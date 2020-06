Czasem i motykol potrzebny!

Nie ma to jak motykol! Chwasty zniszczy, ziemię napowietrzy. Ekologiczny środek chwastobójczy z górnej półki!

Latanie po polu z graczką u wujostwa, zaraz po zbieraniu stonki do słoika i łapaniu larw komarów w beczce z deszczułką – to jedne z najpiękniejszych wspomnień, tak odległego już, niestety, dzieciństwa… I pomyśleć, że dziś – w dobie tak imponującego umaszynowienia polskiego rolnictwa – motyka, lub do wyboru: graczka, haczka, dziabka… to wciąż niezastąpiony środek chwastobójczy!

fot. YT

Nietypowy vlog z odchwaszczania fasoli środkiem motykol zamieścił ostatnio na swoim kanale yotuber Perqins. Nietypowy – bowiem Perqins, który może pochwalić się ponad 71 tys. subskrypcji na YT, jest właścicielem całkiem pokaźnego, nowoczesnego parku maszyn rolniczych i na swoim kanale zamieszcza właśnie głównie filmiki dotyczące tego sprzętu. A tu naraz… graczka! I to nie młoda wcale…

Rolnik prowadzi wspólnie z ojcem gospodarstwo w Hrubieszowie w woj. lubelskim, na powierzchni ok. 60 ha. Większa część areału to dzierżawy. Uprawia rzepak, pszenicę, kukurydzę, jęczmień, ale też fasolę.

Fasola Perqinsa wygląda bardzo ładnie, fot. YT

- Ogólnie fasolka wygląda bardzo ładnie, idzie do góry, zaraz rzędy zakryje. Jest czysta, ale na polu są gniazda z ostrożniem lub bodziakiem, jak to się u nas mówi. Wcześniej aplikowane środki chwastobójcze zadziałały, ale nie do końca, bowiem przy okazji zastosowanej dla uprawy głównej odżywki z aminokwasów chwasty, w niektórych miejscach, odbiły. No i teraz trzeba po prostu przejść się i wydziabać. Można byłoby i to zostawić, to nie jest jakieś tam mocno uciążliwe, ale nie lubię, jak mi tak sterczą te chwasty, a po drugie będą się jeszcze rozsiewać – tłumaczy na swoim vlogu Perqins.

A że pogoda była ładna, niezbyt gorąco, wiaterek fajny - to i robota nieuciążliwa. Można się też ładnie opalić. - I tak to się powoli żyje, na tym Wschodzie naszym – wzdycha Perqins.

fot. YT

Vlog youtubera wywołał przy okazji sporo komentarzy, co do prawidłowości w kwestii nazewnictwa użytego sprzętu i wykonywanej nim czynności… No bo: czy to jest motyka? A może graczka? Haczka? Dziabka? No i czy to było dziabanie, czy może hakanie, dziobanie, ciupanie, pielenie czy siekanie?

A jak jest u Was? 😊