To czas wykopków. Późne odmiany ziemniaków zbierane są najczęściej pod koniec września i w październiku. O tym, że mają wiele kulinarnych zastosowań wiedzą wszyscy, a jak sprawić, by prezentowały się na talerzu oryginalnie? Zobaczcie przepis na ziemniaki au gratin i ziemniaki po cabańsku.

Wczesne i średniowczesne ziemniaki zbiera się już w czerwcu, ale właściwe wykopki (dla odmian późnych) przypadają na końcówkę września i październik. W kuchni królują następnie ziemniaki gotowane i puree (jako dodatki do wielu potraw), z ziemniaków robi się także placki, frytki, kopytka, kluski, kartacze i zapiekanki. Możliwości jest wiele, a to jedynie te najczęściej spotykane w polskim wydaniu. Jeśli i to nie wystarcza i potrzeba innych, ziemniaczanych inspiracji - warto zainteresować się poniższymi przepisami.

Ziemniaki świetnie się nadają do zapiekania z różnymi dodatkami. | fot. Shutterstock

Ziemniaki po cabańsku

To regionalne danie z Chrzanowa (nazwa pochodzi od Cabanów - ludności przybyłej tam w XII wieku, w czasie tatarskich najazdów), pyszne i sycące. Wariacje są kulinarnymi tradycjami także innych regionów i funkcjonują pod nazwami takimi jak prażonki, pieczonki, duszonki. Ziemniaki po cabańsku przyrządza się z ziemniaków pieczonych z kapustą, pieczarkami, marchwią, cebulą i boczkiem.

Lista składników:

600 g ziemniaków

200 g kiełbasy

100 g boczku wędzonego

150 g pieczarek

marchew

3 cebule

liście białej kapusty

koperek lub natka pietruszki

pieprz

sól

Ziemniaki au gratin to tradycyjny, francuski przysmak. | fot. Shutterstock

Jak zrobić ziemniaki po cabańsku? Przepis na proste i sycące danie

Krok 1.

Ziemniaki i marchew należy obrać, umyć i pokroić w plasterki. Pieczarki po oczyszczeniu pokroić w paski. Boczek kroimy natomiast w kostkę, a cebulę w krażki.

Krok 2.

Układamy w żaroodpornym szklanym naczyniu najpierw liście kapusty, a kolejno ziemniaki, cebulę, marchew, grzyby oraz kiełbasę, boczek kładąc po bokach, pamiętając o doprawieniu każdej z warstw i przystrojeniu koperkiem. Na wierzchu dajemy ziemniaki i liście kapusty.

Krok 3.

Pieczemy w piekarniku przez ok. 30 minut do miękkości ziemniaków. Ziemniaki po cabańsku można dusić także w żeliwnym garnku na piecu.

Ziemniaki au gratin, czyli francuski ziemniaczany klasyk

Zapomnij o zapiekankach ziemniaczanych, to jest creme de la creme wszystkich przepisów na ziemniaki. Ten francuski klasyk, znany również jako ziemniaki Dauphinoise, składa się z warstw drobno pokrojonych ziemniaków, śmietanki, masła i sera z nutą świeżego tymianku.

Lista składników:

1,5 szklanki pełnotłustej śmietanki

2 ząbki czosnku, posiekane

2 łyżki roztopionego (najlepiej niesolonego) masła

1,25 kg ziemniaków skrobiowych, np. Russet, Sebago, Maris Piper

1 łyżeczka soli

1/4 łyżeczki pieprzu

2,5 szklanki sera gruyere (lub cheddar, havarti), świeżo startego

2 łyżeczki świeżych liści tymianku

Jak zrobić ziemniaki au gratin? Przepis na domowe ziemniaki po francusku

Krok 1.

W misie umieść masło, śmietanę i czosnek. Mieszaj aż do połączenia.



Krok 2.

Rozgrzej piekarnik do 180°C.

Krok 3.

Obierz ziemniaki i pokrój je na plasterki o grubości 3 mm.

Krok 4.

Rozłóż 1/3 ziemniaków w naczyniu do pieczenia, następnie zalej 1/3 mieszanki masła i kremu, posyp 1/3 soli, pieprzu i tymianku. Posyp 3/4 szklanki sera.



Krok 5.

Powtórz dla drugiej i trzeciej warstwy, ale bez użycia sera.

Krok 6.

Przykryj pokrywką lub folią i piecz przez do momentu, aż ziemniaki w środku będą miękkie (powyżej godziny, użyj noża, aby sprawdzić).

Krok 7.

Zdejmij folię, posyp serem. Piecz przez kolejne 10 do 15 minut, aż skorupka będzie złocista. Odstaw na 5 minut przed podaniem.