Kiedy dzień robi się krótki, a na dworze ściga nas ziąb, z przyjemnością sięgamy po rozgrzewającą herbatę – z przyprawami korzennymi, miodem i cytryną. W tym czasie warto sobie przypomnieć, że cytryna niejedno ma imię i pasuje nie tylko do herbaty.

Nieraz słyszeliśmy zalecenia, żeby w sezonie jesienno-zimowym, kiedy brak naszych świeżych owoców, sięgać właśnie po cytrusy, które są bogatym źródłem witaminy C. To wszystko prawda, chociaż jest jedno małe „ale” – witamina C podczas obróbki termicznej ulega rozkładowi. Cytrusy warto jeść zwłaszcza na surowo, ale sprawdzą się również jako dodatek do potraw, ponieważ oprócz wspomnianej witaminy mają szereg innych korzystnych dla zdrowia właściwości. Zawierają także witaminy z grupy B, foliany, liczne składniki mineralne, a także błonnik pokarmowy oraz flawonoidy, które mają właściwości antyutleniające, przeciwzapalne, przeciwnowotworowe oraz detoksykujące.

Owoce cytrusowe nadają potrawom świeżości, której tak nam brakuje podczas jesienno-zimowych chłodów, a także świetnie sprawdzą się w diecie osób odchudzających się, ponieważ są niskokaloryczne i zawierają ligninę – substancję, która spowalnia trawienie i wchłanianie oraz zwiększa uczucie sytości.

Przyznajemy otwarcie: nie wszystkie nasze propozycje są dietetyczne. Oczywiście, najlepiej jeść pomarańcze, mandarynki, pomelo i grejpfruty bez niczego, obrane, pokrojone w apetyczne cząstki, ale do tego nie potrzebujemy żadnych przepisów. Poszukującym odmiany podpowiadamy jednak, z czym połączyć soczystego, lekko gorzkiego grejpfruta, żeby otrzymać pełnoprawne danie – sycącą i oryginalną sałatkę. Cytryna na surowo to raczej wyzwanie dla koneserów, dlatego z tego cytrusa wyciskamy zazwyczaj sok. Jeśli potrzebujemy go do dania, to warto pokusić się o dodanie zmiażdżonego miąższu (oczywiście bez pestek) – w ten sposób wykorzystamy więcej błonnika i ligniny.

Cytrynowa nuta dobrze komponuje się z delikatniejszymi smakami, dlatego cytrynie często towarzyszy kurczak, ryż albo kruche ciasto. Jak zwykle zachęcamy do własnych eksperymentów kulinarnych, bo nie to dobre, co dobre, ale co nam smakuje.

1. Tarta cytrynowa

Ciasto

1 szkl. mąki

100 g masła

2 łyżki cukru pudru

1 żółtko

szczypta soli

Krem cytrynowy

sok z 3 cytryn i 1 pomarańczy

0,5 szkl. wody

2/3 szkl. cukru

2 łyżki mąki ziemniaczanej

50 g masła

skórka starta z dwóch cytryn

3 żółtka

Beza

4 białka

1 szkl. drobnego cukru

2 łyżki mąki ziemniaczanej

Składniki na kruche ciasto szybko zagnieść (masło można posiekać) w kulę i schłodzić w lodówce przez co najmniej godzinę. Ciasto rozwałkować i wyłożyć nim natłuszczoną i wysypaną mąką formę do tart, ponakłuwać widelcem i obciążyć szklanymi kulkami lub grochem. Piekarnik nagrzać do 180 st. C – spód ciasta piec ok. 15-20 min, aż się lekko zarumieni. Ostudzić.

W czasie, gdy ciasto się studzi, przygotowujemy krem. Wyciskamy sok z owoców, przecedzamy przez sitko, przelewamy do garnka i dodajemy wodę, skórkę z cytryny, cukier i mąkę ziemniaczaną. Mieszamy i na wolnym ogniu doprowadzamy do zagotowania. Gdy masa nieco zgęstnieje, zdejmujemy ją z ognia i dodajemy masło – mieszamy do całkowitego rozpuszczenia, a następnie dodajemy żółtka i również mieszamy energicznie. Na powierzchni ciepłej masy kładziemy kawałek folii spożywczej, aby nie powstał kożuch.

Białka ubijamy mikserem, dodając po łyżce cukru. Na końcu dokładamy mąkę ziemniaczaną. Na ostudzony kruchy spód wylewamy ciepły krem i dokładnie go rozprowadzamy. Na wierzch wykładamy bezę – ważne, aby dokładnie przylegała do kremu.

Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 st. C na ok. 20-30 min. Beza powinna być krucha z zewnątrz i miękka w środku.

2. Cytrusowa sałatka z krewetkam

fot. Shutterstock

1 czerwony grejpfrut

1 dojrzałe awokado

garść rukoli

200 g mrożonych krewetek

sól, czosnek, świeżo mielony pieprz

łyżka masła

100 ml białego wina

W misce układamy rukolę, obrane i pokrojone awokado oraz obranego i pozbawionego białych błonek grejpfruta.

Krewetki lekko odmrażamy i układamy na patelni na roztopionym maśle. Solimy, dodajemy czosnku i gdy się przyrumienią, dolewamy wino. Dusimy, aż sos nieco zgęstnieje. Krewetki wraz z sosem przekładamy do miski z sałatką i lekko mieszamy. Doprawiamy świeżo zmielonym pieprzem oraz w razie potrzeby solą i czosnkiem.

3. Lemon butter chicken

fot. Shutterstock

8 kawałków kurczaka

3 łyżki masła

3 ząbki czosnku

1 szkl. bulionu z kurczaka

¼ szkl. tartego parmezanu

½ szkl. gęstej śmietany (creme fraiche)

sok z jednej cytryny

opakowanie szpinaku baby

łyżeczka wędzonej papryki, łyżeczka tymianku, sól, pieprz do smaku

Do tego dania najlepsze będą górne części udek z kurczaka ze skórą i kośćmi – będą bardziej soczyste niż piersi, a dzięki skórce ładniej się przyrumienią. Na głębokiej patelni (najlepiej takiej, którą potem możemy włożyć do piekarnika) roztapiamy 2 łyżki masła. Umytego i osączonego kurczaka przyprawiamy solą, papryką i pieprzem i przekładamy na patelnię – obsmażamy na złoto z obu stron.

W rondelku przygotowujemy sos: rozpuszczamy pozostałe masło i smażymy na nim czosnek przeciśnięty przez praskę. Dodajemy bulion, śmietankę, parmezan, sok z cytryny i tymianek. Gotujemy chwilę, aż sos zrobi się gładki i nieco odparuje. Dodajemy szpinak i znów chwilę gotujemy.

Podsmażone kurczaki zalewamy sosem i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 st. na ok. pół godziny. Jeśli patelni nie możemy wstawić do piekarnika, przekładamy kurczaki do naczynia żaroodpornego, zalewamy sosem i pieczemy.

Podajemy na ciepło, najlepiej z ryżem.

4. Zupa cytrynowa

fot. Shutterstock

0,5-0,7 kg mięsa z kurczaka

1,5 l bulionu warzywnego

1 średnia cebula

2 marchewki

½ małego selera

½ pora

2 łodygi selera naciowego

150 g ryżu

2 ząbki czosnku, liść laurowy, sól, pieprz

4 żółtka

¼ szkl. śmietany

¼ szkl. soku z cytryny

koperek, szczypiorek, natka do posypania

Mięso z kurczaka dzielimy na mniejsze kawałki, zalewamy bulionem i gotujemy. Zdejmujemy szum, dodajemy pokrojone warzywa, ryż, czosnek i liście laurowe – gotujemy ok. pół godziny, aż mięso zrobi się miękkie.

Wyjmujemy mięso i odstawiamy na bok, wywar solimy i gotujemy kolejne

15 min, aż ryż zrobi się miękki.

W miseczce łączymy żółtka, śmietanę i sok z cytryny, dodajemy kilka łyżek gorącej zupy i mieszamy. W ten sposób dodajemy więcej wywaru tak, aby zawartość miseczki zrobiła się mocno ciepła. Cały czas mieszamy, aby płyn nie zwarzył się. Na końcu wlewamy wszystko do zupy, intensywnie mieszając. Dodajemy obrane i pokrojone mięso z kurczaka oraz pokrojoną zieleninę i przyprawy (sól, pieprz) do smaku.