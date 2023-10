W sieci można znaleźć najróżniejsze przepisy na napoje alkoholowe na bazie śliwek. Zanim przystąpisz do działania, sprawdź, czym różni się śliwowica od śliwkówki czy nalewki ze śliwek. Różnice są znaczące.

W przypadku alkoholi śliwkowych warto zorientować się w gąszczu terminów, a nawet regulacji prawnych, ponieważ drobne zaniedbanie może nas słono kosztować. Pół biedy, jeśli pomylimy tylko nazwy trunków…

Śliwowica w świetle prawa

Śliwowica to mocny (70%) napój alkoholowy, powstający w procesie destylacji, a jak podaje Gazetaprawna.pl:

W Polsce produkcja alkoholu etylowego jest dozwolona jedynie po uzyskaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez ministerstwo rolnictwa. Ten wpis wydawany jest przedsiębiorcom, którzy muszą spełnić szereg skomplikowanych warunków dotyczących zarówno kontroli jakości, bezpieczeństwa, jak i spraw związanych z akcyzą (produkcja alkoholu musi się odbywać w tzw. składzie podatkowym, pod ścisłą kontrolą celników). W praktyce oznacza to, że produkcja bimbru na własny użytek, czyli nawet w niewielkich, niehandlowych ilościach, jest prawnie zabroniona i podlega karze do roku pozbawienia wolności, a w przypadku produkcji znacznych ilości, które sugerują zamiar pokątnej sprzedaży – do dwóch lat pozbawienia wolności.

W świetle prawa destylat otrzymywany w warunkach domowych jest bimbrem, którego produkcja jest zabroniona, natomiast produkcja przemysłowo jest dozwolona.

Obecnie jedyną legalnie produkowaną i dostępną w sprzedaży śliwowicą jest śliwowica łącka, na wytwarzanie której koncesję otrzymała w 2021 r. tylko jedna firma z gminy Łącko (woj. małopolskie, powiat nowosądecki). Nie dziwi zatem wysoka cena tego trunku (ponad 150 zł za 05, l).

Paradoks śliwowicy

Wcześniej firma miała zezwolenie na produkcję śliwowicy, ale produkowała ją pod inną nazwą – „okowita z łąckich śliwek”, ponieważ jak podaje Wikipedia, „w roku 2011 Wspólny Znak Towarowy Gwarancyjny Śliwowica Łącka został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP przez Stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa i Urząd Gminy Łącko. Mogą go używać rolnicy i przedsiębiorcy produkujący i rozlewający śliwowice na terenie gminy Łącko za zgodą specjalnej kapituły”.

Nazwa „śliwowica łącka” została opatentowana, ale w tym czasie żadna wytwórnia nie miała koncesji na jej produkcję, a produkcja domowa była zabroniona.

Na tym właśnie polega paradoks tego trunku: mimo iż nie był on legalny w produkcji, to śliwowica łącka w 1992 r. została zaliczona przez wojewódzkiego konserwatora zabytków do niematerialnego dobra kultury, a jak wskazuje rejestr produktów regionalnych MRiRW 10.10.2005 została wpisana na listę produktów regionalnych prowadzoną przez ministerstwo.

Krótka historia śliwowicy łąckiej

Uzasadnieniem tego faktu jest niewątpliwie długoletnia tradycja produkcji tego trunku, sięgająca według niektórych źródeł nawet XII w.

Ministerstwo w opisie produktu o nazwie „Śliwowica łącka” wpisanego na listę produktów tradycyjnych podaje:

Jak wynika z przekazów historycznych uprawa śliwek w rejonie łąckim znana była już w XII wieku. Suszone owoce transportowano drogą wodną do innych krajów Europy (Ziobrowski, 1949), popularne było również wytwarzanie powideł. Brak jest jednak bliższych informacji z tego okresu czy znano już na terenie łąckim technologię „upłynniania” śliwek (Kurzeja, 1979). W XVII i XVIII wieku istniały już duże sady śliw i jabłoni. Przypuszcza się, że część owoców przeznaczona była na produkcję śliwowicy (Stamirski, 1966). W roku 1830 zamieszkał w Łącku sekretarz dóbr komunalnych, założył szkółkę drzew owocowych, a nowe odmiany śliw, jabłoni i gruszek sprzedawał nawet poza granicami Polski (Ziobrowski, 1949).

Natomiast portal poświęcony tradycji śliwowicy uzupełnia te informacje:

W latach 1882-1913 na terenie gminy znajdowała się wytwórnia śliwowicy, której właścicielem był Samuel Grossbard. W roku 1913 gorzelnia wyprodukowała rekordową ilość śliwowicy, nazywanej „pejseczną” – było to 15.000 l. Technika pędzenia śliwowicy zapoczątkowana przez Grossbardów przetrwała po dziś dzień wśród mieszkańców gminy Łącko. Po wojnie zaczęła funkcjonować druga nazwa śliwowicy – „krasilica” termin ten utworzono od słynnego góralskiego powiedzenia, umieszczanego na etykietach: „Daje krzepę krasi lica nasza łącka śliwowica".

Jak wspominaliśmy wcześniej obecnie legalną produkcję i sprzedaż śliwowicy łąckiej prowadzi jedna firma z regionu, a rolnicy i drobni producenci czekają na wprowadzenie ustawy o destylatach owocowych i nalewkach, której projekt jest przygotowany, ale nie doczekał się głosowania w Sejmie.

Zatem na razie przepisu na śliwowicy nie podajemy.

Trudno też wierzyć tym, którzy chwalą się, że podają na nią przepis, bo albo robią to nielegalnie, albo najzwyczajniej w świecie mylą pojęcia, nazywając śliwowicą śliwkówkę czy nalewkę ze śliwek, które można z powodzeniem przygotować w domu.

Śliwowica, śliwkówka, nalewka ze śliwek – czym się różnią?

Oczywiście, nalewkę ze śliwek można przygotować zupełnie legalnie i podobnie, jak każdą inną nalewkę z owoców. Jeśli zaś chodzi o produkty tradycyjne, to obecnie na liście MRiRW zarejestrowanych jest 7 alkoholi śliwkowych: 3 śliwowice, 3 nalewki i jedno wino śliwkowe.

W opisie nalewka ze śliwek z Dębiny (woj. zachodniopomorskie) zarejestrowanej w 2006 r. czytamy:

Jan Cieślik w książce Domowy wyrób win owocowych – miodów pitnych – wódek – likierów – coctaili wydanej w 1967 roku na stronie 233 podaje: (…) wyrabiając zaś domowe wódki, nalewki lub likiery można nie tylko wybrać najbardziej ładne, aromatyczne i świeże owoce, ale także sporządzić napój, który pod względem intensywności zapachu i smaku, stopnia słodyczy i kwasowości oraz innych cech charakterystycznych będzie osobiście odpowiadał. Ten sam autor na stronie 356 powyższej książki rozróżnia, w zależności od sposobu wyrobu 3 typy wódek śliwkowych, a mianowicie: 1. Śliwowicę (…) 2. Śliwówkę (…) 3. Nalewkę śliwkową.

We wspomnianym „Domowym wyrobie win owocowych…” autor tak definiuje poszczególne rodzaje wódek śliwkowych:

„Śliwowica to „naturalna wódka wytrawna, otrzymana przez fermentację śliwek z cukrem lub bez, oddestylowanie wytworzonego spirytusu śliwkowego w aparacie destylacyjnym i dłuższe leżakowanie tego spirytusu w beczkach dębowych. Śliwkówka (również śliwkowa lub śliwowa) słodzona lub słodka, otrzymana ze zmieszania soku śliwkowego ze spirytusem, cukrem, wodą oraz innymi składnikami. Nalewkę śliwkową o różnym stopniu słodyczy, uzyskaną przez macerację śliwek spirytusem i dodanie do otrzymanego nalewu spirytusu, cukru, wody i innych składników aromatycznych”.

Dowiadujemy się też, że przed wojną najlepiej znana była śliwowica, natomiast śliwówki i nalewki śliwkowe były mało znane i nieczęsto produkowane, jednak autor zachęca: „znaczenie korzystniej i z mniejszym wkładem pracy można w domu sporządzić nalewkę śliwkową, która odpowiednio sporządzona może jakościowo dorównać wódce otrzymanej z soku”.

Taki opis nalewki ze śliwek z Dębiny podaje MRiRW:

Właściwy przepis na Nalewkę ze śliwek z Dębiny został przywieziony w rejony obecnego Województwa Zachodniopomorskiego przez jednego z mieszkańców Polski, który podczas I wojny światowej walczył jako ochotnik na froncie francusko-niemieckim. Przez kilkadziesiąt lat przepis na nalewkę był przekazywany w formie ustnej – jako rodzinna tradycja. Dopiero krótko po II wojnie światowej został utrwalony, w formie odręcznych zapisków w książce-atlasie dr. Zygmunta Łempickiego Świat i Życie – Zarys Encyklopedyczny Współczesnej Wiedzy i Kultury, Wydawnictwo Książnica-Atlas S.A., Zjednoczone Zakłady Kartograficzne i Wydawnicze T.N.S.W., Lwów 1939. Na odwrocie tablicy szóstej powyższej książki można zapoznać się z dokładnym przepisem na nalewkę z dzikich śliwek: Nalewka (…) z Dębiny: 1 funt dzikich śliwek 2 kwatery wody 1 funty cukru 1 kwatera wódki kwaterka spirytusu” Kosztuj na Wielkanoc Jak wynika z owych zapisków, jest to nalewka, którą należy przygotować i kosztować na jedno z najpiękniejszych świąt obchodzonych w Polsce – Wielkanoc. Sam autor przepisu, podaje również sugestię, że nalewka nie jest alkoholem, który pije się w większych ilościach, lecz powinno się ją jedynie kosztować.

Warto sobie zatem zapamiętać, że śliwowica, śliwkówka i nalewka śliwkowa to produkty różniące się nie tylko smakiem, lecz także sposobem przygotowania.