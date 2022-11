Gdy temperatura obniży się do zera, to sygnał, że definitywnie kończy się sezon prac budowlanych. Trzeba jednak pamiętać, kończy się on nawet nieco wcześniej, szczególnie przy wykonywaniu termoizolacji domu. Czy można prowadzić prace termoizolacyjne późnią jesienią?

Dom ociepla się warstwą z płyty styropianowej, gdy temperatura na zewnątrz wynosi od 5 do 25 stopni Celsjusza.

Inwestorzy mocno ryzykują, odwlekając ocieplenie domu na późną jesień, a spadki temperatury bywają nieprzewidywalne.

Jeśli jest ryzyko, że nie zdążymy z pracami ociepleniowymi, gdyż temperatura może spaść poniżej +5 stopni Celsjusza, lepiej w ogóle ich nie zaczynać i odłożyć do wiosny.

Układanie warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych powinno przebiegać w pewnych widełkach temperaturowych. To zakres między +5 stopni Celsjusza a +25 stopni Celsjusza. Nie wskazane są ani temperatury poniżej dolnej granicy, ani powyżej górnej.

Planowanie docieplenia domu jesienią jest zbyt ryzykowne

Warto zaznaczyć, że planowanie rozpoczęcia prac dociepeniowych domu nie skończy się dobrze. Przy napiętych terminach ekip dociepleniowych trzeba liczyć się z koniecznością przełożenia robót na później i nie może to być późna jesień,

Mamy tendencję do ryzykowania, a nuż się uda, przy planowaniu robót, tymczasem, gdy temperatura jest nieprzewidywalna, chociażby jak w tym roku, gdy na przełomie października i listopada mamy po kilkanaście stopniu na plusie, łatwo możemy wpaść w pułapkę i zostać z połową wykonanej izolacji cieplnej - mówi Dariusz Pruszkowski, doradca techniczny w firmie Styropmin.

Dla późniejszej efektywności termoizolacji przerwanie prac i dokończenie ich po kilku miesiącach jest wyjątkowo niewskazane. Układanie płyt styropianowych - niezależnie od tego, czy są to płyty fasadowe, przeznaczone do ocieplania dachów płaskich, czy do izolacji fundamentów i piwnicy powinno przebiegać sprawnie i mniej więcej w tych samych warunkach.

Podłoże musi być równe i oczyszczone, a każda zwłoka czy dłuższa przerwa oznacza konieczność ponownego przygotowania podłoża. Wszystkie użyte materiały budowlane powinny mniej więcej tak samo pracować np. wiązać w przypadku zaprawy klejowej używanej do montowania styropianu, a to jest możliwe, gdy pochodzą z jednej partii i są używane w tych samych warunkach pogodowych. I wreszcie płyty styropianowe nie powinny pozostawać zbyt długo nieosłonięte, niekorzystnie bowiem na nie wpływa oddziaływanie promieni słonecznych.

Lepiej odłożyć termoizolację domu do wiosny

- Samo określenie przedziału temperatur, w jakich możemy wykonywać termoizolację, ma na celu stworzenie optymalnych warunków, to znaczy takich w których właściwości materiałów budowlanych są w stu procentach wykorzystywane. To jedna strona medalu. Druga - to tempo prac. Przerwa na zimę nie jest dobrym rozwiązaniem, układanie izolacji cieplnej to robota na raz, od początku do końca - podkreśla Pruszkowski.

Jeśli zatem istnieje ryzyko, że nie zdążymy z pracami, bo temperatura może spaść poniżej +5 stopni, lepiej w ogóle ich nie zaczynać. I po prostu odłożyć do wiosny. Jeśli mamy już kupiony styropian, warto obejrzeć paczki i sprawdzić, czy fabryczne opakowania nie są uszkodzone oraz przygotować miejsce do przechowywania.

Choć nikt nie lubi przedłużających się budów czy remontów, niektórych prac lepiej nie przyspieszać. W domu będziemy mieszkać przez lata i wszelkie niedoróbki czy błędy, wynikające chociażby z pośpiechu, odczujemy na własnej skórze i - jak w przypadku termoizolacji - także we własnym portfelu.

Prawidłowo wykonana izolacja cieplna sprawia, że więcej ciepła zostaje w domu, a to oznacza, że potrzebujemy mniej energii do jego wyprodukowania. Mniej zużytej energii to niższe rachunki i rzecz jasna korzyść dla środowiska.

Harmonogram i kosztorys ocieplenia domu

Tempo, w jakim przebiega budowa, w największej mierze zależy od dobrego planu. I to powinna być podstawa - zawsze sprawdźmy, kiedy jakie roboty mogą być wykonywane i na tej podstawie stwórzmy harmonogram.

Druga niebagatelna kwestia to pieniądze. Zróbmy kosztorys i zaplanujmy finansowanie, najlepiej z małym buforem na nieprzewidziane wydatki. Warto też zawczasu poszukać sprawdzonej ekipy budowlanej i zarezerwować termin.

Ale gdy jakaś nieprzewidziana zmiana, np. pogody, miałaby się odbić na jakości wykonania, lepiej się wstrzymać i poczekać na odpowiedni moment.