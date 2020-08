Czy termowane drewno sprawdzi się na tarasie i na elewacji domu?

Termowane czyli "wygrzane" rodzime drewno, takie jak sosna, buk czy jesion sprawdzą się zarówno przy wykonaniu tarasu, jak i na elewacji domu. Czym wyróżnia się termowane drewno od zwykłego?

Proces modyfikacji termicznej drewna nie jest wynalazkiem współczesności. Metoda ta pochodzi z Finlandii i była znana już w czasach Wikingów. Samo termowanie to proces polegający na poddawaniu drewna obróbce cieplnej.

Na czym polega termowanie drewna?

Dzięki zmianom w strukturze celulozy, czyli cukrów zawartych w drewnie, działanie to nadaje materiałowi zupełnie nowe parametry jakościowe. Rodzime odmiany drewna stają się bardziej odporne na działanie wody i wilgoci, a także na degradację biologiczną. Podczas termowania usuwana jest także żywica, co daje pewność, że deski nie będą narażone na powstawanie ognisk wyciekającej żywicy. Podobnie jak w przypadku tradycyjnego cukru, również celuloza ulega karmelizacji, a to oznacza, że drewno uzyskuje nowy, ciepły odcień - od miodowego do czekoladowego. – mówi Darina Lazarova, ekspert od tarasów i elewacji w JAF Polska.

Proces termowania jest również całkowicie ekologiczny – drewno poddawane jest działaniu wysokiej temperatury (między 160 a 230°C) w otoczeniu pary wodnej, bez dodatku środków chemicznych. Trwa od 48 do 96 godzin, jednak dopiero termowanie właściwe, czyli powyżej 70 godzin, może zagwarantować oczekiwaną jakość drewna.

Zalety i wady termowanego drewna?

W wyniku termowania drewno uzyskuje wiele nowych właściwości. Jak podkreśla Darina Lazarova, dzięki temu procesowi pozyskiwania jest podwyższona odporność na zmienne warunki atmosferyczne, odporność na degradację biologiczną pod wpływem grzybów, pleśni i szkodników oraz znacznie większą stabilność wymiarową dzięki redukcji wilgotności do zaledwie kilku procent.

W zastosowaniach elewacyjnych, podwyższone zostają także parametry izolacji termicznej przy jednoczesnym zmniejszeniu masy właściwej (wagi) drewna. Zmniejsza się też ryzyko powstawania naprężeń. – dodaje.

Nie oznacza to jednak, że termowanie pozbawia drewno wszelkich wad. W procesie obróbki termicznej wzrasta jego kruchość i łamliwość, dlatego drewno termowane nie powinno być stosowane jako elementy konstrukcyjne.

Warto zwrócić też uwagę na mniejszą odporność takiego drewna na działanie promieni UV. Mimo, że w procesie obróbki deski zyskują niepowtarzalną kolorystykę i jednorodne barwienie w całym przekroju, to niezabezpieczone łatwo ulegają patynowaniu, zmieniając swój wygląd – podpowiada Darina Lazarova, ekspert JAF Polska.