Olej rzepakowy jest popularnym i stosowanym powszechnie olejem roślinnym nie tylko w Polsce i w całej Europie. Znany jest także w Chinach, Indiach czy Kanadzie, a więc wszędzie tam, gdzie rzepak jest ważnym elementem lokalnej produkcji rolniczej. Olej rzepakowy jest obecnie uznany za najzdrowszy.

Duże znaczenie dla uzyskania tego wartościowego oleju miało wyhodowanie bezerukowych odmian rzepaku, cechujących się obniżoną poniżej 2% zawartością kwasu erukowego w oleju. Olej rzepakowy charakteryzuje się najbardziej korzystnym pod względem żywieniowym składem, ma mało kwasów nasyconych (6-7%), zawiera dużo fitosteroli i tokoferoli, więcej niż w innych znanych olejach. Charakteryzuje się dużą zawartością kwasu oleinowego 63% oraz kwasów wielonienasyconych, a stosunek kwasów omega 6 do omega 3 wynosi 2:1 i uznany jest za prawie idealny z punktu widzenia potrzeb żywieniowych.

Czy olej rzepakowy jest bezpieczny?

Bezpieczeństwo jest jedną z tych cech, która charakteryzuje zdrowotność żywności. Oznacza ono brak jakichkolwiek zagrożeń chemicznych, mikrobiologicznych, mechanicznych czy radiacyjnych zarówno po jednorazowym jak i długotrwałym spożywaniu. Szkodliwe dla zdrowia związki chemiczne stanowiące zanieczyszczenia występujące w żywności mają różnorakie pochodzenie. Mogą to być: substancje naturalnie występujące w surowcach, substancje wchłonięte ze środowiska naturalnego, ponadnormatywne pozostałości nawozów i środków ochrony roślin, substancje powstałe w czasie przetwarzania lub wprowadzone w procesie technologicznym, substancje migrujące z urządzeń, zbiorników i opakowań, substancje wytworzone w żywności przez drobnoustroje. Zanieczyszczenia zagrażają zdrowiu konsumentów, jednocześnie ich obecność w żywności może być poważną sytuacją kryzysową dla przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, którego obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim klientom.

Tradycyjne metody pozyskiwania olejów z nasion oleistych to tłoczenie i wymywanie tzw. ekstrakcja. Oleje po wytłoczeniu na gorąco oraz po ekstrakcji wymagają oczyszczania tj. rafinacji chemicznej lub fizycznej, w wyniku czego otrzymuje się właśnie oleje rafinowane. Głównym celem oczyszczania jest usunięcie związków negatywnie wpływających na jakość i bezpieczeństwo produktu, w tym na pogorszenie cech sensorycznych i trwałości przechowalniczej.

Oleje tłoczone na zimno w porównaniu do olejów rafinowanych mogą zawierać więcej związków niepożądanych, w tym zanieczyszczeń chemicznych, które są częściowo lub całkowicie usuwane w procesie rafinacji chemicznej. Rafinacja zabezpiecza bowiem oleje przed zawartością m.in. produktów utlenienia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, produktów hydrolizy, pozostałości metali toksycznych As, Hg, Pb, Cd, pozostałości środków ochrony roślin (pestycydów chloro- i fosforoorganicznych), dioksyn, związków dioksynopodobnych i polichlorowanych bifenyli, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) czy mikotoksyn. Nie znaczy to oczywiście, że olej tłoczone na zimno muszą zawierać tego typu substancje, ale warto o tym pamiętać wybierając sprawdzonego i uznanego producenta, który jest w stanie zapewnić nam produkt faktycznie najwyższej jakości.

Oleje rafinowane natomiast mogą zawierać związki powstające w trakcie rafinacji, do których zaliczamy m.in. estry monochloropropandiole (tzw. 3-MCPD), problem ten dotyczy głównie jednak oleju palmowego. Biorąc pod uwagę aktualną strukturę spożycia olejów jadalnych w Polsce, w której dominuje olej rzepakowy, jesteśmy jako społeczeństwo w grupie najniższego ryzyka.

Czy polski olej rzepakowy jest zatem bezpieczny?

Przewaga oleju rzepakowego produkowanego w Polsce wynika z technologii stosowania niższej temperatury w trakcie procesu rafinacji. Ponadto wszystkie zakłady tłuszczowe w Polsce cechują się zintegrowanym procesem tłoczenia i rafinacji, utrzymując niską zawartość produktów rozkładu w całym łańcuchu produkcji. Oczywiście zarówno oleje tłoczone na zimno jak i oleje rafinowane narażone są m.in. na obecność ftalanów i olejów mineralnych pochodzących ze skażonego środowiska, ze środków transportu, zbiorników, rurociągów, materiałów opakowaniowych, czy środków i substancji pomocniczych stosowanych przy produkcji żywności. Tym niemniej, aby zweryfikować jakość krajowego oleju rzepakowego w ujęciu całego łańcucha ich dostaw, we wrześniu 2022 r. w Instytucie Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zrealizowano badanie oceny bezpieczeństwa olejów rzepakowych dostępnych na rynku w Polsce. W żadnym z analizowanych olejów rzepakowych nie stwierdzono pozostałości metali toksycznych, mikotoksyn, dioksyn i związków dioksynopodobnych, ftalanów i WWA. Stwierdzone natomiast poziomy zawartości estrów 3-MCPD i estrów glicydolu w olejach rafinowanych oraz nasyconych olejów mineralnych (MOSH) zarówno w olejach tłoczonych jak i rafinowanych były bardzo niskie – zdecydowanie poniżej obowiązujących limitów. Co równie ważne, nie odnotowano obecności zawartości aromatycznych olejów mineralnych w badanych olejach powyżej poziomu detekcji metody.

Często poziom zanieczyszczenia chemicznego olejów jest bardzo zróżnicowany, zależny od gatunku oleju, partii oleju, miejsca pochodzenia, co z kolei jest związane z dużą zmiennością w skażeniu surowca olejarskiego. W związku z wykazanymi w ramach przeprowadzonych badań poziomami poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń można stwierdzić, że olej rzepakowy dostępny na polskim rynku jest bezpieczny.

Publikacja finansowana z Funduszu Promocji Roślin Oleistych