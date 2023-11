Listopad lub początek grudnia to najlepszy czas, by przygotować ciasto do wypieku piernika staropolskiego, fot. Shutterstock

Listopad lub początek grudnia to najlepszy czas, by przygotować ciasto do wypieku piernika staropolskiego. Wedle tradycji ciasto powinno leżakować kilka tygodni przed wypieczeniem. Długi czas wynagrodzi niepowtarzalny smak tego tradycyjnego wypieku.

Pierniki pojawiły się na stołach staropolskich już w XVI wieku, ale ze względu na to, że były bogato doprawione, aromatyczne były przekąską głównie na bogatych, szlacheckich stołach Po pierniki, w dawnej wytrawnej wersji, chętnie sięgano jako przekąska do wódki lub piwa, o czym świadczy wiele podań literackich, jak chociażby ten fragment u Ignacego Krasickiego z utworu Pan Podstoli:

Wyjął z niego pachołek kilka flasz wódki, pierniki i rozmaitego rodzaju konfitury i przysmaczki.

Pierniki swą nazwę zawdzięczają słowu pierny, a więc pieprzny. Najstarszy przepis na pierniczki pochodzi 1725 r. i brzmi on tak:

„Weź miodu przaśnego ile chcesz, włóż do naczynia, wlej do niego gorzałki mocnej sporo i wody, smaż powoli szumując, aż będzie gęsty, wlej go do niecki, przydaj imbiru białego, gwoździków, cynamonu, gałek, kubebów, kardamonu, hanyżu nietłuczonego, skórek cytrynowych drobno krajanych, cukru ileć się będzie zdało, wszystko zgruba przetłukszy wsyp do miodu gorącego, miarkując żeby niezbyt korzenia było, zmieszaj, a jak miód ostygnie że jeno letni będzie, wsyp mąki żytniej ile potrzeba, potym nakładź cykaty krajanej, albo skórek cytrynowych w cukrze smażonych, znowu przegnieć i zaraz formuj pierniki wielkie według upodobania porobiwszy, możesz znowu po wierzchu tu i owdzie wtykać cykatę krajaną do wierzchu pozyngowawszy piwem kłaść do pieca i wyjąwszy je jak się przepieką, znowu je zyngować miodem z piwem smażonym i znowu po wsadzeniu do pieca”.

Słowiańskie tradycje leżakowania

A co ze słodką, świąteczną wersją piernika? Zarówno dawne pierniki jak i staropolskie ciasto łączy jeden sekret: długie leżakowanie przygotowanego zawczasu ciasta. To leżakowanie może wynosić kilka tygodni, dawniej zdarzało się, że nawet rok czekało na wypiek. Teraz jednak przyjmuje się, że ciasto na piernik powinno leżakować miniumum trzy tygodnie, ale z powodzeniem może czekać na wypiek nawet 5-6 tygodni, zatem to właśnie listopad lub początek grudnia będzie najlepszym czasem na przygotowanie ciasta. Zdarzają się też kucharze i kucharki, które przygotowanie ciasta zaczynają już w październiku! Przyjmuje się bowiem zasadę, że im dłużej ciasto leżakuje, tym będzie smaczniejsze.

Słodka wersja piernika jest kontynuacją jeszcze wcześniejszego ciasta zwanego miodownikiem, obrzędowego wypieku, które wypiekane było w dniu zamążpójścia córki, a przygotowywane zaraz po jej narodzinach.

Składniki na piernik staropolski

Sekretem staropolskiego piernika jest długie leżakowanie ciasta fot. Shutterstock

600 ml miodu (nie mam mowy o tych tańszych, sztucznych miodach!)

250 g masła

1,5 szklanki cukru

4 jajka

pół szklanki mleka

4 łyżeczki sody oczyszczonej

1 kg maki

80 g przyprawy do piernika

Przygotowanie

Zaczynamy od stopniowego podgrzania i rozpuszczenia masła z miodem. Następnie dodajemy cukier i mieszamy składniki do całkowitego rozpuszczenia cukru. Zdejmujemy masę z palnika, lekko odczekujemy i wsypujemy sodę oczyszczoną rozpuszczoną w mleku. Potem dodajemy jajka oraz przyprawy do piernika. Można posiłkować się gotowymi mieszankami lub bazując na staropolskiej wersji przepisu na pierniki, połączyć przyprawy wedle uznania. Wszystko mieszamy i stopniowo (!) dodajemy mąkę oraz szczyptę soli. Ciasto powinno mieć dość luźną konsystencję, która z czasu zgęstnieje. Ciasto przekładamy do miski lub kamionkowego naczynia, przykrywamy ściereczką i odstawiamy w chłodne miejsce np. do lodówki na kilka tygodni leżakowania.

Z tego przepisu wyjdą trzy grube blaty ciasta, które można przełożyć tradycyjnymi powidłami śliwkowymi lub inną masą wedle uznania.

Ciasto po leżakowaniu wyjmujemy, dzielimy na trzy porcje, podsypujemy mąką i rozwałkowujemy na trzy równe blaty.

Następnie każdy z blatów przekładamy na papier do pieczenia i wypiekamy w temperaturze 170 st. przez ok 15-20 minut. Ciasto sporo urośnie.

Po upieczeniu i wystudzeniu blaty obficie przekładamy np. powidłami śliwkowymi i odstawiamy ciasto na kilka dni. Następnie cisto kroimy na trzy równe bloki i polewamy polewą czekoladową.