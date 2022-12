Na nawierzchni nie może zalegać zbyt gruba warstwa śniegu. To bardzo niekorzystne, gdyż na styku dolnej warstwy pokrywy śnieżnej i wierzchniej kostki betonowej może pojawić się lód. Foto. Materiały Prasowe Firmy

Kostki i płyty betonowe to niesłychanie wytrzymałe materiały do budowy alejek i podjazdów w otoczeniu domu, które wymagają minimalnych zabiegów konserwacyjnych. Aby zachowały swój wygląd jak najdłużej, najlepiej wręcz unikać niektórych zabiegów w czasie zimy. Sprawdź jakich.

Zima to okres w roku, gdy nawierzchnia betonowa jest szczególnie narażona na uszkodzenia. Wynika to z warunków pogodowych, czyli między innymi dużych wahań temperatur i w związku z tym częstego rozmarzania i zamarzania wody. Najczęściej jednak nawierzchnię uszkadzamy sami, stosując do jej odśnieżania nieodpowiednie środki oraz narzędzia.

Sól to największy wróg dla nawierzchni wokół domu

Gdy spadnie biały puch, w pierwszym odruchu sięgamy po sól drogową. To jednak spory błąd, ponieważ co prawda, pozwala ona szybko i tanio roztopić niechciany śnieg, jednak może również trwale popsuć estetykę nawierzchni. Sól drogowa jest agresywnym środkiem, który pozostawia po sobie ślady. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że po wyschnięciu na nawierzchni alejek i podjazdów, pojawią się białe wykwity.

Zresztą nie tylko na nich, bo w ten sposób możemy również uszkodzić swoje obuwie czy ubranie. Sól drogowa jest również szkodliwa dla roślin i zwierząt domowych, dlatego lepszym, ale nieco droższym sposobem jest użycie chlorku magnezu. Usuwa on śnieg i lód, nie pozostawiając przy tym błota pośniegowego, a jednocześnie jest bezpieczny dla płyt betonowych i kostki brukowej oraz naszych czworonogów. Są jednak także inne sposoby na pozbycie się niechcianego białego puchu!

Zalegający śnieg też nie służy nawierzchniom brukowym

Śnieg możemy usunąć z nawierzchni także z użyciem narzędzi. Czynność tę można potraktować jako trening cardio, który jest korzystny dla zdrowia. W ciągu godziny odśnieżania możemy spalić nawet około 500 kcal!

Jeśli zdecydujemy się na właśnie taką metodę walki z białym puchem, to niezwykle ważna jest regularność. Na nawierzchni nie może zalegać zbyt gruba warstwa śniegu.

To bardzo niekorzystne, gdyż na styku dolnej warstwy pokrywy śnieżnej i wierzchniej kostki betonowej może pojawić się lód. Częste zmiany temperatury w okolicy 0°C powodują zamarzanie i rozmarzanie wody, co może prowadzić do uszkodzenia struktury kostki czy płyty betonowej.

Do odśnieżania mechanicznego trzeba również dobrać odpowiednie narzędzia. Przede wszystkim nie powinny one uszkadzać warstwy wierzchniej nawierzchni.

Należy więc unikać narzędzi metalowych z ostrymi końcówkami, gdyż mogą one powodować powstawanie rys, czyli uszkodzeń warstwy wierzchniej. Z czasem mogą się one pogłębiać i doprowadzić nawet do pękania kostek czy płyt.

Dlatego przy odśnieżaniu zaleca się używanie łopat wykonanych z tworzywa, które są nie tylko skuteczne, lecz także bezpieczne dla odśnieżanej nawierzchni.

Jak zabezpieczyć nawierzchnie betonowe przed pierwszym śniegiem?

Skoro już wiemy, jak bezpiecznie odśnieżać nawierzchnię betonową tak, aby na wiosnę znów wyglądała idealnie, to zanim spadnie biały puch warto zadbać jeszcze o dwie rzeczy. Przede wszystkim należy oczyścić kostkę z liści i zabrudzeń, umyć ją i poddać konserwacji.

Pierwsze z tych działań znacząco ułatwi odśnieżanie zimą, gdyż dzięki temu do śniegu nie będą się przyklejać niezgrabione i gnijące liście. Drugie natomiast pozwoli jeszcze lepiej zabezpieczyć kostkę i polega na zastosowaniu dedykowanego impregnatu.

Na przykład Polbruk Efekt nie tylko zmniejsza nasiąkliwość nawierzchni, co jest bardzo ważne w sezonie zimowym, ale również ogranicza jej podatność na zabrudzenia spowodowane choćby solą drogową, którą wnosimy na butach z ulicy.

Impregnacja kostki brukowej to prosty zabieg, który powinno się przeprowadzać po upływie roku lub dwóch lat od jej ułożenia, pod warunkiem, że na nawierzchni nie ma już wykwitu. Gwarantuje on ochronę przez trzy do czterech lat.

Warto stosować się do tych interwałów czasowych, gdyż dzięki temu będziemy mogli jeszcze skuteczniej dbać o nawierzchnie alejek, podjazdu czy tarasu w czasie zimy, a w konsekwencji dłużej cieszyć się ich nienaganną estetyką!