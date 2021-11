Czy warto już kupować styropian budowlany czy poczekać aż stanieje?

Ceny zakupu styropianu budowlanego zaczęły nawet nieznacznie się obniżać w październiku br. jednak znaczny wzrost cen paliw i gazu wpłynęły na zwiększenie kosztów produkcji styropianu. Podwyżkę cen zatrzymał niższy popyt. Lepiej już teraz kupować styropian, czy zaczekać do stycznia 2022 r.?

Czy lepiej zaopatrzyć się w styropian już pod koniec listopada br., czy poczekać na to, aż ceny materiałów budowlanych spadną na początku stycznia 2022 r.? - znalezienie odpowiedzi na to pytanie nie jest niestety takie proste.

Zanim spróbujemy sobie na nie odpowiedzieć opiszemy jak trendy cenowe w przypadku styropianu kształtowały się w październiku i listopadzie br.

Styropian trochę potaniał w październiku, ale tylko trochę

Jeżeli chodzi o październik br., to nawet hurtownicy i dystrybutorzy materiałów termoizolacyjnych zaczęli odnotowywać niewielkie spadki cen styropianu budowlanego. Dawało to nadzieje że mamy do czynienia z trendem spadkowym jeżeli przynajmniej chodzi o termoizolacje budowlaną.

- W październiku br., u producentów, którzy mieli cały czas dostęp do surowca np. Swisspor odnotowaliśmy spadek ok 10% (w stosunku do cen z września br.). Ceny mieli obniżać pozostali producenci - podkreślał Tomasz Patoka, właściciel hurtowni styropianu - styro24.pl.

Dlatego też wielu inwestorów mogło nawet nie dostrzec niewielkiego spadku cenowego styropianu, gdyż niewielu producentów zdecydowało się na obniżki.

Poza tym, "sielanka" cenowa w przypadku styropianu budowlanego nie trwała zbyt długo.

Czy ceny styropianu znów poszybowały do góry w listopadzie?

Jak podała Hurtownia Styropianu pl. ceny wahały się, i nadal wahają a producenci wciąż nie są pewni ciągłości dostaw surowca. Ponadto niektórzy producenci już podnieśli ceny styropianu budowlanego o ok. 10% w stosunku do ubiegłego miesiąca br.

Generalnie cena styropianu budowlanego zależy i będzie dalej zależała od standardowych czynników taka jak popyt wewnętrzny, dostępność surowca, kursu euro i dolara oraz cen paliw, w tym ropy oraz inflacji. Jednym słowem nic nowego, co może zaskoczyć inwestorów.

Obniżki cen styropianu były uzależnione od powyższych czynników i niestety ziścił się scenariusz, w którym koszty zakupu materiałów termoizolacyjnych nie spadły. Niektórzy producenci styropianu sygnalizowali podnieśli cen w listopadzie br.

- Plany pokrzyżował gwałtowny wzrost cen paliwa (koszt transportu jest zawsze wliczony w cenę styropianu od samego początku, dowozi się surowiec i wywozi się styropian) - podkreślał właściciel hurtowni styropianu - styro24.pl. - Czekaliśmy na dalsze zapowiadane obniżki a do zarządów zgłaszały się firmy transportowe renegocjować stawki. To był pierwszy impuls, który spowodował że ceny styropianu budowlanego nie spadły w listopadzie. Drugą przeszkodą był gwałtowny wzrost cen gazu - zauważa Tomasz Patoka ze styro24.pl.

A jak wiadomo większość fabryk produkujących styropian oprócz surowca zużywa dużo gazu.

- Przez moment obawialiśmy się możliwości podniesienia cen przez producentów. Informowaliśmy klientów, którzy zamówili styropian i nie opłacili faktur z prośbą o przyśpieszenie płatności abyśmy mogli zdążyć realizować zamówienie. Mieliśmy sygnały z zakładów o planowanych podwyżkach - podkreślał Tomasz Patoka właściciel hurtowni styropianu - styro24.pl.

Podwyżki cen pokrzyżowane przez niższy popyt na styropian

Jak podkreślił Tomasz Patoka ze Styro24.pl, sytuację cenową ostudził mniejszy popyt na styropian jak na ten listopadowy okres.

- W tym roku zakup styropianu do na ocieplenie domu to koszt rzędu od 7-8-12 tys. zł, a jeżeli dochodzą podłogi to jest wydatek rzędu kilkunastu tysięcy - Tomasz Patoka, właściciel hurtowni styropianu - styro24.pl. - Mniejszy popyt powoduje, że skraca się czas realizacji. Na tą chwilę jesteśmy w stanie dostarczyć styropian grafitowy w terminie ok 5 -7-10 dni - zauważył Tomasz Patoka.

Duża szansa, że ceny styropianu pójdą w górę jeszcze w grudniu

Hurtownia Styropianu pl. zapowiedziała już podwyżki cen wełny mineralnej jeszcze w grudniu br. i to o 10%.

Jeżeli ktoś się spodziewa spadku cen materiałów termoizolacyjnych do końca roku ten może się srogo rozczarować. Za podwyżkami cen styropianu przemawia rosnąca inflacja, słabnąca wartość złotego co się odbija na kursach walut oraz drożejące paliwo i ropa naftowa.

Przedstawiciele Hurtownia styropianu pl. zachęcają do zakupu termoizolacji do końca grudnia br. w przypadku planowanego wykonania ocieplenia budynku jeszcze w tym roku lub na wiosnę, gdyż w styczniu wzrośnie inflacja i jeszcze bardziej obniży wartość złotego.

Jednak nadal możemy tylko spekulować, jak będą kształtować się ceny styropianu do końca tego roku.

Czy ceny materiałów termoizolacyjnych nadal będą mocno rosły czy nie?

Warto kupować styropian, czy poczekać do końca stycznia 2022 r.?

Jak podkreśla Tomasz Patoka ze Styro24.pl: Myślę, że dla klienta, który planuje zakup styropianu na wiosnę idealny moment na zakup to będzie styczeń-luty 2022 r.

- Ważne, żeby nie przespać momentu jak się zacznie pierwsze ciepło wtedy ceny mogą wystrzelić do góry. Druga opcja to kupić teraz i go składować. Mamy w ofercie tani styropian grafitowy np. Genderka, który ze względu na niskie ceny ma termin realizacji ok. 8 tygodni - podkreśla ekspert ze Styro24.pl.

Ekspert przekonuje, że jeżeli musimy wstrzymać się z zakupem styropianu budowlanego należy cały czas monitorować jego wahające się ceny i najpóźniej zdecydować się na zakup do lutego 2022 r.

- Jeżeli miałbym specjalnie przekładać pracę z tego roku na przyszły ze względu na wysokie ceny to zastanowiłbym się czy jest sens i ile na tym zaoszczędzę. Na pewno kupiłbym styropian do lutego. - przekonuje Tomasz Patoka ze Styro24.pl - Do tego będą zmiany systemu podatkowego. Jak dołożą producentom czy firmą transportowym to i tak zapłaci za to klient końcowy. Bardziej martwiłbym się o ceny tynku elewacyjnego, kleju siatki i reszty systemu. Tam od lat nie było większych podwyżek... - podsumowuje ekspert ze Styro24.pl.

A jego obawy, co do wzrostu cen chemii budowlanej (siatka, kleje, tynki) do wykonania ocieplenia nie są bezpodstawne. Eksperci z Hurtownia styropianu pl. przekonują że ceny chemii budowlanej podskoczą o 5% od 1 grudnia br.. Z kolei W styczniu 2022 r. prognozują kolejną podwyżkę cen chemii budowlanej znowu o kolejne 5%