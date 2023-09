Sezon na dynie rozpoczyna się w lipcu i trwa do pierwszych przymrozków, ale zbiory przeprowadza się jesienią, wtedy też staje się królową stołów. Co można z niej wyczarować?

Dynie uprawiane są obecnie niemal na całym świecie, ale te rośliny jednoroczne pochodzą z obu Ameryk. Jej jadalne owoce z botanicznego punktu widzenia nazywa się jagodami, choć w kulturze dynia zakorzeniła się jako warzywo i często właśnie w dziale warzyw można znaleźć ją w sklepach.

Najlepsze będą te dynie, które zbierze się w fazie pełnej dojrzałości zbiorczej, a już na pewno przed wystąpieniem przymrozków. Przemrożone dynie nie nadają się do przechowywania. Jeśli zamierzamy przechowywać owoce, należy pamiętać o odpowiedniej temperaturze (5-10 st. C) i wilgotności powietrza (70-80 proc.)

Dynia - właściwości odżywcze

Ogromnym atutem dyni jest niska kaloryczność i duża zawartość wartości odżywczych i witamin. Dynia ma dużo cynku, który wspomaga kondycję skóry, włosów i paznokci, witaminy E nazywanej "witaminą płodności" oraz witamin A i C. Jej pestki mają z kolei dużo białka (30 g w 100 g pestek), ale są kaloryczne (duża zawartość kwasów omega-3).

Jak zrobić sok z dyni? Prosty przepis na jesienny sok

Jednym z najprostszych do przyrządzenia przysmaków z dyni jest sok. Wystarczy tylko kilka składników, blender i gotowe!

Składniki na sok z dyni

300 g miąższu dyni (może być także puszki)

1/4 szklanki brązowego cukru pudru

opcjonalnie 1 łyżeczka przyprawy do ciasta dyniowego

1 butelka cydru jabłkowego lub niesłodzonego soku jabłkowego

Wykonanie soku z dyni krok po kroku

Krok 1.

Umieścić dynię, brązowy cukier i przyprawę do ciasta w blenderze; przykryć i miksować do momentu wymieszania.

Krok 2.

Przełożyć do dzbanka; zamieszać, aż cydr się połączy. Podawać na gorąco lub schłodzone.

Dżem z dyni świetnie się sprawdzi jako smarowidło do pieczywa, a także jako dodatek do np. naleśników i ciast. | fot. Pixabay

Dżem z dyni i pomarańczy - przepis na domowy dżem

Składniki na dżem z dyni i pomarańczy

2 kg obranej i pokrojonej w kostkę dyni

2 kg pomarańczy

900 g cytryny

5-7 łyżek pektyny

cukier lub ksylitol (opcjonalnie)

Wykonanie dżemu z dyni krok po kroku

Krok 1.

Obrać i pokroić w kostkę pomarańcze i cytryny.



Krok 2.

Dynię, pomarańcze i cytryny gotować długo, aż zaczną się rozpadać, co jakiś czas mieszając.

Krok 3.

Spróbować dżemu i w razie potrzeby dodać słodzik, po czym dodać pektynę i wymieszać.

Krok 4.

Gorący dżem wlać do czystych, wysterylizowanych słoików.

Krok 5.

Przechowywać w chłodnym miejscu do 12 miesięcy.

Zupa krem z dyni będzie idealna na chłodne, jesienne wieczory i z pewnością rozgrzeje. | fot. Pixabay

Zupa krem z dyni z pikantnymi grzankami - w sam raz na jesienne wieczory

Składnik na zupę krem z dyni

Zupa

1 dynia

1 łyżka oleju

1 duża cebula pokrojona w kostkę

2 posiekane ząbki czosnku

1 łyżeczka soli

1/4 łyżeczki mielonego czarnego pieprzu

szczypta cynamonu i gałki muszkatołowej

3 szklanki wody

1/3 szklanki surowych orzechów nerkowca namoczonych przez noc i odsączonych

Pikantne grzanki

2 duże kromki chleba

1 łyżeczka oleju

1 łyżeczka roztopionego masła

1 posiekany ząbek czosnku

1/2 łyżeczki chili w proszku

1/4 łyżeczki płatków czerwonej papryki

1/8 łyżeczki soli

Jak zrobić zupę krem z dyni? Krok po kroku

Krok 1.

Rozgrzać piekarnik do 200°C i wyłożyć blachę do pieczenia papierem pergaminowym.

Krok 2.

Dynię przekroić wzdłuż na pół. Za pomocą łyżki (najlepiej do lodów) zeskrobać nasiona i nitki. Posmarować wnętrze połówek dyni łyżeczką oleju i ułożyć połówki dyni przeciętą stroną do dołu na przygotowanej blasze do pieczenia.

Krok 3.

Piec około 40 minut lub do momentu, aż miąższ będzie miękki. Wyjąć z piekarnika i odłożyć na bok.

Krok 4.

Rozgrzać olej w głębokim rondlu na średnim ogniu. Gdy będzie już gorący, dodać cebulę i czosnek i smażyć przez 3-5 minut lub do złotego koloru. Dodać sól, mielony czarny pieprz, cynamon, gałkę muszkatołową i wodę.

Krok 5.

Wydrążyć miąższ z pieczonej dyni i również dodać go do garnka. Gotować na wolnym ogniu przez około 10 minut.

Krok 6.

Następnie przełożyć do blendera. Dodać namoczone orzechy nerkowca i miksować na wysokich obrotach przez 10-20 sekund lub do uzyskania gładkiej masy. Spróbować i w razie potrzeby dostosować słoność. Gdy będzie gotowy do podania, przełożyć go do rondla, aby go podgrzać.

Pikantne grzanki

Krok 1.

Rozgrzać piekarnik do 150°C i wyłożyć blachę do pieczenia papierem pergaminowym.



Krok 2.

Kromki chleba pokroić w kostkę o boku 1/2 cala i przenieść do miski. Dodać olej, roztopione masło, czosnek, chili w proszku, płatki czerwonej papryki i sól. Wymieszać do pokrycia i przenieść na przygotowaną blachę do pieczenia.

Krok 3.

Piec 20 minut, mieszając raz w połowie pieczenia. Gdy uzyskają złoty kolor, zdjąć z ognia i pozostawić do ostygnięcia na kilka minut.

Krok 4.

Przed podaniem wlać zupę dyniową do misek, a następnie posypać pikantnymi grzankami. Opcjonalnie dodać posiekaną natkę pietruszki lub kolendrę i szczyptę chili w proszku.

Zupę można przechowywać w lodówce do 4 dni. Grzanki można przechowywać do 4 dni w szczelnym pojemniku, w temperaturze pokojowej.

Pumpkin spice latte - kultowy napój z domowego przepisu

Składniki na pumpkin spice latte

2 szklanki mleka

2 łyżki puree z dyni lub więcej do smaku (do przyrządzenia z miąższu w blenderze)

1 do 3 łyżek cukru

1 łyżka ekstraktu waniliowego

1/2 łyżeczki przyprawy do ciasta dyniowego i więcej do podania

1/2 szklanki mocnej gorącej kawy

Bita śmietana, do podania

Jak zrobić pumpkin spice latte w domu? Krok po kroku

Krok 1.

Do rondla ustawionego na średnim ogniu dodać mleko, puree z dyni i cukier.

Krok 2.

Podgrzewać, aż będzie gorące, ale nie zagotowane. Zdjąć rondel z ognia i dodać wanilię, przyprawę do ciasta dyniowego i kawę.

Krok 3.

Wlać kawę do kubków. Całość udekorować bitą śmietaną i posypać przyprawą do ciasta dyniowego.

Kompot z dyni z octem do słoików. W sam raz na jesień

Składniki na kompot z dyni w occie

1 kg dyni

100 ml octu winnego

350 g cukru

sól

3 laski cynamonu

1 łyżeczka goździków

1 mały kawałek imbiru (wielkości orzecha włoskiego)

Jak zrobić kompot z dyni do słoików? Krok po kroku

Krok 1.

Dynię pokroić w kostkę, włożyć do garnka i dodać tyle wody, aby dynia była tylko przykryta. Dodać ocet, cukier, sól, cynamon, goździki i bardzo cienko pokrojony imbir.

Krok 2.

Doprowadzić do wrzenia i gotować na wolnym ogniu przez około 6-8 minut.

Krok 3.

Jeszcze gorące przelać do słoików, dobrze zakręcić. Przechowywać w lodówce przez 3-4 tygodnie.