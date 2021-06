Czego Polacy oczekują od inteligentnych rozwiązań dedykowanych domowi?

Oszczędności i komfort - czy tylko tego oczekują Polacy od inteligentnych rozwiązań stosowanych w domach? Jak wynika z badań przeprowadzonych przez SW Research dla Netatmo. Potrzeba oszczędności jest najczęstszą, ale nie jedyną, zachętą do zakupu urządzeń smart home.

Ponad 50% Polaków deklaruje, że bardziej niż jeszcze rok temu zwraca uwagę na oszczędności na rachunkach – wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research dla Netatmo. Potrzeba oszczędności jest najczęstszą zachętą do zakupu urządzeń smart home.

Polacy kupują też inteligentne rozwiązania aby ułatwić sobie życie, co ma szczególne znaczenie teraz, gdy więcej czasu spędzamy w domu. W ciągu ostatniego roku urządzenie smart home kupił już co 10. z nas.

Inteligentne oszczędzanie energii dzięki smart domowi

Pandemia i wynikający z niej kryzys ekonomiczny oraz systematyczny wzrost cen energii sprawił, że Polacy zaczęli szukać rozwiązań, które pozwoliłyby im na oszczędności na rachunkach. Aż 65% respondentów odpowiedziało, że bardziej niż dawniej zależy im na mniejszym zużyciu energii i zrównoważonym domu.

Potrzeba oszczędności jest także najważniejszym czynnikiem zachęcającym do zakupu inteligentnych rozwiązań. Co drugi badany wskazał ten argument jako najbardziej przekonujący do zainwestowania w smart home.

Inteligentne rozwiązania zwiększają komfort życia w domu

Polakom niezmiennie zależy na komforcie i znajduje to odzwierciedlenie w badaniu Netatmo – blisko 65% respondentów zadeklarowało, że chciałoby ulepszyć swój dom lub mieszkanie w celu poprawy jego komfortu.

To drugi pod względem ważności powód jaki mógłby skłonić osoby nie posiadające rozwiązań inteligentnego domu do inwestycji w nie.

Jednocześnie użytkownicy, którzy posiadają co najmniej jedno urządzenie smart home potwierdzają, że ich główną zaletą jest większy komfort domu lub mieszkania.

Poprawa jakości życia i zdrowia w inteligentnym domu

Zła jakość powietrza w pomieszczeniu, a w szczególności wysokie stężenie dwutlenku węgla może niekorzystnie wpływać na samopoczucie i zdolność do koncentracji. Z kolei nadmierna wilgotność sprzyja powstawaniu pleśni i może przyczynić się do reakcji alergicznych.

Powszechność nauki oraz pracy zdalnej sprawiła, że 60% badanych przyznało, że zdrowe warunki w domu, w tym odpowiednia jakość powietrza, są dla nich bardziej istotne niż przed pandemią.

Jeden na trzech posiadaczy urządzeń smart home ma w swoim domu inteligentne rozwiązanie dbające o powietrze w pomieszczeniach.

Inteligentny dom to bezpieczny dom?

Wśród całej gamy rozwiązań smart home dużą popularnością (korzysta z nich aż 47% użytkowników) cieszą się alarmy i czujniki bezpieczeństwa.

Niemal co czwarta osoba, która nie posiada urządzenia inteligentnego domu, mogłaby się zdecydować na zakup z zamiarem zapewnienia bezpieczeństwa domu bądź mieszkania i ich mieszkańców. Jednocześnie aż 52% badanych zgodziło się, że w trakcie pandemii ta kwestia stała się ważniejsza niż przedtem.

- Przeprowadzone badanie wykazało, że pandemia pozytywnie wpłynęła na popularność rozwiązań smart home – komentuje Fred Potter, założyciel Netatmo – Już od 10 lat staramy się odpowiadać na potrzeby użytkowników, a wyniki dowodzą, że najważniejszymi z nich wciąż pozostają chęć oszczędności oraz poprawy komfortu. Inteligentny dom tym właśnie się cechuje, dlatego rozwiązania te znalazły tak wielu nabywców w ciągu ostatniego roku.

Metodologia badania

Przedstawione dane pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego w Polsce w maju 2021 roku przez firmę SW Research dla Netatmo, metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1053 osób.

