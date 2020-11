Czym Polacy zastępują stare piece do ogrzania domu?

Okazuje się, że pompy ciepła są prawie dwa razy częściej instalowane w starszych domach niż w tych nowo wybudowanych. Tak wynika z raportu Oferteo.pl. Polacy wykorzystują powietrzne pompy ciepła do ogrzewania pomieszczeń oraz wody użytkowej.

Polacy chętniej i częściej wybierają OZE nie tylko z powodu możliwości otrzymania rządowych dopłat, ale głównie kusi ich perspektywa sporych oszczędności i uniezależnienia się od zmiennych cen paliw.

W ostatnich latach coraz chętniej decydujemy się na instalację ekologicznych rozwiązań w swoich domach, nawet tych starszej daty. Mało efektywne i "energożerne", stare piece na paliwa stałe zastępujemy pompami ciepła lub panelami fotowoltaicznymi.

Czym ogrzewane dom i wodę użytkową?

Oferteo.pl przeprowadził badanie wśród osób, które w 2020 roku były zainteresowane montażem pompy ciepła na własny użytek. Wynika z niego, że funkcją, jaką najczęściej pełnią ona w domach, jest ogrzewanie budynku oraz podgrzewanie wody.

Do tych dwóch celów wykorzystuje ją aż 84% użytkowników. Popularnym rozwiązaniem, z którego korzysta 16% badanych, jest również chłodzenie. Stosunkowo niewielu ankietowanych deklarowało wykorzystanie pompy ciepła tylko do ogrzewania budynku (8%) lub wyłącznie do podgrzewania wody (3%).

Spełniania jakiej funkcji oczekują Polacy od pomp ciepła? Źródło: Oferteo.pl

Jeśli chodzi o rodzaj urządzenia, to Polacy zdecydowanie najchętniej wybierają powietrzne pompy ciepła (78% przypadków). Na drugim miejscu, z wynikiem 17%, znalazły się pompy gruntowe, a na trzecim – wodne, które wybrało 5% badanych.

Pompy ciepła zakupywane także do ogrzania starszych domów

Co ciekawe, pompy ciepła to rozwiązanie najczęściej stosowane w domach 6-letnich lub starszych. To one stanowiły aż 58% wszystkich instalacji w 2020 roku. Wynikać to może z licznych możliwości dofinansowania oferowanych przez państwo.

Dopłaty mają na celu zachęcenie właścicieli domów do wymiany starego, nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zastąpienie go właśnie pompą ciepła. Do takich inicjatyw należy na przykład popularny program Czyste Powietrze.

Właściciele nowych domów stanowili natomiast jedną trzecią wszystkich decydujących się na tego typu inwestycję w 2020 roku.

W jakim budynku montowany będzie pompa ciepła? Źródło: Ofereto.pl

Pod względem powierzchni rozkład przedstawia się następująco: 48% stanowiły domy o powierzchni do 150 m2, 35% – nieruchomości od 151 do 200 m2, a 14% – między 201 a 300 m2. Najmniejszy odsetek (3%) dotyczył budynków większych niż 300 m2.

Domy ogrzewane w ten sposób są zamieszkiwane najczęściej przez 3-4 osoby (61% badanych) lub 5-6 osób (18%).

Kompleksowa obsługa poszukiwana

Z badania dość jednoznacznie wynika, że w kwestii ekologicznego ogrzewania Polacy poszukują kompleksowej usługi. Aż w 91% przypadków zlecenie otrzymywały firmy, które oferowały jednocześnie sprzedaż i montaż sprzętu. 7% ankietowanych poszukiwało tylko urządzeń, a wyłącznie montażem lub samą wyceną zainteresowanych było po 1% inwestorów.

– Co piąty zleceniodawca biorący udział w badaniu zaznaczył, że potrzebuje porady eksperta przy wyborze odpowiedniego urządzenia do swojego domu. Taka potrzeba jest jak najbardziej zrozumiała, a specjaliści świadomi są jej istnienia. Większość firm oferuje klientowi kompleksową usługę, w skład której wchodzą konsultacje, doradztwo w kwestiach dofinansowania, dobór sprzętu, montaż, a nawet kilkuletnia gwarancja na sprzęt – zauważa Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl.

Po wyborze odpowiedniego, zaufanego wykonawcy możemy zatem być pewni, że nie będziemy pozostawieni sami sobie na żadnym z etapów przedsięwzięcia.