Dieta i ćwiczenia dla rolnika. Jak trenować? Jaką dietę stosować? Praca rolnika nieodłącznie powiązana jest z wykonywaniem czynności fizycznych, dlatego też warto zastanowić się, jakie działania możemy podjąć, by utrzymać nasze ciało w dobrej formie, aby móc sprostać wszystkim obowiązkom. Wystarczy pamiętać o kilku kwestiach.

Na dobrą sprawę, możemy w tym wypadku wyróżnić trzy podstawowe zasady: odpowiednie odżywianie, regularne badanie stanu zdrowia oraz dbanie o sprawność fizyczną. Wdrożenie wszystkich omawianych zasad niewątpliwie wpłynie na poprawienie naszej formy, a tym samym ułatwi wykonywanie prac fizycznych.

Praca fizyczna wymaga od organizmu większego nakładu energii i składników odżywczych, dlatego ważne jest dostosowanie diety do tego rodzaju aktywności.

Przy wzmożonej aktywności fizycznej podstawą jest wysokokaloryczna dieta, bowiem w takich warunkach organizm potrzebuje większej ilości kalorii, aby dostarczyć wystarczającą ilość energii. Zalecane jest spożywanie zdrowych źródeł kalorii, takich jak pełnoziarniste produkty zbożowe, zdrowe tłuszcze, białka, a także owoce i warzywa.

Głównym źródłem energii dla organizmu są węglowodany. Starajmy się wybierać zdrowe źródła węglowodanów, takie jak pełnoziarniste produkty zbożowe, warzywa korzeniowe, owoce i rośliny strączkowe. Równocześnie powinniśmy unikać przetworzonej żywności bogatej w cukry proste.

Za odbudowę mięśni po wysiłku fizycznym odpowiedzialne jest z kolei białko. Dobrym jego źródłem będzie m.in. kurczak, indyk, ryby, jajka, czy chociażby chude mięso. Uzupełnieniem diety niech będą zdrowe tłuszcze pochodzące m.in. z awokado, oliwy z oliwek, olejów tłoczonych na zimno, a także orzechów i nasion.

Przy pracy fizycznej należy także pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Dobrą praktyką będzie nierozstawanie się z butelką wody w czasie jakichkolwiek prac.

Równie istotne jest także regularne spożywanie posiłków, ma to za zadanie zapewnić organizmowi odpowiednią ilość energii przez cały dzień.

O zdrowie zadbaj zawczasu

Tak jak nasze maszyny potrzebują regularnego serwisu, również swego rodzaju „serwis” powinniśmy zaserwować organizmowi. Monitoring stanu zdrowia pozwoli na, chociażby wczesne wykrywanie ewentualnych problemów.

Na dobrą sprawę wystarczy, byśmy raz do roku wykonywali ogólne badanie krwi, czy chociażby moczu. Do tego dodajmy regularne sprawdzanie ciśnienia krwi.

Praca rolnika nawet w nowoczesnym sprzęcie wymaga dobrej sprawności fizycznej fot. Tomasz Kuchta

Ze względu na trudny charakter pracy, miejmy też na uwadze sprawdzanie naszych narządów wzroku i słuchu. Są one bowiem szczególnie narażone na szkodliwe czynniki takie jak, chociażby kurz, substancje chemiczne, czy hałas.

Wielu rolników tego typu badania praktykuje w okresie przedsezonowym, kiedy to nawarstwienie prac jest sporo mniejsze i dużo łatwiej wygospodarować czas na badania naszego organizmu. Pamiętajmy, że w tym wypadku sprawdza się stwierdzenie, że lepiej zapobiegać, niż leczyć.

Trening przed rozpoczęciem pracy

Aby odpowiednio przygotować się do trudów codziennych prac w gospodarstwie rolnym, a tym samym zminimalizować ryzyko nabawienia się kontuzji, warto zaserwować swojemu ciału codzienną rozgrzewkę.

Co bardzo istotne, w podstawowym zakresie nie zajmie nam ona więcej niż 20-30 minut, a do tego nie będziemy potrzebować żadnych wyspecjalizowanych urządzeń. Na dobrą sprawę wystarczy nam wygodna mata do ćwiczeń oraz ewentualnie drobne obciążenie w postaci, chociażby hantli.

Podstawą w tym wypadku jest rozciągnięcie mięśni, których w ciągu dnia będziemy używać. Pozwoli nam to na zwiększenie ich elastyczności oraz utrzymanie zakresu ruchu w stawach.

W porannym treningu powinniśmy także uwzględnić rozgrzewkę, która jest niezwykle ważna przed rozpoczęciem każdej aktywności fizycznej. Może obejmować m.in. marsz w miejscu, skakanie na skakance lub jogging. Celem rozgrzewki jest zwiększenie przepływu krwi, podniesienie temperatury ciała i przygotowanie mięśni i stawów do większego wysiłku.

W dalszej kolejności możemy postawić na ćwiczenia siłowe, bowiem wzmocnienie mięśni w tym zakresie prac jest szczególnie ważne, by móc zwiększyć wydajność naszej pracy. Skupmy się na treningu całego ciała, w tym na mięśniach nóg, tułowia, pleców, ramion i brzucha. Przykładowe ćwiczenia siłowe to przysiady, wykroki, pompki, podciąganie się na drążku, ćwiczenia z hantlami lub gumami oporowymi.

Wisienką na torcie powinno być zadbanie o kondycję, a więc trening wytrzymałościowy, który niewątpliwie przyda się przy codziennych pracach wykonywanych przez rolników, bowiem jego celem jest zwiększenie wydolności serca i płuc. W tym wypadku możemy polecić m.in. bieganie, jazdę na rowerze, bądź pływanie – do żadnej z tych dyscyplin nie wymagany jest przecież bardzo drogi sprzęt.

O zdrowie warto zadbać zawczasu

Wszystkie powyższe zalecenia mogą na pierwszy rzut oka wydawać się trudne do wprowadzenia, jednak w istocie tak nie jest. Wprowadzając kolejne nawyk,i pamiętajmy o stopniowym wdrażaniu nowych elementów, by już na samym starcie nie zniechęcić się do ich wykonywania.

Pamiętajmy, że troska o nasze zdrowie powinna przysłużyć się nie tylko do poprawienia komfortu wykonywanych prac, ale także do wydłużenia naszego życia. A to powinien być już wystarczający argument, do zainteresowania się tym tematem.