Co wpływa na trwałość systemu orynnowania domu?

Na niezawodną pracę systemu rynnowego ma wpływ materiał, z którego został wykonany, jego kształt oraz prawidłowy montaż. Pamiętajmy, że orynnowanie to nie tylko same rynny i rury spustowe, lcze także haki, odpływy, łączniki, mufy czy obejmy.

Rynny i rury spustowe to elementy budynku, na które zwykle nie zwracamy większej uwagi. Ich rodzaje i parametry techniczne poznajemy głównie w trakcie budowy domu.

Warto jednak pamiętać, że system rynnowy pełni wiele ważnych funkcji, dlatego jego prawidłowe działanie jest niezwykle istotne. Na jakie czynniki narażone jest każdego dnia nasze orynnowanie?

Zmienne warunki pogodowe

W zależności od pory roku system rynnowy wystawiony jest na działanie różnych czynników pogodowych. Jesienią są to obfite opady deszczu i porywiste wiatry, zimą śnieg i zamarzająca woda, a latem grad, który często występuje w parze w intensywnymi burzami. Właśnie dlatego tak ważnym kryterium wyboru orynnowania powinny być jakość i trwałość materiału.

– Szczególną uwagę zwracajmy na haki, które mocują rynny do desek doczołowych lub krokwi oraz na obejmy, które odpowiadają za prawidłowe ustawienie rury spustowej. Poprawnie zamontowane ochronią system odwodnienia przed zerwaniem się lub odkształceniem. Aspektem, którego nie wolno lekceważyć jest też odpowiednio dobrana głębokość rynny. Zwiększony profil lepiej poradzi sobie z odprowadzaniem wody deszczowej w trakcie gwałtownych opadów - radzi Bartłomiej Siwiec, specjalista marki Galeco.

Gorące działanie słońca i promieni UV

Specyficzne położenie geograficzne naszego kraju sprawia, że przez znaczną część roku narzekamy z powodu niedostatku słońca. Zmiany klimatyczne zachodzące na przestrzeni ostatnich lat pokazują jednak, że okres wysokich temperatur stale się wydłuża. Wpływa to na wiele aspektów naszego życia, w tym także na sektor budowlany.

Na działanie promieni UV narażone są głównie systemy rynnowe wykonane z tworzywa PVC. Słońce powoduje bowiem odbarwianie się orynnowania i płowienie jego pierwotnego koloru. Aby temu zapobiec wielu producentów stosuje nowoczesne rozwiązania technologiczne i wzmacnia swoje produkty specjalnymi powłokami ochronnymi.

- W okresie jesienno-zimowym rynny narażone są na uszkodzenia powstające w wyniku dużych wahań temperatury. Choć nie widzimy tego gołym okiem, wysokie amplitudy sprawiają, że elementy orynnowania wydłużają się i kurczą. By umożliwić ten proces ważne jest zastosowanie dylatacji, która to umożliwia – mówi ekspert Galeco.

"Agresywne" związki chemiczne

Niektóre usterki systemów rynnowych nie są widoczne od razu. Mikrouszkodzenia, bo o nich mowa, powstają w wyniku wieloletnich procesów.

Ich przyczyną są wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia chemiczne, takie jak kwaśne deszcze czy smog, z którym zmagamy się od lat. Osadzanie się ich na powierzchni elementów orynnowania powoduje w dłuższej perspektywie niszczenie materiału, z którego wykonano rynny i rury spustowe. To między innymi dlatego tak ważne są ich okresowe przeglądy i oczyszczanie z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i zabrudzeń.

Mechaniczne uszkodzenia i nieprawidłowy montaż

Do powstawania uszkodzeń mechanicznych dochodzi głównie podczas nieprawidłowego transportu, przenoszenia orynnowania na placu budowy, złego sposobu magazynowania czy niewłaściwie wykonanego montażu.

Wiele błędów popełnia też część gospodarzy, którzy do przeprowadzenia okresowych przeglądów rynien używają niewłaściwych narzędzi.

– Podczas prac konserwacyjnych, których powinniśmy dokonywać dwa razy do roku, należy unikać stosowania ostrych przyborów. Mogłyby one bowiem zarysować powierzchnię rynien i w efekcie prowadzić do powstawania korozji czy przecieków – przestrzega ekspert Galeco.