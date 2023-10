Dynia w occie to świetny dodatek np. do mięs | fot. Shutterstock

Dynia to zdecydowanie królowa jesieni, a pomarańczowy kolor rządzi w kuchni niepodzielnie. Kojarzy się z Halloween, ale można z niej przyrządzić wiele wspaniałości, także - zaprawić odpowiednio na sezon zimowy.

Dynia w kuchni ma zastosowanie niezwykle szerokie, a konkretne jej odmiany świetnie nadają się do wykorzystania w dedykowanych potrawach. Ciasta z dyni, w tym placki, tarty i sernik, a do tego chlebek dyniowy, makaron i kopytka z dyni oraz frytki. Dodatkowo przetwory, które sprawdzą się w okresie zimowym, takie jak dżem czy dynia marynowana. Jak ją zaprawić?

Marynowane kawałki dyni są słodko-kwaśne. Konsystencja może być różna, od chrupiącej do miękkiej, prawie papkowatej – zależy to od czasu gotowania i preferencji. Uderza także zapach i smak zastosowanych przypraw, np. kardamonu, goździków czy cynamonu.

Jak zrobić dynię marynowaną na zimę?

Warto wybrać dynię piżmową lub inną dynię z pomarańczowym miąższem. Następnie należy usunąć wszystkie nasiona i nitki z wnętrza, a także grubą skórkę, używając noża. Dynię kroimy po tym na kawałki.

Jeśli stawiamy na delikatną marynowaną dynię, wystarczy, że wrzuci się wszystkie składniki do garnka i gotuje je przez 20-30 minut, po czym trzeba napełnić szklane słoiki i zamknąć każdy z nich pokrywką. Konserwując dynię lub inne warzywa, ważne jest, aby wysterylizować słoiki i pokrywki. Trzeba gotować je 10 minut w wodzie, ale można sterylizować także w piekarniku.

Składniki na dwa słoiki 350 ml:

500 g dyni, pokrojonej w kostkę

500 ml wody

150 ml octu

100 g cukru kryształu

6 goździków

4 strąki kardamonu

1 laska cynamonu

Dynia marynowana w occie z goździkami - przepis krok po kroku

Krok 1.

Do dużego rondla wlej ocet. Dodać wodę i pokrojoną w kostkę dynię. Jeśli chcesz, aby kawałki dyni były bardziej miękkie, przejdź do kroku 2. Jeśli wolisz bardziej chrupiącą konsystencję, pozwól im namoczyć się w wodzie i occie na od 2 godzin do całej nocy (w lodówce).

Krok 2.

Dodaj do rondla cukier, goździki, kardamon i laskę cynamonu i doprowadź do wrzenia. Gotuj przez 20-30 minut lub do miękkości.



Krok 3.

Dynię przełóż do wyparzonych słoików i zalej płynem (musi wystawać ponad dynię). Aby uzyskać mocniejszy smak, dodaj po jednym goździku do każdego słoika. Natychmiast zamknij pokrywkami.

Kompot z dyni z imbirem świetnie rozgrzeje w czasie chłodnych dni. | fot. Shutterstock

Co zrobić z dyni na zimę? Rozgrzewający kompot z dynią i imbirem

Składniki:

1 kilogram dyni

100 ml octu winnego

350 g cukru

sól

3 laski cynamonu

1 łyżeczka goździków

1 szt. imbiru (świeży, wielkości orzecha włoskiego)

Kompot z dyni - przepis krok po kroku

Krok 1.

Dynię pokrój w kostkę i dodaj tyle wody, aby dynia była tylko przykryta. Dodaj ocet, cukier, sól, cynamon, goździki i bardzo cienko pokrojony imbir. Doprowadź do wrzenia i gotuj na wolnym ogniu przez około 6-8 minut.

Krok 2.

Jeszcze gorące przelej do słoików, dobrze zakręć. Przechowuj w lodówce przez 3-4 tygodnie.