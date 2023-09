Nalewka ta, jak większość trunków owocowych, nabiera mocy i szlachetności wraz z wiekiem. Zatem na efekty swojej pracy będziemy musieli trochę poczekać, ale warto – głęboki, cierpko-słodki smak dereniówki wynagrodzi miesiące, a nawet lata oczekiwania.

Dereń to piękna roślina ozdobna o szerokim zastosowaniu w kuchni. W dawnej Polsce dereń uprawiano chętnie, jednak w czasach PRL-u jego popularność znacznie spadła – miał zły PR, tępiono go, ponieważ przypominał minione czasy. Dereń poszedł w zapomnienie, ale wygląda na to, że obecnie powraca do ogrodów, a tym samym na nasze stoły. Ze względu na niepowtarzalny cierpko-słodki aromat jest idealnym owocem na wytrawne przetwory i nalewki, a dereniówka nie bez przyczyny zwana jest królową nalewek.

Dereń nie tylko piękny, ale i zdrowy

Przygotowując nalewkę z derenia jadalnego, możemy mieć satysfakcję, że posłuży ona również zdrowiu. Owoce derenia, a zatem również dereniówka, to doskonałe źródło antyoksydantów, w tym witaminy C, która wspiera układy odpornościowy i krążenia. Działa również przeciwzapalnie, przeciwcukrzycowo i przeciwmiażdżycowo.

Jak zrobić dereniówkę?

Przyrządzenie dereniówki nie jest trudne, ale mocno rozciągnięte w czasie. Postępujemy według starej nalewkowej zasady: owoce twarde zalewamy od razu alkoholem, a owce miękkie najpierw zasypujemy cukrem.

Dereniówka – składniki

2 kg dojrzałych owoców derenia

0,25-1 kg cukru

2 l spirytusu nalewkowego lub 1 l wódki i 1 l spirytusu

Dereniówka – przepis

Dereniówka im starsza, tym ciemniejsza i bardziej aromatyczna (fot. AKam)

Najpierw musimy uporać się z problemem: jak zebrać dereń.

Na nalewkę potrzebujemy owoców dojrzałych, pełnych smaku, wybarwionych, ale jeszcze jędrnych i nierozpadających się. Zbyt miękkie owoce rozpadną się w słoju i trudno będzie (choć nie jest to niemożliwe) uzyskać klarowny trunek.

Owoce delikatnie myjemy, nakłuwamy widelcem, aby ułatwić im oddawanie soku, przekładamy do słoja i zalewamy alkoholem. Słój zamykamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na ok. miesiąc. Codziennie kołyszemy słojem, aby „zamieszać” jego zawartość, wprawiając owoce i płyn w ruch.

Po miesiącu zlewamy alkohol, a owoce zasypujemy cukrem i zostawiamy na ok. 2 tygodnie, aż cukier rozpuści się i wyciągnie z owoców resztkę soku. Potem zlewamy owocowo-cukrowy syrop, owoce możemy delikatnie ugnieść, aby oddały jak najwięcej płynu, ale nie przecieramy ich.

Obydwa płyny (zlany wcześniej spirytus i syrop owocowy) łączymy i odstawiamy do sklarowania na kilkanaście dni. Teraz czas na zlanie trunku do butelek. Nalewkę filtrujemy za pomocą gazy, specjalnej bibuły albo nawet filtra do kawy, przelewamy do butelek, zakręcamy i czekamy, najlepiej rok, aż wzmocni się smak owoców, a alkohol przestanie być wyraźnie wyczuwalny. Im straszy trunek, tym bogatszy smak i głębsza, rubinowobrunatna barwa.