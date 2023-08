Sierpień jest miesiącem, w którym możemy obserwować spadające gwiazdy. Największe natężenie Perseidów na niebie ujrzymy już w ten weekend. Najlepszy moment na obserwację to noc z 12 na 13 sierpnia.

W nocy z soboty na niedzielę (12/13.08) będziemy mieli do czynienia z prawdziwą kumulacją zjawisk na niebie. Wszystko za sprawą roju Perseidów, które będą dzisiaj wyjątkowo aktywne.

Maksimum roju z gwiazdozbioru Perseusza przypada na poranek 13 sierpnia. Najlepszym momentem na obserwację jest więc noc poprzedzająca ten czas. Meteory będą widoczne na naszym niebie przez kilka tygodni, ale największa widoczność zjawiska przypada właśnie na ten weekend. Ich aktywność będzie nawet dziesięciokrotnie większa w porównaniu z aktywnością w dniach poprzedzających szczyt.

Co można zobaczyć na niebie?

Spadające gwiazdy to meteory. W przypadku roju, który będzie można zaobserwować dzisiaj na niebie są to Perseidy, czyli materiał wyrzucony z komety 109P/Swift-Tuttle, która w 1992 roku przeleciała obok Słońca i przecięła orbitę, po której porusza się Ziemia. Są to drobne pyłki i kamienie wyglądem i rozmiarem przypominające płatki śniadaniowe. Do wyrzutów tej materii dochodzi w czasie, gdy obiekt zbliża się do słońca.

Każda z tych cząstek osiąga prędkość nawet 212 tysięcy kilometrów na godzinę, a spadając rozgrzewa otaczające go powietrze. Gdy jego temperatura osiągnie 2 tysiące stopni meteoroid uwalnia ogon składający się z jonów i elektronów. Zjonizowane atomy, które znajdują się w plazmowym ogonie meteoroidu, tracą energię poprzez emisję fotonów, przez co ogon staje się widoczny gołym okiem z powierzchni ziemi. Im większy materiał i im mocniej i dłużej się on spala, tym jest bardziej widoczny z powierzchni ziemi. 99,9 procenta Perseidów nie dociera do powierzchni ziemi. Te największe bryły, które ostają się atmosferze, mogą spaść w postaci meteorytu, choć jest to dość rzadkie zjawisko.

Największy spektakl od lat

NASA przewiduje, że tegoroczny spektakl będzie największym co najmniej od 2016 roku. kiedy byliśmy świadkami największego spektaklu od 20 lat z udziałem setek meteorów.

Apogeum zjawiska nastąpi w nocy z soboty na niedzielę (12/13.08) między godziną 22:00 a 4:00 nad ranem. Żeby je zaobserwować wystarczy patrzeć wysoko nad horyzont w kierunku północno - wschodnim, w rejonie zenitu.

Aktywność w czasie szczytu również będzie szybko wzrastać. Perseidy będą widoczne już przed północą, ale to w drugiej połowie nocy Ziemia ustawia się względem toru meteoroidów w najkorzystniejszej pozycji.

Obserwacja wymaga jednak sporo czasu. Aby przyzwyczaić wzrok do ciemności potrzeba około 45 minut.

Warunki do obserwacji będą dzisiaj korzystne. Księżyc, który zaczyna się zbliżać do nowi nie będzie zbędnie rozświetlał nieba. Także pogoda będzie korzystnie wpływała na możliwość obserwacji. W większości kraju ma być zachmurzenie małe. Najlepsze warunki do obserwacji obejmować będą województwa wschodnie, południowe i centralne. Najmniej korzystna aura będzie panować na zachodzie i północy.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że noc będzie raczej chłodna. Temperatura wyniesie od 12-14 stopni na wschodzie do 16-18 stopni na zachodzie.