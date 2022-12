Przed rozpoczęciem prac budowlanych zawsze dobrze jest mieć przygotowany plan. W obecnych czasach jest to ważne, gdyż niewłaściwe decyzje mogą być kosztowne. Foto. Shutterstock

Wzrost cen i niestabilna sytuacja na rynku powodują, że weryfikujemy dotychczasowe plany dotyczące budowy lub remontu domu. Z drugiej strony nie chcemy już odkładać budowy domu na później. Ważne więc, żeby przygotować dobry plan działania i wybrać odpowiednie rozwiązania.

Własny dom to marzenie wielu Polaków. Budowa od zera, wykończenie surowego budynku lub termomodernizacja, szczególnie w trudnych czasach, stanowią wymagające zadanie. Na inwestycję w nieruchomość możemy jednak patrzeć nie tylko przez pryzmat posiadania swojego „M” i poprawy komfortu życia, lecz również traktować ją jako dobry sposób na ulokowanie środków finansowych.

Pytanie „czy budować” zamienia się więc często w „jak”? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy budowie i remoncie domu.

Najpierw planowanie a później budowanie

Przed rozpoczęciem prac budowlanych zawsze dobrze jest mieć przygotowany plan. W obecnych czasach jest to szczególnie ważne, gdyż niewłaściwe decyzje mogą być bardzo kosztowne.

Na użytkowanie budynku przez cały okres jego „życia” i związane z tym wydatki istotny wpływ mają okna, drzwi zewnętrze i brama garażowa. Zabezpieczają one dom przed stratami ciepła, chronią przed włamaniem i hałasem.

Jak można tu zaoszczędzić? Najlepiej postawić na dobrej jakości produkty od solidnego producenta. Choć zakup takich rozwiązań będzie droższy, to zapewniają one komfort obsługi, trwałość i pozwalają na oszczędności w rachunkach za ogrzewanie. W przeciwieństwie do wątpliwej klasy wyrobów, które po kilku latach trzeba będzie wymienić, ponosząc przy tym dodatkowe wydatki.

Ceny są nieprzewidywalne, dlatego trudno podjąć decyzję, kiedy dokonać zakupu stolarki otworowej: okien, drzwi i bramy garażowej dla swojej inwestycji. Dobrym rozwiązaniem jest więc skorzystanie z atrakcyjnych okazji cenowych oraz wybór kompletu stolarki od jednego producenta. Dlaczego to takie ważne?

Żeby przeprowadzić termomodernizację domu jak najbardziej oszczędnie, możemy sięgnąć po dofinansowanie z programów rządowych. Można też skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Fot. mat. prasowe Krispol

– Podczas budowy lub remontu znaczenie ma nie tylko założony budżet, ale i czas. Gdy wybierzemy kompletny zestaw stolarki, zyskujemy profesjonalny pomiar na budowie, dostawę i montaż wszystkich produktów w jednym terminie, co przyspiesza realizację prac. Mamy też pewność, że wszystkie rozwiązania będą ze sobą spójne pod względem wyglądu i technologii – mówi Radosław Gibki z firmy Krispol.

Buduj tak aby zmniejszyć straty ciepła i energii

Większość domów jednorodzinnych w Polsce wymaga kompleksowej termomodernizacji. W przypadku nowego budownictwa osiągnięcie dobrych standardów energetycznych nie stanowi problemu, jednak termomodernizacja starego domu może okazać się sporym wyzwaniem.

Przy budowie i remoncie nie warto tracić energii – zarówno dosłownie, jak i w przenośni. Najlepsze efekty daje wyposażenie budynku w komplet nowoczesnych rozwiązań, jak np. ogrzewanie pompą ciepła, wentylacja mechaniczna oraz energooszczędna stolarka. Dzięki temu zyskamy oszczędność przez cały czas eksploatacji domu. Nie zawsze jednak (zwłaszcza przy termomodernizacji starszych obiektów) jest to możliwe.

Kluczowe znaczenie ma zatem właściwy dobór stolarki otworowej oraz jej prawidłowy montaż. Czy musimy zawsze decydować się na najdroższe rozwiązania? Nie, rodzaj i parametry stolarki powinny być przede wszystkim dopasowane do specyfiki inwestycji i spełniać obowiązujące dla okien, drzwi zewnętrznych oraz bram garażowych Warunki Techniczne.

Pozyskaj jak największe dofinansowanie aby obniżyć koszty budowy

Aby przeprowadzić termomodernizację domu jak najbardziej oszczędnie, możemy sięgnąć po dofinansowanie z programów rządowych. Można też skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej.

Jest to ulga podatkowa, która polega na możliwości obniżenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez odjęcie od niej kosztów termomodernizacji budynku (w tym m.in. wymiany okien, drzwi zewnętrznych oraz bramy garażowe).

Dzięki temu, zmniejszeniu ulega zobowiązanie podatkowe. Zgodnie z zasadami przyznawania ulgi termomodernizacyjnej w 2022 roku, kwota odliczenia może wynosić maksymalnie 53 000 zł. Dotyczy to wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w już istniejących budynkach, których właścicielem jest osoba korzystająca z ulgi.

Szerokie możliwości wsparcia termomodernizacji daje również rządowy program „Czyste Powietrze”, który od 2023 roku ma funkcjonować na nowych zasadach, dzięki czemu będzie bardziej dostępny dla beneficjentów, a kwoty dofinansowania ulegną zwiększeniu.

Żeby uzyskać wsparcie z „Czystego Powietrza”, wykorzystane w ramach inwestycji produkty powinny spełniać określone wymagania w zakresie energooszczędności – znajdować się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów. Przed wyborem konkretnego wyrobu sprawdźmy więc, czy umieszczony jest on w tym katalogu.

Inwestować w budowę lub remont domu czy poczekać? Inwestować, ale z głową. Oszacujmy więc swoje możliwości budżetowe, przygotujmy plan działania i wybierzmy rozwiązania, które będą pracować na oszczędności, ograniczając straty z budynku cennej energii.

Do tego postarajmy się o dofinansowane, które pozwoli zmniejszyć koszty inwestycji. Dzięki temu zyskamy ciepły i trwały dach nad głową, czyli coś co szczególnie w trudnych czasach jest nie do przecenienia.