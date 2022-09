Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich mogą wziąć udział w projekcie „Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich”, fot. pixabay

Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego i podniesienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa w szczególności osób w wieku 50+, 60+ z obszarów wiejskich oraz zachęcenie do korzystania z nowych technologii, w tym do prowadzeniu działalności gospodarczej w sieci e-commerce - to tylko niektóre z założeń projektu Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich.

Liderem projektu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Partnerem została fundacja „Edukacja bez barier”. Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu organizacyjnym i merytorycznym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Projekt „Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich” dedykowany jest członkom Kół Gospodyń Wiejskich z terenów objętych pilotażem w następujących powiatach: województwo mazowieckie : pułtuski, garwoliński, ostrowski

województwo lubelskie: biłgorajski

województwo kujawsko-pomorskie: włocławski, toruński

województwo świętokrzyskie: konecki

województwo dolnośląskie: oleśnick

województwo zachodniopomorskie: łobeski

województwo podlaskie: łomżyński

województwo małopolskie: tarnowski

województwo lubelskie: rycki Jego celem jest dostosowanie uczestniczek i uczestników szkoleń do życia w nowej rzeczywistości powstałej w związku z epidemią COVID-19, a wymagającej od nich większych kompetencji cyfrowych, dzięki którym będą mogli w pełni uczestniczyć w wielu dziedzinach życia i korzystać z usług online. Ważne jest również zmniejszenie wykluczenia cyfrowego i podniesienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa w szczególności osób w wieku 50+, 60+ z obszarów wiejskich oraz zachęcenie do korzystania z nowych technologii. Kolejną wartością dodaną realizacji przedsięwzięcia pozostaje możliwość wsparcia szkoleniami zrzeszonych w KGW osób w prowadzeniu działalności gospodarczej w sieci e-commerce. Założenia Przedsięwzięcia Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich są zgodne z głównym celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który został zdefiniowany jako „wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju”. Dodatkowo, przedsięwzięcie jest bezpośrednio związane z obszarem rozwoju kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Projekt został objęty honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi - Henryka Kowalczyka. Zgłoszenia udziału przyjmują m.in. powiatowe biura ARiMR przypisane do powiatu, w którym odbywać się będą pilotażowe szkolenia. Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania wolnych miejsc. Dla każdego uczestnika przeznaczony jest tablet, który wróci po zakończonym szkoleniu z uczestnikiem do domu!

