprowadzane zmiany można śledzić na podglądzie w 3D. Gdy już zakończymy nasz projekt, program oszacuje ilość i szacunkowe koszty zakupu elementów potrzebnych do budowy naszego wymarzonego ogrodzenia.

Budowa ogrodzenia z bloczków betonowych nie jest tak trudna, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Można je wznieść bardzo szybko, ale zanim tego dokonamy, warto dobrze zastanowić się, jak powinno ono wyglądać oraz dobrze je rozplanować.

Na szczęście nie musimy od razu robić tego w rzeczywistości. Dzięki takim programom, jak kalkulator ogrodzeń, możemy „poćwiczyć” budowę ogrodzenia w wirtualnej rzeczywistości, co pozwala wykluczyć niektóre błędy już na etapie koncepcji, a także dopasować koszty wzniesienia ogrodzenia do naszego budżetu!