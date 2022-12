W święta da się skosztować wszystkiego i przy tym jeść zdrowo! To możliwe pod warunkiem, że podziemy do sprawy z rozsądkiem (fot. Shuterstock)

Boże Narodzenie, jedno z największych świąt chrześcijańskich, to również piękna tradycja, radość rodzinnych spotkań i jednocześnie czas długiego wspólnego biesiadowania, w który dla wielu z nas wpisana jest już z góry porażka dietetyczna, czyli przysłowiowe +2 kg obywatela więcej. Czy tak musi być, nawet jeśli tego nie chcemy?

Uznaje się, że co roku przybywa nam średnio 0,5 kg, co przekłada się w rozliczeniu dziennym na tylko 20 kcal więcej ponad nasze zapotrzebowanie kaloryczne. Co to jest 20 kcal? Niecała kostka gorzkiej czekolady, niepełna połówka jabłka, bardzo płaska łyżeczka cukru, 10 rzodkiewek… Wielu produktów nawet w ten sposób nie zmierzymy. Kalorie są podstępne – łatwo dorzucić kilka ponadprogramowych, trudniej zgubić nadmiar.

Świąteczne pokusy

Święta i spotkania rodzinne są zazwyczaj czasem ogniowej próby dla osób będących na diecie i pokusą dla łasuchów. Nic w tym dziwnego. Jedzenie jest czynnością społeczną, więc chętniej nakładamy sobie na talerz dodatkową porcję w miłym towarzystwie, gdy nie trzeba się spieszyć, w luźnej atmosferze. Dania świąteczne mają jeszcze tę specyfikę, że przygotowujemy je raz w roku i często na nie czekamy. Naprawdę trudno nie skosztować barszczu z uszkami przygotowanego według rodzinnej receptury babci, ciocinej kutii, makowca mamy albo pierniczków szczodrze udekorowanych przez najmłodsze pokolenia fantazyjnymi maziajami lukru i czekolady, posypanych obficie i od serca kolorowymi groszkami.

Nie bój się piernika!

W tym czasie dobrze jest nie popadać w skrajności – z których na jednym końcu mamy postawę „jem wszystko i odchudzam się od Nowego Roku”, a na drugim „w tym roku rezygnuję ze spotkania z rodziną, bo nie wytrzymam presji”. W zimie, gdy jest ciemno i zimno, a nasze organizmy atawistycznie domagają się uzupełniania tkanki tłuszczowej, trzeba naprawdę ogromnej siły woli i heroizmu, żeby rzucić się od razu 1 stycznia w wir ćwiczeń i drakońskich diet. Każdy dzień zwłoki i odstępstwo od naszych postanowień traktujemy podświadomie jako porażkę, a kumulacja porażek to na mecie poddanie się i rezygnacja wraz z wnioskiem na przyszłość „jak zwykle się nie udało”.

Z drugie strony, można natknąć się w mediach na różne zwierzenia i rady, żeby unikać spotkań rodzinnych, kiedy są z różnych powodów niewygodne (bo za dużo pytań osobistych, za duża presja, zbyt słaba silna wola, trudno odmówić kolejnych potraw itp.), i zawalczyć o siebie oraz swój spokój. To też złudna droga – ucieczka nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem (prędzej czy później uśpione demony powrócą i do tego ze zdwojoną mocą), a egoizm zazwyczaj ma dwa końce: przez chwilę jest nam błogo i dobrze, ale gdzieś w tle kołacze się myśl o tych, których zawiedliśmy, bo na nas czekali i się nie doczekali.

I tak źle, i tak niedobrze – niezdrowo się obwiniać, szkoda uciekać, dlatego lepiej wcześniej sprawę przemyśleć i podejść racjonalnie do tematu. Okazuje się, że w święta można skosztować wszystkiego i przy tym jeść zdrowo. Należy jednak podejść z rozsądkiem, a nie obawą, do świątecznego stołu.

Dietetyk radzi

Monika Stromkie-Złomaniec, dietetyk kliniczny, ekspert Core Teamu, podpowiada kilka sprawdzonych trików, dzięki którym – jeśli nam zależy na zachowaniu dotychczasowej wagi – możemy zawalczyć o sylwetkę, nie tracąc jednocześnie zbyt wiele z radości wspólnego świętowania przy stole.



1. Nakładaj na talerz małe porcje. Możesz spróbować wszystkiego, na co masz ochotę, ale cały szkopuł, by się nie przejeść, tkwi w ilości. Porcje powinny być degustacyjne, 1-2 łyżki bigosu, 2 pierogi, 1 łyżka kutii itp.



2. Zrezygnuj z chleba, ziemniaków, ryżu lub nakładaj ich na talerz odrobinę. To zbędne „zapychacze” i nośniki niepotrzebnych kalorii. To szczególnie trudne, gdy pojawiają się kopytka czy kluski śląskie, których na co dzień nie jadasz, ale wtedy stosujemy zasadę nr 1 i wszystko działa.



3. Nie rezygnuj z warzyw. Poza sałatką jarzynową, ćwikłą z buraków i marynowanymi grzybkami zadbaj, aby na stole znalazła się prosta sałatka na bazie listków szpinaku, roszponki, rukoli czy sałaty lodowej. Wystarczy skropić ją octem jabłkowym i olejem rzepakowym lub dodać kilka posiekanych suszonych pomidorów. Dodatkowa porcja błonnika zrobi dobrze naszym jelitom, a jednocześnie spowoduje, że cukier zawarty w daniach będzie się wolniej uwalniał, dzięki czemu unikniemy nagłego wystrzały insuliny i równie szybkiego spadku cukru – dłużej zachowamy uczucie sytości, co pomoże nam powstrzymać się od ciągłego dokładania sobie, zwłaszcza słodkości.



4. Zadbaj o przerwy między posiłkami. U wielu osób jedzenie w święta to… jeden posiłek, który zaczyna się rano, a kończy wieczorem. Warto trzymać się swojej dotychczasowej rutyny i jeść co 2-3 h, oczywiście korzystając z tego, co mamy na stole. Taka kontrola pomoże nam powstrzymać się przed nieświadomym podjadaniem tego, co mamy pod ręką.



5. Zrezygnuj z kupnych słodyczy, postaw na domowe wypieki, ale z umiarem. Porcję ciasta czy kilka pierników traktuj jak posiłek, nie zjadaj go zaraz po obiedzie jako deser. Powiedzmy, że dwa posiłki w ciągu dnia składające się ze słodkości są w porządku. Takiej zasady możemy trzymać się w dni świąteczne.



6. Jeśli sięgasz po alkohol, to wybierz wino, najlepiej wytrawne lub półwytrawne, zamiast słodkich nalewek, likierów czy piwa, które jest bardzo kaloryczne i ma wysoki indeks glikemiczny (250-340 kcal/0,5 l i IG: 110!).



7. Znajdź czas na rodzinny spacer! To sposób, aby choć na godzinę odejść od stołu i przy okazji spalić trochę spożytych kalorii. Posłuchaj najmłodszych, którzy nie mogą usiedzieć przy stole i chcieliby pojeździć na sankach, ulepić bałwana lub po prostu pobiegać na świeżym powietrzu, albo zrób najlepszy z możliwych prezent swojemu psu – wyprowadzając go na długi, świąteczny spacer. Nawet niewielki ruch na świeżym powietrzu dobrze wpłynie na trawienie.

Co można jeszcze dodać?

8. Rzuć się w wir świątecznych przygotowań. Sprzątanie, trzepanie dywanów, mycie okien, gotowanie (bez podjadania ;-)), nakrywanie do stołu – to swoista gimnastyka i… utrata kalorii. Każdy znajdzie dla siebie zajęcie odpowiadające jego umiejętnościom i możliwościom. A z doświadczenia gospodyń domowych wiemy, że im więcej zrobisz, tym bardziej doceniasz chwilę odpoczynku i stracisz ochotę na jedzenie – apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale czasem spada wraz ze zmęczeniem.

9. Bądź mądrze asertywny. Nie rezygnuj z rodzinnego spotkania w trosce od dobre samopoczucie babci, która nie zniesie odmowy zjedzenia kolejnego kawałka ciasta. Twoja nieobecność na pewno nie poprawi jej humoru. Babcia miała kiedyś mniej lat i niewątpliwie był taki czas, że dbała o sylwetkę - jest szansa, że zrozumie. Wyjaśnij spokojnie, dlaczego dnie chcesz lub nie możesz czegoś zjeść. Pomyśl, czy chęć nakarmienia całego świata i uzyskanie pochwały nie jest wołaniem o uwagę. Miłość i zainteresowanie można okazać bliskim również w inny sposób: rozmową, wspólną zabawą czy spacerem. Sposobów jest wiele – na pewno znajdziesz ten najlepszy.

Zdrowych świąt Bożego Narodzenia!

- Święta to wyjątkowy czas. Starajmy się nie przejadać, ale też nie traktujmy tego czasu jak zagrożenia dla naszej sylwetki i zdrowia. Boże Narodzenie jest raz w roku, a cały okres okołoświąteczny to tylko kilka dni. Jeśli sumiennie pracujemy na co dzień, dbamy o wartościowe posiłki, to dwa-trzy dni świąteczne nie sprawią, że wszystko legnie w gruzach - uspokaja dietetyczka.

Dlatego wszystkim życzymy spokojnego, rodzinnego, smacznego i przede wszystkim zdrowego świętowania – nie męczmy naszych żołądków i nie przeciążajmy głów wyrzutami sumienia czy obawami.