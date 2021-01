Co zrobić, aby brama wjazdowa działała bezawaryjnie w zimie?

Zmienne temperatury, mróz, opady śniegu, szron albo błoto pośniegowe, a także porywiste wiatry stanowią wyzwanie dla automatycznych bram wjazdowych i weryfikują ich jakość. Co zrobić, aby zabezpieczyć się przed niespodziewaną awarią i walką z bramą, która nie chce się otworzyć?

Zimowa aura sprawia, że o tej porze roku szczególnie doceniamy wszelkie ułatwienia, które pozwalają nam unikać niepotrzebnego wychodzenia na zewnątrz. Automatyczna brama wjazdowa umożliwia wjazd na posesję bez konieczności wysiadania z auta. Aby jednak działała bezawaryjnie nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych, trzeba zadbać o kilka kwestii.

Wybór odpowiedniego napędu to podstawa

Jeśli chcemy mieć pewność, że automatyka bramy wjazdowej będzie działała bez zarzutu w każdych warunkach, musimy o to zadbać już na samym początku, czyli w momencie wyboru urządzenia. I nie chodzi tu jedynie o zakup wysokiej jakości, certyfikowanego napędu od sprawdzonego producenta.

Nawet wysokiej klasy siłowniki nie będą działały prawidłowo i mogą szybko się zepsuć, jeśli nie zostaną odpowiednio dobrane do konkretnej bramy wjazdowej.

- Zawsze należy zacząć od wyboru bramy wjazdowej – podkreśla Marcin Woźniak, ekspert firmy Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. – Dopiero kiedy znamy konkretny model i jego parametry, dopasowujemy automatykę. Wybór najlepiej powierzyć specjaliście, który uwzględni wszystkie uwarunkowania konkretnej realizacji - podkreśla ekspert.

Co należy wziąć pod uwagę, dobierając napęd do bramy wjazdowej? W pierwszej kolejności oczywiście sposób otwierania, jej gabaryty i ciężar. Generalnie bramy wjazdowe dzielimy na przesuwne i rozwierne, a każdą z nich można zautomatyzować. Bramy rozwierne zwykle przyjmują formę dwuskrzydłową. Przesuwne mają najczęściej jedno skrzydło, które może poruszać się po szynie lub być samonośne.

- Największą popularnością cieszą się obecnie bramy przesuwne samonośne – stwierdza specjalista firmy Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. – Są one najpraktyczniejszym rozwiązaniem. W przypadku modeli z szyną trzeba bowiem dbać o to, żeby regularnie oczyszczać ją ze wszelkich zanieczyszczeń. Szczególnie zimą częste jest jej zamarzanie i zaleganie w niej śniegu, co może zablokować przesuwanie się skrzydła.

Kluczowe dla sprawnego działania automatycznej bramy wjazdowej jest dobranie napędu do jej gabarytów. Liczy się zarówno długość skrzydła, jak też jego ciężar.

- Producenci podają wartości, dla których możliwe jest zastosowanie poszczególnych siłowników – wyjaśnia ekspert w dziedzinie automatyki, bram i oświetlenia LED . – Nie warto jednak oszczędzać i stosować napędu na granicy jego możliwości. Zawsze lepiej przyjąć 20-30% zapasu. Pamiętajmy bowiem, że szczególnie zimą brama może pracować pod dodatkowym obciążeniem pokrywającego ją śniegu i będzie narażona na silne podmuchy wiatru. Radzę zwrócić też uwagę na konstrukcję skrzydła. Modele mocniej zabudowane będą bardziej podatne na napór powietrza niż ażurowe.

Skrzydło bramy to nie pług

Nawet jeśli posiadamy właściwie dobrany napęd, a jego moc ma spory zapas, nie należy narażać bramy na niepotrzebne działanie pod dodatkowym obciążeniem. Prowadzi to bowiem do szybszego zużywania mechanizmu i grozi awarią automatyki.

- Absolutnie nie możemy używać skrzydła bramy wjazdowej jako pługa, który odsuwa zalegający na podjeździe śnieg – przestrzega Marcin Woźniak z Plast-Met. – Musimy zadbać o to, aby przestrzeń, po którym porusza się zarówno brama rozwierna, jak i przesuwna, była odśnieżona i wolna od jakichkolwiek przeszkód. To podstawa bezproblemowego działania automatyki zimą.

Systemy automatycznego otwierania bramy wjazdowej są przystosowane do działania w niskich temperaturach, a warunki pogodowe nie powinny zakłócać pracy zdalnego sterowania. Warto jednak co jakiś czas sprawdzać, czy niekorzystna aura nie sprawiła nam jakiegoś psikusa.

Przede wszystkim zwróćmy uwagę na fotokomórki, które czuwają nad bezpieczeństwem w trakcie otwierania i zamykania bramy wjazdowej. Mokry śnieg lub szron mogą pokryć obudowę czujników, zaburzając ich pracę. Zwróćmy też uwagę, czy np. obciążone śniegiem gałęzie roślin nie przesłaniają strumienia fotokomórki.

Możliwość wsiadania do samochodu w garażu i wyjeżdżania na ulicę bez konieczności wychodzenia na zewnątrz, zimą doceni każdy kierowca. Aby móc cieszyć się walorami automatycznej bramy wjazdowej, wystarczy właściwie dobrać mechanizm, a potem przestrzegać kilku prostych zasad jego użytkowania. Dzięki temu napęd będzie nam bezproblemowo służył przez długi czas bez względu na pogodę.

