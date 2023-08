Zobacz galerię

Każdy słyszał o diecie śródziemnomorskiej. A czy mieszkańcy basenu Morza Bałtyckiego też mają swoją dietę?

Trudno o jednoznaczną odpowiedź. Mówiąc o diecie bałtyckiej, myślimy o modyfikacji diety śródziemnomorskiej (najzdrowszego sposobu odżywiania, wpisanego w 2012 r. na listę niematerialnego światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO) zgodnie z naszymi lokalnymi możliwościami. A zatem stosujemy założenia diety, która już istnieje, ale zgodnie z jednym z nich jemy lokalnie i sezonowo, a produkty basenu Morza Śródziemnego nie pokrywają się z tym, co ma nam do zaoferowania ostrzejszy klimat chłodnego Bałtyku.

Okazuje się, że można najzdrowszy sposób jedzenia – po prostych adaptacjach – stosować również w naszych warunkach. Polacy, niestety, często widzą dietę śródziemnomorską w krzywym zwierciadle, dlatego w telegraficznym skrócie przypominany podstawowe założenia. Dieta ta opiera się na trzech filarach, które stanowią:

lokalność, sezonowość i dobra jakość produktów;

komponowanie posiłków ze wszystkich składników odżywczych w odpowiednich proporcjach (codziennie:

45-60 proc. węglowodanów złożonych; 12-18 proc. białek, pół na pół zwierzęcych i roślinnych oraz 20-35 proc. tłuszczów, głównie roślinnych);

Wszystko to można realizować po polsku: korzystać z sezonowych warzyw i owoców, wybierać rodzime mięsa, nabiał i ryby, oliwki zastąpić orzechami i nasionami, a oliwę – olejem rzepakowym, jeść ciemny chleb i kaszę, a także strączki. Kalkulacja posiłków w dużym uproszczeniu sprowadza się do wskazań Talerza Zdrowego Żywienia, gdzie połowę każdego posiłku stanowią warzywa (1-2 razy dziennie owoce o niskiej zawartości cukru), po ćwiartce: węglowodany złożone i chude białka oraz mała porcja oleju roślinnego.

A na zakończenie jeszcze jedna dobra wiadomość: dieta ta – rozumiana jako styl życia, a nie restrykcji – zapewnia zdrowie i odpowiednią wagę bez konieczności liczenia kalorii, a także bogactwo smaków, różnorodność i przyjemność jedzenia.

1. Buddha bowl z warzywnymi dipami

250 g pieczarek

200 g fasolki szparagowej

1 szkl. bobu

1 burak

2 ogórki gruntowe

garść pomidorków koktajlowych

garść pomidorków truskawkowych

pierś kurczaka

4 łyżki ugotowanej kaszy

dipy: muhammara i baba ghanoush (składniki niżej)

sól, pieprz, olej, ocet balsamiczny

Buraka kroimy na plasterki, skrapiamy olejem, solimy z wierzchu i pieczemy do miękkości w piekarniku ustawionym na 180 st. C (ok. 20-30 min). Na ostatnie 10 min dokładamy pomidorki koktajlowe.

Fasolkę i bób gotujemy, odcedzamy i studzimy. Bób obieramy ze skórki.

Pieczarki kroimy i podsmażamy na oleju, solimy i dodajemy pieprzu.

Pierś z kurczaka kroimy na plastry, solimy i nacieramy olejem. Odkładamy na chwilę, a następnie grillujemy.

Buddha bowl – mimo egzotycznej nazwy – to nic innego niż estetycznie podana miska pełna warzyw, z dodatkiem mięsa lub ryby oraz kaszy i ryżu. Składniki wybieramy według własnego upodobania i możliwości.

Wszystkie składniki dzielimy po równo i układamy w dwóch miskach. Podajemy z egzotycznie brzmiącymi, choć przygotowanymi z polskich składników dipami.

Muhammara – składniki: 250 g orzechów włoskich, 6 pieczonych papryk, 1 czerstwa ciabatta lub 2 bułki albo kilka kawałków chleba, 3-4 łyżki oleju, szczypta płatków chili, sok z połówki cytryny, sól, szczypta słodkiej papryki. Wszystkie składniki blendujemy na jednolitą pastę. Doprawiamy solą, papryką, sokiem z cytryny i płatkami chili. Gęstość regulujemy, dodając więcej lub mniej pieczywa, dlatego dobrze dodawać je do pasty stopniowo.

Baba ghanoush – składniki: 1 średni bakłażan, 2 ząbki czosnku, kilka gałązek natki, sól, 2-3 łyżki masła z orzechów laskowych lub pasty sezamowej (tahini), 1 łyżka oleju. Bakłażana najpierw nacinamy, solimy i czekamy, aż puści sok, żeby pozbyć się goryczy, a następnie pieczemy przez 30-40 min w 180 st., do miękkości. Studzimy. Miąższ zdejmujemy ze skórki, dodajemy resztę składników i blendujemy.

2. Granola z jogurtem i malinami

2 szkl. płatków owsianych

4 łyżki miodu

2 łyżki oleju rzepakowego

jabłko

1 szkl. mieszanych orzechów i pestek

jogurt naturalny

maliny

Płatki owsiane mieszamy z olejem i obranym startym jabłkiem. Dodajemy rozpuszczony miód i orzechy. Dokładnie mieszamy i przekładamy na płaską blaszkę, wyłożoną papierem do pieczenia. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do ok. 120-130 st. C na ok. 1,5 godziny. W tym czasie kilkakrotnie mieszamy całość, aby granola dobrze się uprażyła i stała chrupiąca.

Tak przygotowaną granolę można trzymać w słoju. Podajemy przepis podstawowy, a do granoli po wystudzeniu można dodać jeszcze ulubione suszone owoce albo kawałki czekolady. Najlepiej sprawdza się jako lekkie śniadanie lub deser podawana z jogurtem naturalnym i sezonowymi owocami.

3. Makaron z warzywami i pesto

mały bakłażan

2 papryki: żółta i czerwona

2 cebule

olej rzepakowy

opakowanie makaronu

pesto: ok. 50 g świeżych ziół, 30 g pestek słonecznika, 1/2 szkl. oleju, 1/2 szkl. twardego sera, 2 ząbki czosnku, sól

Bakłażana kroimy na pół, lekko nacinamy miąższ, zasypujemy solą i czekamy, aż puści sok. Następnie osuszamy i kroimy w paski. Na oleju podsmażamy na złoto cebulę, przekładamy i dodajemy posiekaną paprykę oraz bakłażana. Smażymy, aż zmiękną i stracą nieco wody. Na patelni powinno być sporo oleju (ale nie za dużo, warzywa nie powinny pływać), żeby warzywa usmażyły się w nim i nie przypaliły.

W międzyczasie przygotowujemy pesto i gotujemy makaron. Możemy wykorzystać gotowe pesto ze słoiczka, ale zależy nam na polskim odpowiedniku i właściwie wszystkie zamienniki mamy pod ręką. Jako zielony wkład możemy zastosować klasycznie bazylię, ale również natkę, rukolę czy nawet liście rzodkiewek. Do tego dodajemy olej rzepakowy, pestki słonecznika lub orzechy oraz twardy, długo dojrzewający ser. Wszystkie składniki miksujemy. Olej dodajemy stopniowo, żeby pesto nie było zbyt rzadkie.

Do odcedzonego, jeszcze ciepłego makaronu dodajemy duszone warzywa i pesto. Mieszamy i natychmiast podajemy, choć akurat ta wersja makaronu jest również dobra na zimno, w postaci sałatki, którą możemy zabrać jako danie na wynos. Dobrą, włoską praktyką jest zachowanie części wody pozostałej po gotowaniu makaronu. Jeśli sos jest za gęsty, możemy dodać łyżkę czy dwie makaronowej wody – rozrzedzi się bez utraty smaku, a jej zawiesista konsystencja podtrzyma kremową strukturę sosu.

4. pstrąg z pomidorową salsą

2 wypatroszone pstrągi

4 ząbki czosnku

sól, pieprz, rozmaryn, cytryna, ocet balsamiczny

olej

2 łyżki masła

bagietka

2 mięsiste pomidory

czerwona cebula

natka pietruszki

Pstrągi myjemy i osuszamy ręcznikiem papierowym. Do środka wkładamy przepołowiony ząbek czosnku, plaster cytryny i plaster masła, oprószamy solą i pieprzem. Przekładamy na formę wyłożoną papierem do pieczenia. Górę ryby nacinamy nożem, solimy, oprószamy pieprzem i polewamy stopionym masłem. Na wierzchu układamy plastry cytryny. Pieczemy przez ok. 30 min w piekarniku nagrzanym do 200 st. C.

Podajemy z bruschettami z pomidorami. Pomidory obieramy ze skórki, kroimy w kostkę. Usuwamy pestki i sok, odsączamy. Dodajemy posiekaną cebulkę i natkę, przyprawiamy solą i pieprzem oraz odrobiną oleju i octu balsamicznego. Do czasu podania wstawiamy do lodówki.

Bagietkę kroimy na dłuższe kromki. Opiekamy na patelni lub w tosterze, aż zrobią się chrupiące. Ciepłe bułki nacieramy przekrojonymi na pół ząbkami czosnku i skrapiamy olejem. Na wierzchu układamy pomidorową salsę.